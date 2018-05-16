Пугачево 2.0: на границе с Агрызом под Ижевском рвутся снаряды и эвакуируют людей

В Удмуртии на территории бывшего военного арсенала вновь сдетонировали боеприпасы

Масштабный пожар произошел сегодня в пригороде Ижевска. В районе села Пугачево сдетонировали снаряды, оставшиеся здесь со времен старого военного склада. Напомним, 7 лет назад арсенал уже горел, были жертвы и пострадавшие. Сегодня события развиваются по схожему сценарию, за исключением того, что военных в этом месте уже нет. К месту происшествия стянуты силы МЧС, в том числе из Татарстана, идет эвакуация населения, закрыта трасса. Что сейчас происходит в районе ЧП и есть ли угроза для татарстанцев по соседству, жителей Агрыза — подробнее в материале «Реального времени».

«Я бежала с семьей через Агрыз под пологом оранжевого неба»

Тревожные известия приходят в эти часы из Удмуртии. Сегодня во второй половине дня жители Ижевска стали сообщать о взрывах за городом, в районе села Пугачево. В соцсети посыпались фотографии и видеоролики, снятые очевидцами. На них видно, как над лесом поднимается густой черный дым, слышны разрывы снарядов.

— Напротив деревни Пугачево есть садово-огородные массивы, в начале пожара там находился мой отец. Звонил мне, взрывы было слышно каждые 5—10 секунд. Сказала, что один снаряд улетел вдоль трассы. После этого ему позвонили знакомые и сказали об эвакуации. Он собрал соседей, которые были без машин, и все вместе уехали в Ижевск. Машины направляли по объездной, — рассказала «Реальному времени» жительница Ижевска Елена Стерхова.



Не на шутку перепугались не только местные жители, но и ближайшие соседи — татарстанцы из Агрыза. У всех еще живы воспоминания о трагедии семилетней давности, когда так же вспыхнул военный арсенал и взрывами выбивало стекла в домах по всей округе. Агрызцев тогда пришлось эвакуировать в Набережные Челны. Сегодня снова рвутся боеприпасы, хоть и не в тех масштабах:

— После взрывов в 2011 году снаряды остались в лесу, одиночные.

Вот они и взрываются сейчас, — предположил один из пользователей.

— Я видела, что было в 2011, я бежала с семьей через Агрыз под пологом оранжевого неба и падающим пеплом. Ни за что не поверю, что это взрывы одиночных снарядов в лесу, — пишут ему в ответ.

У всех еще живы воспоминания о трагедии семилетней давности, когда так же вспыхнул военный арсенал и взрывами выбивало стекла в домах по всей округе. Фото пресс-службы МЧС России по Удмуртии



МЧС: «Там нет взрывов, есть детонация снарядов»

На тушение пожара в Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Боеприпасы рвались в полутора километрах от самого села Пугачево. Но в местном МЧС эти взрывы назвали «детонацией снарядов» из-за загоревшейся сухой травы:

— Там нет взрывов, есть детонация снарядов, оставшихся после событий в Пугачево. И склада там нет — это открытая территория. Из-за возгорания сухой травы и высокой температуры происходит единичная детонация оставшихся снарядов. Естественно, мы уже работаем там, но группировку сил не скажу, потому что силы и средства еще подтягиваются. Населенным пунктам угрозы нет, пострадавших нет и не будет. Там закрытая территория изначально — нет населения и действующих организаций, — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова.

По словам местных жителей, одиночные снаряды до сих пор находят в окрестностях Пугачево. Прокуратура Удмуртии начала проверку из-за взрывов на месте пожара на территории бывшего военного арсенала. По поручению прокуратуры республики на место выехал прокурор Малопургинского района. «Все обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила журналистам старший помощник прокурора региона Олеся Федчишина.

К вечеру площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Пугачево увеличилась почти до 20 гектаров. На помощь удмуртским пожарным направились их татарстанские коллеги. В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что получили сообщение о взрывах в 14.04 по системе «112».

— В рамках межсубъектового взаимодействия в Удмуртию направлена 101 ПСЧ ФГКУ «15 ОФПС по РТ», отделению поставлена задача — патрулирование в границах поселка Яган в 3 км от села Пугачево. Угрозы населению Татарстана нет, — сообщил «Реальному времени» начальник отдела по взаимодействию со СМИ ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

К вечеру площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Пугачево увеличилась почти до 20 гектаров. На помощь удмуртским пожарным направились их татарстанские коллеги. Фото ntv.ru

Закрытие трассы и эвакуация

По причине взрывов боеприпасов пришлось временно перекрыть федеральную трассу М-7 «Волга» на участке от села Малая Пурга до Ижевска, сообщил официальный сайт администрации Ижевска. В МЧС Удмуртии утверждали, что угрозы жизни населения нет, тем не менее, как позднее сообщил глава региона, население Пугачево решили эвакуировать:

— В 14.55 произошло возгорание сухой травы на территории бывшей военной части в с. Пугачево, что, предположительно, вызвало детонацию единичных боеприпасов. Идет локализация пожара, работает 28 единиц техники. Непосредственно на месте находятся глава МЧС республики Петр Фомин и председатель правительства Ярослав Семенов. Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка, остановлено движение по прилегающей трассе, — написал у себя на странице «ВКонтакте» губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

В ГУ МЧС России по РТ подтвердили начало эвакуации жителей села Пугачево и сообщили о подготовке опорных пунктов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Также сообщается об эвакуации 79 детей из санатория «Юськи» в санаторий «Ласточка». По словам премьер-министра региона Ярослава Семенова, детская здравница не пострадала, детей эвакуировали, чтобы родители за них не переживали: «Исключительно меры предосторожности, чтобы снять напряжение родителей, которые находятся сейчас в Ижевске». Санаторий «Юськи» находится в непосредственной близости к селу Пугачево.

Позднее трассу М-7 все же открыли, а из самого поселка эвакуировали не всех, а только тех, кто пожелал, уточнили в местном МВД:

— Наши силы задействованы в оцеплении. На первоначальном этапе движение по федеральной трассе М-7 в Маргинском районе Удмуртии перекрывали, но в 17.10 оно было восстановлено. Наш ближайший отдел, малопургинский, был поднят по тревоге. Они занимаются охраной порядка — выставили оцепление, чтобы никто не проходил. И делают подворовой обход жителей, предлагают эвакуироваться тем, кто хочет, — сообщил «Реальному времени» начальник ОИиОС МВД по Удмуртской республики Николай Коротояцкий.

В ГУ МЧС России по РТ подтвердили начало эвакуации жителей села Пугачево и сообщили о подготовке опорных пунктов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Фото izhlife.ru

Семь лет назад события разворачивались по схожему сценарию, хоть и куда в больших масштабах. Тогда, напомним, снаряды в результате пожара на военном складе разбросало на многие километры вокруг. Это стоило жизни одному военному, еще около сотни пострадали. Хотя от Пугачево до Агрыза 8,5 км, страшные события пережили и татарстанцы. Стекла выбило в 370 домах агрызцев.