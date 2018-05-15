«Магнитку» замкнуло на татарстанский Ford

Миллиардер Виктор Рашников «подписался» на два СП в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Стартовым заказчиком первого в Поволжье сервисного металлоцентра, учрежденного год назад турецким холдингом «Джошкуноз» с Магнитогорским металлургическим комбинатом, ожидаемо стало СП Ford Sollers. Вчера на праздничной церемонии запуска металлоцентра с участием глав Татарстана и Челябинской области президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов клятвенно заверил, что загрузит партнерский завод на «полную катушку», «зарядив» под него все собираемые в Татарстане модели Ford. Правда, как выяснило «Реальное время», амбициозная идея охватить «автомобильное» Поволжье, где собирается 1,1 млн машин, туркам пока не удается. Зато братскую руку дружбы им протянуло другое СП — «КАМАЗ-Даймлер».

Вертикаль Ford Sollers

Спустя менее года после анонса о начале строительства поволжского сервисного металлоцентра (СМЦ) его «отцы» — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и турецкая компания по штамповке изделий «Джошкуноз Алабуга» — запустили вчера завод по выпуску бланков для кузовных деталей. «ММК-Джошкуноз-Алабуга» — это совместный проект традиционного поставщика штампованных изделий Ford Sollers турецкой компании «Джошкуноз» и ММК, который обошелся в общей сложности в 1,03 млрд рублей. Его ценность заключается в том, что ММК согласилось стабилизировать ритмичную работу «Джошкуноз Алабуга», обеспечивая его регулярными поставками листового проката по фиксированным ценам. В свою очередь «ММК-Джошкуноз-Алабуга» взялось раскраивать его «по лекалам» заказчика и отгружать штампованные изделия на его сборочное производство.

Главной вертикалью, вокруг которой выстроилась эта новая производственная цепочка, явилась компания Ford Sollers. По словам руководителя проекта от ММК Андрея Швецова, металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга», как конечное звено в поставке готовых кузовных деталей, подписало стартовый контракт с Ford Sollers на предстоящие годы. Согласно ему, «ММК-Джошкуноз-Алабуга» будет обеспечивать заготовками крупнейшее штамповочное предприятие «Джошкуноз Алабуга», которое будет изготавливать лицевые и боковые кузовные изделия. «В год сервисный металлоцентр будет получать от ММК 60 000 тонн или 41,5 тыс тонн бланков», — сообщил он. Для раскроя металла будет использоваться новейшее оборудование от немецкого производителя — автоматическая линия рубки металла SCHULER. Изготовленных здесь детали будут поступать на комплектацию всех моделей Ford, собираемых в Татарстане. Речь идет о Ford Explorer, Ford Kuga, Ford Transit, Ford EcoSport и Ford Fiesta, уточнили в пресс-службе Ford Sollers.

Здание передано СМЦ в долгосрочную аренду



УК «Алабуга» сделала им свой королевский подарок: при стоимости проекта в 1,03 млрд рублей вложила 670 млн в строительство здания. Оно передано в долгосрочную аренду СМЦ. Хотя есть и возможность выкупа.



Калуга вышла из обоймы

С открытием СМЦ из производственной цепочки «Джошкуноз»—Ford Sollers «выпал» калужский поставщик бланков «Северсталь-Гонварри-Калуга», который обеспечивает штамповочные производства Ford во Всеволжске. Правда, сотрудничество с ним тащило за собой большие логистические расходы, объяснил перемену CEO холдинга «Джошкуноз» Ахмет Эрдем Аджай. «Достаточно сказать, что требовалось оплачивать перевозку листового металла от ММК до Калуги на расстояние 1900 км, а затем готовых бланков из Калуги до Набережных Челнов еще 1200 км. А в новой схеме транспортное плечо составит всего 500 км (от Елабуги до Челнов)», — рассказал господин Аджай в интервью журналистам. «Из 4,5 тысяч км до 500 км — это огромное преимущество, это замечательная оптимизация расходов», — радовался он, правда, не называя конкретных цифр экономии.

Президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов подтвердил, что новый МСЦ явится гарантом ценовой стабильности автомобилей Ford, собираемых в Челнах. «Для нас штамповка — это значительный шаг для того, чтобы стабилизировать себестоимость сборки автомобилей, или хотя бы ее части, — отметил он. — С точки зрения покупателя мы можем гарантировать достаточно высокую часть стоимости в рублях, и стоимость будет устойчива перед валютными колебаниями. Посмотрите, как меняются цены на импортные автомобили после каждого скачка …. А попытка перебросить их на покупателя оборачивается снижением спроса», — посетовал он. Но объяснять конкретно, каким образом это отразится на конечной цене собираемых автомобилей, Адиль Ширинов не стал.

Адиль Ширинов подтвердил, что новый МСЦ явится гарантом ценовой стабильности автомобилей Ford, собираемых в Челнах



Между тем, руководитель проекта от ММК Андрей Швецов уточнил, что с открытием СМЦ цены на бланки от ММК просто станут стабильнее для штамповщика, а значит и для конечного производителя. «Договоры на поставку бланков ММК заключены с фиксированными ценами, тогда как прежде они были плавающими. «Ушли» транспортные издержки, которые трудно было подсчитать», — пояснил он, добавив, что со вчерашнего дня «Джошкуноз Алабуга» перешла на раскрой бланков ММК.

«Открытие нового СМЦ в непосредственной близости от заводов Ford Sollers позволило оптимизировать цепочку поставок и снизить риск повреждения металлопроката и заготовок при транспортировке. Вся продукция нового СМЦ будет соответствовать как международным стандартам, так и глобальным стандартам качества бренда Ford», — добавили в пресс-службе. С другой стороны, СМЦ поможет углубить локализацию сборочного производства СП Ford Sollers, чье соглашение о промышленной сборке подходит к концу. По словам Адиля Ширинова, сейчас компания обсуждает дальнейшие проекты по локализации производства в Татарстане, и в частности коробки передач. «Создание коробки передач — это требование специнвестконтракта, которое с нами Минпромторг сейчас прорабатывает. Все участники рынка, которые хотят остаться работать на российском рынке, также прорабатывают этот вопрос. Мы ждем требований от Минпромторга, после чего будут определены инвестиции», — сообщил он журналистам перед началом торжества.

Рядом еще десятки автомобильных производств на 1,1 млн штук

Впрочем, размещение СМЦ в пользу Алабуги было обусловлен не только близостью к Ford Sollers. В ареале Поволжья сосредоточены крупнейшие автомобильные производства: КАМАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ. В общей сложности, они выпускают 1,1 млн штук автомобилей. «ММК-Джошкуноз-Алабуга» потенциально рассчитывал на договоры с ними, желая встроиться в производственные цепочки.

По словам Андрея Швецова, переговоры идут со всеми, но очевидные успехи есть только с КАМАЗ-Даймлер. «С ним подписан договор. Идут тестовые испытания», — сказал он. Зато АвтоВАЗ пока по понятным причинам не хочет взаимодействовать. Но время еще есть, считает Швецов.

На церемонию пуска прибыли губернатор Челябинской области Александр Дубровский и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Их сопровождал президент РТ Рустам Минниханов и вся команда менеджмента «Джошкуноз»



Татарстан подпишется с Челябинском на ПЭМФ-2018

Собственно, торжество по поводу запуска производства прошло с помпой. Как и в декабре 2017 года, когда закладывали камень под будущий завод, на церемонию пуска в «Алабугу» снова прилетели «первые лица» Урала — губернатор Челябинской области Александр Дубровский и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Их сопровождал президент РТ Рустам Минниханов и вся команда менеджмента «Джошкуноз». Глава «Соллерс» Вадим Щвецов не прилетел.

Честно говоря, гости с Урала редко бывают в Татарстане: чаще татарстанские VIP к ним летают на переговоры, договариваясь об особых условиях поставок металлопроката. Но на этот раз «первые лица» одного из богатейших регионов прибыли вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, пообещав дальнейшее развитие экономических отношений между регионами.

Глава Челябинской области Александр Дубровский напомнил, что соглашение о сотрудничестве с Татарстаном было подписано еще в 2010 году. «Но тогда еще без меня, — уточнил он, добавив, что ежегодно актуализировалось. — А на ПЭФМ-2018 подпишем новое соглашение, которое выведет нас на новый уровень социально-экономического сотрудничества», — проанонсировал он. Вероятно, снова изменят схему поставок металла в Татарстан.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



