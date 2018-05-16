Карманы команды Удмуртии: как Бречалов заработал почти столько же, сколько все министры

Рядовые министры из удмуртского правительства оказались богаче премьера и его замов

В 2017 году члены правительства Удмуртии заработали в общей сложности около 40 млн рублей — немногим больше, чем глава республики Александр Бречалов с учетом продажи недвижимости (34 млн). При этом доход некоторых министров оказался больше, чем у их непосредственных руководителей — премьер-министра Ярослава Семенова и вице-премьеров. В собственности отдельных членов кабмина нет жилья, но есть большие земельные участки, а кто-то предпочитает дорогим автомобилям мотоциклы. Декларации чиновников изучило «Реальное время».

40 миллионов общими усилиями

За прошлый год 20 членов правительства Удмуртии суммарно заработали более 40 млн рублей, а вместе с доходами своих супругов — почти 53 млн. Самый большой доход среди них задекларировала министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова — 4,7 млн рублей. В своем отчете она указала, что часть денег получила от продажи имущества.

Второй по величине доход получил Михаил Хомич, вице-премьер и постпред главы Удмуртии при президенте РФ. Он задекларировал 4,5 млн рублей. Тройку чиновников с наибольшим доходом замкнула еще один зампред правительства Анастасия Муталенко. За год она заработала 3,3 млн рублей — немногим больше, чем ее муж (3,2 млн).

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов заработал меньше, чем некоторые его подчиненные: согласно декларации, его доход составил 2,2 млн



Доход третьего вице-премьера Анатолия Строкова в 2017 году составил 2,5 млн рублей. Станислав Евдокимов, глава республиканского Минфина, входящий в состав президиума правительства, задекларировал 2,3 млн рублей, а его жена — 1,4 млн. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов заработал меньше, чем некоторые его подчиненные: согласно декларации, его доход составил 2,2 млн (совместный доход с супругой — 3,4 млн).

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Иван Ястреб за прошлый год заработал 2,5 млн, глава Минздрава Игорь Титов, а также министр культуры и туризма Владимир Соловьев — по 2,1 млн.

Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства республики, указал в отчете, что получил доход в 1,9 млн рублей. Чуть меньше (1,8 млн) получила министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова.

Министр экономики Михаил Тумин, министр информатизации и связи Тимур Меджитов, министр национальной политики Лариса Буранова, главы Минобрнауки и Минимущества Светлана Болотникова и Анна Боталова, а также исполняющий обязанности главного ветеринара Николай Котельников заработали 1,1—1,7 млн рублей.

Меньше всего в правительстве задекларировали три чиновника, включая первого зампреда правительства Александра Свинина

Меньше всего в правительстве задекларировали три чиновника, включая первого зампреда правительства Александра Свинина, чей доход составил 953,6 тыс. рублей. Денис Удалов, глава Минприроды, заработал 621,1 тыс., а исполняющий обязанности начальника Главного управления по госнадзору Евгений Поздеев — 393,6 тыс. рублей.

6 апреля 2017 года, через 2 дня после назначения временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, Александр Бречалов отправил правительство своего предшественника Александра Соловьева (находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки) в отставку. В итоге ключевые посты в региональном кабмине получили люди, так или иначе связанные с новым губернатором. К примеру, нынешний глава правительства Ярослав Семенов ранее работал с ним в Общественной палате России — он руководил ее аппаратом, а Бречалов был секретарем. С первым вице-премьером Свининым губернатор знаком еще по медиапроекту «Опора кредит»: Бречалов был его учредителем, а Свинин руководил одним из департаментов. Анастасия Муталенко и Иван Ястреб в 2015—2017 годах работали в фонде «За честные закупки» — одном из проектов Общероссийского народного фронта, в центральном штабе которого состоял Бречалов. Впрочем, некоторые члены правительства либо родились в Удмуртии, либо работали там еще до Бречалова (Анна Боталова, Владимир Соловьев, Лариса Буранова, Светлана Болотникова, Станислав Евдокимов и др.).

Квартиры и земли

Как видно из деклараций, в собственности и в пользовании большинства республиканских чиновников есть по нескольку объектов недвижимости. Так, председатель правительства Семенов — собственник жилого дома площадью 20,6 кв. метра, долей в трех квартирах, а также земельного участка на 1,5 тыс. кв. м. Еще две квартиры на 78,5 и 120 метров находятся у него в пользовании. Жена Семенова, помимо прочего, владеет жилым домом площадью 276 кв. метров и участком на 2 тыс. «квадратов».

Анастасии Муталенко принадлежит 1/5 доля квартиры на 63,5 метра, а ее мужу — половина дома площадью 178,6 метра. Также Муталенко с супругом пользуются еще одной квартирой. У Сергея Смирнова две квартиры площадью 53,9 и 54,7 метра; одна из них принадлежит ему (и его жене) по праву собственности, другая находится в пользовании. Постпред главы республики Михаил Хомич владеет квартирой на 40,8 кв. метра, еще одна квартира площадью 104 метра ему не принадлежит, но также находится в его пользовании. Жена Хомича — владелица 1/3 доли квартиры на 64,2 метра.

Постпред главы республики Михаил Хомич владеет квартирой на 40,8 кв. метра, еще одна квартира площадью 104 метра ему не принадлежит, но также находится в его пользовании

У первого вице-премьера Свинина, судя по декларации, нет недвижимости в собственности. В то же время он задекларировал несколько объектов, которыми пользуется: две квартиры (51—80 метров), дом (390 метров) и земельный участок (1,9 тыс. метров). Не является собственником недвижимости и другой зампред правительства Строков, однако, как и его коллега Свинин, он пользуется двумя квартирами на 81 и 100 кв. метров.

При этом многие республиканские министры владеют большими участками земли. Например, в собственности министра культуры и туризма Владимира Соловьева, кроме двух квартир, есть два участка; площадь одного из них, согласно декларации, составляет 560 тыс. кв. метров. В собственности главы Минздрава Игоря Титова нет жилья, зато есть шесть сельхозучастков общей площадью 11 тыс. кв. метров. 5 тыс. «квадратов» земли для личного подсобного хозяйства есть и у министра нацполитики Ларисы Бурановой; также в индивидуальной и совместной собственности у нее три квартиры на 27,9—54,9 метра.

«Жигули» и Mercedes

Дорогих автомобилей у чиновников Удмуртии не так много. Хомич задекларировал Mercedes-Benz GLA 250 4Matic, а его жена — Renault Kaptur. У Натальи Гольцовой есть Mercedes GL 550 — а кроме того ВАЗ 2112, Lada Largus и микроавтобус Ford Transit Bus.

Министр здравоохранения республики — владелец Mitsubishi Pajero, у министра информатизации и связи есть Mitsubishi Outlander.

У Натальи Гольцовой есть Mercedes GL 550 — а кроме того ВАЗ 2112, Lada Largus и микроавтобус Ford Transit Bus



Председатель правительства Удмуртии задекларировал не автомобиль, а мотоцикл Kawasaki VN 1600 Nomad (впрочем, его жена — владелица Lexus RX270). Похожая ситуация у его первого заместителя: сам Свинин не владеет автомобилями, но у его жены есть Mazda CX-5.

Строков владеет KIA SLS, Боталова — Chevrolet Lacetti, Буранова — Opel Corsa, а в декларации Соловьева записан автомобиль ВАЗ 2106 и мотоцикл ИЖ П5.

Доходы членов правительства Умуртии

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ, ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, 1 1 Гольцова Н.В. министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики 4 696 701,58 2 508 044,43 2 3 Муталенко А.А заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики 3 332 369,00 3 260 023,00 3 2 Хомич М.В. Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации -

заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

4 537 931,34 632 022,97 4 6 Евдокимов С.П. министр финансов Удмуртской Республики 2 355 010,32 1 455 586,61 5 7 Семенов Я.В. Председатель Правительства Удмуртской Республики 2 211 050,24 1 150 487,78 6 11 Чуракова Т.Ю. министр социальной политики и труда Удмуртской Республики 1 814 379,04 1 485 421,46 7 5 Ястреб И.В. министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики 2 464 309,19 259 658,13 8 4 Строков А.И. заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики 2 535 301,00 9 9 Соловьев В.М. министр культуры и туризма Удмуртской Республики 2 102 025,57 364 290,00