Новости происшествий

09:53 МСК
Новости раздела
Происшествия

СМИ: в Пугачево продолжают действовать 18 очагов пожара

09:10, 18.05.2018
СМИ: в Пугачево продолжают действовать 18 очагов пожара
Фото: 18.mchs.gov.ru

На территории бывшего военного арсенала возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии продолжают действовать 18 очагов пожара.

«Действуют 18 отдельных очагов на площади три гектара», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Напомним, 16 мая возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии (9 км от Агрыза, Татарстан) начался пожар на территории бывшего военного полигона. Из-за этого начали детонировать оставшиеся снаряды.

Накануне глава республики Александр Бречалов снял введенный режим ЧС. Следователи начали проверку по факту инцидента.

Происшествия Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем