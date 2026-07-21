Россия и Индонезия ведут переговоры о строительстве космодрома
Обсуждение создания плавучих АЭС находится «на низком старте»
Власти Индонезии заинтересованы в строительстве космодрома. Соответствующие переговоры с Россией уже ведутся, рассказал ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
— Могу просто провести параллель с другим перспективным высокотехнологичным направлением — космическим. Там президент Индонезии не так давно, где-то месяца 2-3 назад, подписал указ о том, чтоб в Индонезии построить космодром или, по иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой. На основе этого ГК «Роскосмос» ведет переговоры с индонезийцами. Могут быть и имеются другие поставщики таких космических технологий, наши конкуренты, но опять же мы «в обойме» тех, кто интересен индонезийцам, — заявил он.
Кроме того, Толченов заявил, что переговоры о создании плавучих АЭС находятся «на низком старте».
Россия рассматривает расширение промышленной кооперации с Индонезией в сферах фармацевтики, гражданской авиации и судостроения, заявил недавно замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Также обсуждаются перспективы взаимодействия в транспортном машиностроении.
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