СМИ: в Пугачево продолжают действовать 18 очагов пожара
На территории бывшего военного арсенала возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии продолжают действовать 18 очагов пожара.
«Действуют 18 отдельных очагов на площади три гектара», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
Напомним, 16 мая возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии (9 км от Агрыза, Татарстан) начался пожар на территории бывшего военного полигона. Из-за этого начали детонировать оставшиеся снаряды.
Накануне глава республики Александр Бречалов снял введенный режим ЧС. Следователи начали проверку по факту инцидента.Происшествия Удмуртия
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