Бесплатное бронирование мест для маломобильных пассажиров введут с 1 сентября
Ключевое нововведение — возможность резервировать места на этапе покупки билета
В России с 1 сентября 2026 года начнут действовать обновленные правила обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в аэропортах и на воздушных судах. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров.
— Ключевое нововведение — бесплатное резервирование перевозчиком мест для лиц с ОВЗ, определенных с учетом требований безопасности полетов, еще до начала регистрации на рейс — во время покупки билета, — передает ТАСС слова Машарова.
Для этого достаточно при оформлении поездки сообщить перевозчику о наличии ограничений по здоровью. Авиакомпания обязана учесть это и зарезервировать кресло с учетом требований безопасности.
Ранее глава американской делегации заявил о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».