Не хватает магазинов и коммуникации: как живут казанские книжные издательства

Не только «Татгиз» — кто отвечает за духовное насыщение горожан

Книжные издательства бывают разные. У «Смены» многие книги связаны с ее фестивальной и выставочной деятельностью. Фото: Радиф Кашапов

В Казани не так много частных издательств — их можно пересчитать по пальцам. При этом их книги хорошо известны: это издания о православии, исламе, краеведении, а также красочные книги для детей. Несмотря на скромные масштабы, казанские издательства закрывают важные ниши — от выпуска редкой научной и репринтной литературы до поддержки локальных авторов и популяризации двуязычного детского контента. С какими вызовами они сталкиваются в условиях сокращения книжной розницы, как решают вопросы продвижения и жесткой экономии на полиграфии, выясняло «Реальное время».

«Татгиз» меняется?

Сформировать список таких книжных издательств в Казани непросто. Вся сложность в том, кого учитывать. Есть компании, которые просто готовят рекламные буклеты, календари, подарочные издания, но про их книги или миссию сказать особо нечего.

При этом крупнейший игрок на этом рынке — это Татарское книжное издательство (ООО «Таткнигоиздат») со столетней историей. Оно выпускает и так называемую социально значимую литературу, которая потом в большинстве своем расходится по библиотекам, и издания по грантам и целевым программам. Вопросов к работе ТКИ всегда было немало. К примеру, в отчете о деятельности Счетной палаты РТ в 2024 году было указано, что на «складах и в магазинах предприятия числится готовая продукция, произведенная в период с 2012 по 2022 год», на 31,2 млн рублей. Из бюджета республики ТКИ поступают достаточно большие суммы — к примеру, в 2020 году была озвучена цифра в 53 миллиона.

В сентябре прошлого года ТКИ возглавил главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, который с ходу взял курс на работу с продажами и авторами. Немало здесь и заказных книг, а также тех, кто печатается для коммерческой прибыли — на средства издательства. В прошлом году «Татгиз» разместился и в ЦУМе. В 2025-м у ТКИ выручка от продажи составила 120 млн, а чистая прибыль — около 2 млн рублей.

Другой пример крупного издательства, которое могло возникнуть только в Казани, — это «Магариф-Вакыт», которое выпускает учебные пособия на татарском языке. Его чистая прибыль составила 2,5 млн рублей при выручке в 60,7 миллиона.

Книги «Таткнигоиздата». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казань — центр духовной литературы

В городе особенно заметно присутствие издательств, ориентированных на духовную литературу. К примеру, издательство Сергея Бузукина тесно сотрудничает с Музеем Казанской иконы, Казанской духовной семинарией и Казанской епархией. Среди его проектов — журнал «Известия по Казанской епархии» и книга к 300‑летию Петропавловского собора. Известность компании принесла серия «Из коллекций казанских библиофилов» — репринтные издания по истории и этнографии Казанского края.

— Издательство занимается полной подготовкой будущих книг к печати: редактированием, подбором материала, иллюстрированием, то есть созданием самой продукции, — отмечает директор издательства Сергей Бузукин. — Сами мы не занимаемся продажами, но обязательно обсуждаем с авторами стоимость будущего издания. Бывает, что люди хотят издать 50—100 экземпляров, иногда даже и десяток. Тут начинается «просветительская» работа: какие тиражи каким способом можно отпечатать — от оперативной печати к офсетной, какая стоимость при этом получится, и мы обязательно приходим к оптимальному варианту.

Ежегодно в работе около 10 изданий, может показаться, что это не так уж и много, но проекты бывают сложными с научной и оформительской точки зрения. Издательств, которые занимаются подобного рода редкой литературой, в Казани немного, и каждое на слуху. Так что о небольшом «Издательстве Сергея Бузукина» многие знают.

Один из крупных игроков на рынке — это ИД «Хузур». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другое издательство, знакомое прихожанам, — открытый еще в 1999 году Валентином и Максимом Андреевыми «Логос». Среди известных книг — «Храмы нашей памяти», «Возрождение православных храмов земли Казанской», «Чудотворная Казанская икона Божией Матери. Заступница Усердная рода христианского». Имя им сделал путеводитель «Республика Татарстан. Увлекательное путешествие». У ООО «Логос-Пресс» в прошлом году зафиксирован убыток в 21,5 млн рублей.

— Наш главный вызов и угроза — то, что нас могут просто снести, — говорит Максим Андреев. — ИД «Логос» находится в самом эпицентре застройки «Новой Портовой», кругом растут небоскребы, и издательство, выпускающее более двухсот тысяч книг и журналов ежегодно, становится просто участком земли для возможной застройки. Мы не против развития города и республики, но те, кто формировал и формируют устойчивый ее имидж через издания, должны иметь особый патронаж! Камень уйдет в песок в конечном счете, а твердыня книг и письменности сохранится в вечности!

Если говорить об исламе, то цифры издательского дома «Хузур» поражают. Выручка от продаж в прошлом году — 73 млн, а чистая прибыль — 27,6 млн. В 2025 году «Хузур» выпустил 63 книги общим тиражом 256 тысяч, из них 16 изданий — новые. А также 104 тысячи журналов «Шура», «Дин вә мәгыйшәт», «Умма». Издательский дом немало этих книг раздает — так происходило с известным «казанским» изданием Корана.

— Чувствуется спрос на духовность, по последним исследованиям, религиозную литературу стали приобретать больше, — говорит Ришат хазрат Хамидуллин, заместитель муфтия Татарстана и руководитель «Хузур». — В основном это молитвенники, дуа на каждый день, дуа при непростых жизненных ситуациях. Много книг, связанных с психологией, в которых авторы пытаются рассматривать различные проблемы и их решения через призму ислама. Ну и, как всегда, на первом месте: как научиться читать намаз и основы ислама — это наиболее востребованные книги. Главная проблема на книжном рынке — издается много переводов общеизвестных классических, богословских трудов, в которые переводчики и редакторы вносят свои комментарии, дают свою интерпретацию текста от имени автора, тем самым искажая данные труды.

Одна из книг издательства «Юлбасма» — стихотворный сборник Йолдыз Миннуллиной. предоставлено Гузель Хасановой

Пишите, краеведы!

Такие компании, как «Юлбасма», обращаются к мощностям типографий. Гузель Хасанова открыла фирму в 2011 году, будучи в декрете, издав книгу на грант Министерства экономики Татарстана. В 2025-м выручка от продаж издательства «Юлбасма» составила 5,1 млн, а чистая прибыль — около 1,8 млн рублей. В ассортименте — около 30 книг, причем есть еще и те, которые начали продавать в электронном виде. Хасанова многие книги выпускает, начиная с идеи, а не выполняя чей-то заказ. К примеру, так она решилась сделать поэтический сборник Йолдыз Миннуллиной.

Можно сказать, что это еще и самое известное частное детское двуязычное издательство, например, выпустившее «Зеленую книгу» («Яшел китап») об экологии. При этом под брендом Tamga здесь выходят книги о краеведении, искусстве и локальной истории, например о Старо-Татарской слободе. Исходя из профиля, у издательства возникает и задача по продажам этих книг.

Хасанова отмечает, что в этом году возникли сложности со взаимодействием с читателями, связанные c запретами использования некоторых социальных сетей. Аудитория «кочует» между ними, а поддерживать все аккаунты или собирать пользователей в каком-то конкретном месте становится сложно.

— Чтобы издательства в полной мере развивались как индустрия, необходима соответствующая инфраструктура, которой, на мой взгляд, на региональном уровне недостаточно, — перечисляет Хасанова проблемы, отмечая, что книжные сети сокращают число магазинов. — Второе — это отсутствие профессиональных конкурсов, где бы ежегодно отсматривали новинки, их оценивало бы профессиональное сообщество. Подобных конкурсов на региональном уровне нет, хотя они всегда являются инструментом выявления авторов, оценки особо удачных решений. В-третьих, у нас на региональном уровне негосударственным издательствам крайне сложно попасть в закупки по пополнению библиотек, школ и детских садов. У нас книги закупают для пополнения фондов московских школ, но, несмотря на наши предложения, мы за все время работы так и не смогли попасть в закупки на пополнение фондов школьных библиотек и школ Татарстана.

Интерес к краеведению, локальной истории, искусству объединяет небольшие издательства. Есть те, кто занимается подготовкой книг по заказу, это, например, «Главдизайн» или «Заман». У последнего в 2025 году выручка составила 5,1 млн, а чистая прибыль — 1,8 млн рублей.

Есть свое издательство и у Центра современной культуры «Смена» — эти книги стабильно представляют на собственных книжных фестивалях. Это почти 40 изданий, среди которых есть такие, как шестая серия «Кустода» — небольшие брошюры с путевыми заметками и воспоминаниями татарских авторов. Или уже переиздававшиеся автобиографические тексты Габдуллы Тукая.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Занятно, что многие предприниматели отмечают: если проблема подорожания бумаги серьезно по ним ударила, то ввод запретных тем, возрастной ценз практически не коснулся казанских издательств — таких книжек они просто не выпускают.