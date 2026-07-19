Казахстан потребовал от Украины прекратить атаки БПЛА на свои танкеры

Казахстанская сторона оценивает размер ущерба и оставляет за собой право потребовать компенсацию

Казахстан потребовал от Украины прекратить атаки БПЛА на свои танкеры для перевозки нефти. 17 и 19 июля украинские дроны атаковали суда в нефтетерминале на Черном море на территории России.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осудило атаки беспилотников на гражданские суда Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в черноморской акватории.

Ведомство назвало произошедшее посягательством на экономические интересы страны, угрозой безопасности экипажей и дестабилизацией мировых энергетических рынков. МИД подчеркнул, что ранее согласованный механизм обмена информацией о движении судов был намеренно проигнорирован.



Астана требует немедленного прекращения атак и принятия мер по защите экспортной инфраструктуры. В настоящее время Казахстан оценивает причиненный ущерб и оставляет за собой право задействовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты интересов, включая предъявление требований о возмещении убытков.

Страна также призвала партнеров осудить инциденты и выразила приверженность мирному урегулированию конфликтов и свободе судоходства.

Напомним, атака украинских БПЛА на терминал КТК остановила отгрузку нефти с танкеров.

Зульфат Шафигуллин