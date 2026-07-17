В Казахстане не намерены поставлять нефть в Германию по «Дружбе» до конца лета

В данный момент поставки приостановлены из-за техограничений на стороне транзита

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Власти Казахстана объявили, что в июле и августе 2026 года не планируется поставка нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики республики.

В данный момент поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау — Самара — «Дружба» в направлении Германии временно приостановлены из-за технических ограничений на стороне транзита. В связи с этим экспорт нефти в Германию в указанные месяцы не будет осуществляться.

Министерство уточнило, что рассматривает текущую ситуацию как временную и продолжает работать над диверсификацией нефтяных маршрутов на европейские рынки, что соответствует долгосрочной стратегии обеспечения стабильности и надежности поставок.

По мере улучшения технических условий транзита и возобновления поставок соответствующая информация будет доведена до общественности.

Напомним, что с 1 мая 2026 года поставки казахстанской нефти в Германию идут в обход трубопровода «Дружба» из-за технических причин. Министерство энергоресурсов Казахстана сообщило, что в мае нефть будет перенаправлена через российский порт Усть-Луга, а также через Каспийский трубопроводный консорциум.

Ранее МВФ оценил срок восстановления поставок нефти на мировом рынке.

Никита Егоров