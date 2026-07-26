«Одиссея» — о тайнах античной науки, мобильники не вызывают рака, ученые нашли экзолуну

Интересные новости науки за неделю

Фото: Реальное время

Крупнейший метаанализ за 28 лет доказывает, что мобильные телефоны и вышки радиосвязи не вызывают рак мозга. Тексты «Илиады» и «Одиссеи» описывают научную картину мира Древней Греции. Три тысячи лет назад в мире было в десять раз больше языков, чем сегодня. За пределами Солнечной системы впервые нашли спутник — правда, он размером с Юпитер и вращается вокруг коричневого карлика. Здоровая микрофлора кишечника защитит от стресса и депрессии. Подробнее о научных новостях этой недели — в обзоре «Реального времени».

Мобильники не вызывают рак мозга

С 1994 по 2022 год ученые по всему миру по инициативе ВОЗ провели 63 исследования о том, как электромагнитное поле от смартфонов, сетей Wi-Fi, радиовышек и других радиочастотных устройств влияет на здоровье человеческого мозга. Молва давно связывает воздействие электромагнитных волн с раком мозга.

Международная группа ученых провела масштабный сводный анализ собранных данных, который отвечает на этот вопрос весьма категорично: связи между гаджетами и опухолями мозга нет. Даже если разговаривать по ним каждый день по много часов. Вышки сотовой связи и радиопередатчики тоже безопасны с этой точки зрения, и детская лейкемия, вопреки молве, тоже вызывается вовсе не ими.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Энергия у радиоволн не настолько велика, чтобы суметь повредить клеточную ДНК, и этим сильно отличается от рентгеновского или гамма-излучения. А неверующих ученые призывают обратиться к статистике и провести сравнение. Тридцать лет назад мобильниками никто не пользовался. Теперь они есть у миллиардов людей. Если бы мобильные телефоны действительно вызывали рак мозга, то статистика заболеваемости буквально “вскипела” бы по сравнению с «домобильными» временами. Но этого не произошло: статистика по раку мозга стабильна с 1980-х годов.

3 000 лет назад люди говорили на десятках тысяч языков

Сегодня, по оценкам лингвистов, в мире существует 7 500 языков, но почти половина из них рискует исчезнуть. Каждый год «умирает» несколько языков, но это, как выясняется, характерно не только для современности с ее глобализацией.

До сих пор ученые считали, что больше всего языков планета потеряла за несколько столетий европейской колонизации: аборигенные племена исчезали с лица земли вместе со своими языками или же смешивались, усваивая английский, испанский, французский, португальский и другие глобальные языки.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Группа американских ученых попробовала создать математическую реконструкцию количества языков в мире за последние 12 тысяч лет. Базировались они на множестве факторов — от байесовских методов статистического распределения до данных о размерах традиционных обществ охотников-собирателей. Ученые предположили, что маленькие изолированные сообщества обычно говорят на своих собственных языках. На основании всего этого они прикинули, сколько языков было на планете в разные периоды развития цивилизации.

У них получилось, что еще до того, как возникло земледелие, языков было не больше 6 000. Зато потом, когда люди начали широко расселяться по планете, количество сообществ стало расти. По модели американцев, между 3 000 и 1 000 лет назад на Земле существовали десятки тысяч языков — на порядок больше, чем сейчас. Но затем началась глобализация: стали вырастать сильные империи и цивилизации, которые «подбирали» под себя культуру завоеванных племен и стирали их языки.

Скорее всего, дальше процесс продолжится.

Ученые впервые нашли экзоспутник за пределами Солнечной системы

Астрономы наблюдают за красным карликом в 73 световых годах от Земли. Эта звезда — CD-35 2722 — более чем вдвое легче Солнца. Вокруг нее вращается коричневый карлик CD-35 2722 В. Коричневыми карликами называют объекты, которые еще нельзя назвать звездами, но уже и не получается планетой. Они тяжелее, чем 13 масс Юпитера, но легче, чем 80. В их недрах еще не могут начаться устойчивые термоядерные реакции с обычным водородом, поэтому звездой коричневый карлик не станет. Но вот слияние ядер дейтерия (тяжелого изотопа водорода) в них происходит. Так что они теплее обычных планет.

Чем же заинтересовал ученых коричневый карлик, который вращается вокруг звезды CD-352722? Он в 37 раз тяжелее Юпитера, вокруг своей звезды он оборачивается за 5 тысяч лет. А вокруг него кружится спутник — экзолуна! Этот факт открыли благодаря тому, что астрономы обнаружили «покачивание» звезды и изменение скорости объекта относительно наблюдателя. Это покачивание можно объяснить только тем, что на коричневый карлик влияет другое небесное тело.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Путем расчетов выяснили, что это планета почти размером с Юпитер, классический газовый гигант. Вокруг своего карлика она обращается за 170 земных суток. И это первый достоверно открытый экзоспутник коричневого карлика, который сам в свою очередь кружится вокруг полноценной звезды. Так что мы видим тройную иерархию: звезда, коричневый карлик, планета.

Вполне вероятно, что вокруг этой необычной экзолуны обращаются и классические спутники, подобные нашим лунам из Солнечной системы. Но пока доказательств в пользу этого нет.

Кишечные бактерии помогают регулировать уровень стресса

Нейробиологи и микробиологи из Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) провели анализ большого массива клинических данных о взаимосвязи работы кишечника и мозга. По их данным, состав кишечной микробиоты способен значительно влиять на уровень стресса и на способность организма с ним справляться.

Причина — метаболиты, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий, населяющих наш пищеварительный тракт. В применении к регуляции уровня стресса ученых особенно заинтересовали короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), вторичные желчные кислоты и продукты обмена триптофана (одной из аминокислот). Кишечнику они полезны тем, что укрепляют его внутренние стенки. А в части гормонального обмена важны тем, что они участвуют в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Именно она управляет реакцией организма на стресс и выработкой кортизола, а еще стимулирует выработку серотонина и дофамина, которые определяют наше настроение и самочувствие.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперименты на животных показали четкую взаимосвязь между развитием депрессии и дефицитом бактериальной флоры в сочетании с недостатком КЦЖК. Если же кислоты дополнительно вводить в организм или подселять в кишечник полезную флору, то нейропластичность растет, уровень тревожности падает, а когнитивные способности улучшаются.

Получается, что пробиотики и специальная диета могут быть эффективными вспомогательными методами лечения депрессии и тревожных расстройств. Но прежде чем вводить их в клиническую практику психиатров, нужны доказательства эффективности и дополнительные исследования.

«Одиссея» раскрывает научную картину античного мира

Журнал Nature по-своему отметил выход на широкие экраны фильма Кристофера Нолана: его эксперты разобрали, какие фрагменты в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера рассказывают о научных представлениях древних греков, живших в XVI веке до нашей эры — более 3,5 тысяч лет назад! Ведь в текстах двух великих древних поэм много моментов, которые и сегодня будоражат воображение ученых. Например, Гомер описывает самые ранние представления о самоходных кораблях, которые управляются тем, что удивительно напоминает нам об искусственном интеллекте: корабли феакийцев, доставившие Одиссея на Итаку, «знают каждый город, каждую плодородную землю», у них «нет рулевых», и они инстинктивно понимают, что думают и что намереваются сделать их команды.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Металлургия и торговля

«Одиссея» была записана в железном веке, примерно в 800 году до нашей эры. Но многие века до этого она передавалась в традиции аэдов устно. А значит, в ней отражены и знания о металлообработке железного века, и данные об изготовлении бронзовых мечей и копий (ведь корнями эпосы уходят в поздний бронзовый век), и намеки на производство самой настоящей стали. К примеру, когда Одиссей вонзает раскаленное копье в глаз циклопа, оно шипит — так шипит стальное лезвие, когда его закаливают в воде во время ковки. Эта технология не характерна для работы ни с железом, ни с бронзой. А значит, написавший этот отрывок человек видел, как куют инструменты со стальным лезвием.

Эпизод с рядом из двенадцати топоров, сквозь который Одиссей должен был пропустить стрелу при возвращении в свой дворец, подтверждается раскопками микенского дворца в Греции. Например, в нем нашли изображение перфорированного топора с отверстиями в лезвии, которое датируется 1450 годом до нашей эры.

В «Одиссее» доказывается и существование разветвленной и обширной торговой сети между цивилизациями бронзового века. Свидетельство такой торговли было найдено в 1980-х, когда на юге Турции нашли затонувший корабль XIV века до нашей эры, полный сокровищ из Европы, Африки и Месопотамии. То есть люди бронзового века путешествовали по всему Средиземноморью. Так что 20 лет непрерывных странствий — почему бы и нет?

Ботаника и яды

По тексту «Одиссеи» рассыпаны упоминания лекарств, ядов и противоядий растительного происхождения — значит, всем этим успешно пользовались греки.

Так, чтобы излечить людей от слез, печали и горя, Елена Троянская использует зелье под названием непенте (непенф), подмешивая его в вино. Исследователи считают, что в нем могли содержаться экстракты белены и мандрагоры, в которых есть природные соединения, блокирующие нейромедиатор ацетилхолин. В древнем мире их широко использовали в качестве анестетиков.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Колдунья Цирцея поит людей Одиссея зельем, превращающим их в свиней и заставляющим забыть родину. Скорее всего, в его основе тоже белена. При этом бог Гермес выдает ему противоядие — таинственную траву под названием моли в виде цветка с черным корнем и молочно-белым бутоном. Ученые предполагают, что это могут быть морские нарциссы, подавляющие действие вышеупомянутых белены и мандрагоры.

Астрономия

Одиссей и его команда умело использовали для навигации звезды — греки были опытными мореплавателями и ориентировались в морских просторах по небесной «карте». Нимфа Калипсо велит Одиссею плыть так, чтобы Большая Медведица оставалась слева, то есть плыть на восток, к дому.

Есть в поэме и еще несколько заманчивых крупиц астрономических знаний: упоминаются Плеяды, рассеянное звездное скопление Гиады, созвездие Ориона. Все эти названия восходят к самому истоку — зарождению греческой астрономии.

Знали греки и о солнечных затмениях. Когда пророк Феоклимен предвидит смерть женихов Пенелопы, он рассказывает о том, как Солнце исчезнет с неба и тьма окутает мир. В исследовании 2008 года предполагалось, что это было совершенно реальное затмение, которое произошло 16 апреля 1178 года до нашей эры. Так что возвращение Одиссея в свой дворец, судя по всему, произошло именно в этот день.

