Бесплатное бронирование мест для маломобильных пассажиров введут с 1 сентября

Ключевое нововведение — возможность резервировать места на этапе покупки билета

Фото: Максим Платонов

В России с 1 сентября 2026 года начнут действовать обновленные правила обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в аэропортах и на воздушных судах. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров.

— Ключевое нововведение — бесплатное резервирование перевозчиком мест для лиц с ОВЗ, определенных с учетом требований безопасности полетов, еще до начала регистрации на рейс — во время покупки билета, — передает ТАСС слова Машарова.

Для этого достаточно при оформлении поездки сообщить перевозчику о наличии ограничений по здоровью. Авиакомпания обязана учесть это и зарезервировать кресло с учетом требований безопасности.

Ранее глава американской делегации заявил о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США.

Вадим Вахрушев