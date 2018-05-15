Новоселье с силовым захватом: в Альметьевске жильцов аварийного дома выставили за дверь

Принудительное выселение не обошлось без конфликтов, бывшие жильцы пишут заявления о пропаже вещей и жалуются, что остались без крыши

Исполкому Альметьевска в последний нерасселенный аварийный дом пришлось вызывать судебных приставов. Никто из жильцов не хотел покидать здание. Пришлось выставлять силой. Некоторые из них получили квартиры в новом соципотечном микрорайоне «Алсу» — на каких условиях, правда, до сих пор неясно. Кроме того, не все жители получили ключи от новостроек и практически остались бы на улице, если бы их не приютили родственники и соседи. Тем не менее решение суда вступило в законную силу. «Реальное время» узнало подробности скандального выселения.

«Это выселение…»

Днем 14 мая среди аварийщиков Зеленодольска, которые таковыми себя не признают, распространилась информация, что их товарищей по несчастью из Альметьевска выселяют силой, прибегнув к помощи судебных приставов. «Ужас, пришли выгонять людей, нацисты тоже выполняли приказ. Это выселение. Самых активных увезли в полицию, якобы для написания заявления», — сообщила «Реальному времени» жительница Зеленодольска Миляуша Терскова. Она, как и многие другие аварийщики поневоле, уже получила решение о добровольном выселении, иначе и ее ждет принудительное — через суд. Жители дома по Белоглазова, 111, в Альметьевске уже столкнулись с этим. Накануне их просто выставили за дверь их единственного жилья.

— Я сейчас около дома, разбирают крышу. Пропали вещи, написали заявление в полицию. Часть вывезли к знакомым в гараж. Вчера мои вещи грузили грузчики, неизвестные люди, сказали, что везут на Галеева, 31. Михайлов (начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома Альметьевского района Владислав Михайлов, — прим. ред.) сказал, что я сама там квартиру выбирала, а я там вообще ни разу не была, приснилось, что ли, ему? Вещи без описи грузили. Михайлов на меня заявление написал, что я его якобы избила. Ездила вчера в УВД, а когда вернулась, половину квартиры уже вынесли, — рассказывает жительница дома 111 по Белоглазова Елена Голякова.

На Галеева, 31, нет газа и света, работает только канализация, посетовали вынужденные новоселы. Фото domkor-dom.com

В качестве альтернативы, как уверяют местные власти, жильцам предложили квартиры в новом микрорайоне «Алсу». Однако Голякова говорит, что в новом жилье не была и даже не знает, где оно находится. «Я осталась в пижаме, так и ездила в УВД, документов нет, не знаю где. Добрые люди помогли, дали одежду, переночевали с мамой. Ключей от новой квартиры нам не давали», — уточняет женщина. А вот соседи ночевали все-таки на новом месте, не к кому было пойти. Но на Галеева, 31, нет газа и света, работает только канализация, посетовали вынужденные новоселы.

Елена Голякова рассказывает, что трехкомнатную квартиру в 50 квадратных метров оценивали по рыночной цене, получилось даже меньше пресловутых 11 022 рублей — 9 826 рублей за квадратный метр. На вопрос, что она сейчас планирует делать, простой ответ: «Возьму табуретку, вот у меня осталась, и буду сидеть перед исполкомом». Аварийщица признается, что требования о выселении приносили уже 2 года, знали о приходе приставов и в этот раз, но никто и подумать не мог, что все это действительно произойдет.

Вынужденная мера

Руководитель пресс-службы главы Альметьевского района Яна Поспелова уверила, что жителей двухэтажного дома предупреждали о скором выселении. К тому же судебные приставы выполняют исключительно решение суда.

— Дом признали аварийным в 2008 году. В 2017 году было решение Верховного суда РТ о расселении. Это вынужденная мера, проживать в доме опасно, мы не хотим повторения ситуаций, как в других соседних городах. На 14 мая в доме были заселены четыре квартиры, в которых проживали четыре семьи, всего 14 жильцов. В доме восемь квартир, но остальные жители уже переселились в новое жилье, — пояснила Яна Поспелова.

Всем жильцам предлагали одинаковые условия — выкупную стоимость аварийного жилья по 11 022 рубля за квадратный метр и сумму за моральный ущерб. Сколько именно денег выплатили уже расселившимся четырем семьям, Яна Поспелова не уточнила, заметив только, что размер выплаты у каждого свой. Половина дома на Белоглазова, 111, еще в 2017 году расселилась в два новых микрорайона Альметьевска — «Алсу» и «Западные ворота».

Что касается неожиданного появления судебных приставов, то, со слов Поспеловой, еще неделю назад сотрудники УФССП по РТ приходили с предупреждением, что исполнение судебного решения неминуемо



«У всех свои причины, это навязанная борьба»

Двухэтажное строение на Белоглазова оставалось последним аварийным домом, которое еще не успели расселить. 14 мая жителям оставшихся четырех квартир предоставили жилье в новых домах того же микрорайона «Алсу», где уже до этого получили квартиры их соседи.

— Мне сообщили, что вещи уже в новых домах, выдали ключи. Люди заселяются, по какому варианту оформят квартиру, не могу точно сказать, — сообщила руководитель пресс-службы.

При этом по четырем семьям с Белоглазова, 111, которые расселили еще в 2017 году, отметила, что они взяли ипотеку, жилье у всех в собственности. Почему же оставшиеся 14 жильцов отказывались от предложенных условий — социальный наем, ипотека или вторичное жилье? По версии Яны Поспеловой, люди сами не шли на переговоры.

— Судебные приставы исполняли решение суда, мы не хотим повторения инцидентов, как в Самаре, Саратове. У всех свои причины, по которым эти семьи так и не съехали. Это навязанная борьба, информационная атака. У них был выбор. Квартиры по метражу предоставляются не меньше, чем у них были, — приводит аргументы Поспелова.

Что касается неожиданного появления судебных приставов, то, с ее слов, еще неделю назад сотрудники УФССП по РТ приходили с предупреждением, что исполнение судебного решения неминуемо.

Житель Альметьевска Александр Кишев оказался в похожей ситуации, и, как он утверждает, программа по расселению аварийного жилья в городе не закончилась на Белоглазова, 111.

Александр Кишев рассказывает, что начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома Альметьевска Владислав Михайлов подтвердил, что аварийщиков будут переселять в микрорайон «Алсу». Фото almetyevsk.tatar.ru

— Мне перевели за мою однокомнатную квартиру на Автомобилистов, 8, всего 350 тысяч рублей, хотя кадастровая стоимость жилья 907 тысяч рублей. О переводе денег на счет нотариуса узнал случайно, получив от исполкома ответ вообще на другой запрос. Я один оставался жить в этом доме, несколько раз приходил — все перевернуто. Вещи отвез к знакомым, живу у зятя гражданской жены, квартиру в итоге бросил, но никакой договор с исполкомом я не подписывал, — объясняет Александр Кишев.

Он был на выселении людей с Белоглазова, 111, и рассказывает, что начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома Альметьевска Владислав Михайлов подтвердил, что аварийщиков будут переселять в микрорайон «Алсу». Якобы всем будет предоставлена только ипотека. Бывшие соседи Александра Кишева уже признавались ему, что ипотеку выплачивать не получается.