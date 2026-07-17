В Татарстане создали штаб для контроля ситуации с топливом

Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане создали штаб для контроля ситуации с топливом, который возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом распорядился раис РТ Рустам Минниханов.

Он поручил штабу продолжить работу по проверке фактов отсутствия топлива на отдельных АЗС и совместно с Татарстанским УФАС проводить проверки фактов необоснованного повышения розничных цен.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдельно Рустам Минниханов сообщил, что нужно отдельно держать на контроле вопрос обеспечения топливом общественного транспорта, скорой медицинской помощи, коммунальных и дорожных служб, правоохранительных органов, сельскохозяйственных предприятий.

Также он призвал МВД по РТ и Госавтоинспекцию обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового скопления автомобилей: не допускать перекрытия проезжей части, конфликтных ситуаций, нарушений правил хранения и перевозки топлива, а также фактов его незаконной перепродажи.

Всего на территории республики действует 913 автозаправочных станций, из которых 740 реализуют жидкое топливо. В Казани расположено 177 различных АЗС. Татарстанские производители выполняют свои обязательства по обеспечению топливом в полном объеме, а также увеличивают поставки на все свои АЗС, сообщил Алексей Песошин.



Ранее Рустам Минниханов поручил проверить ситуацию с поставками и работой АЗС.

— На АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике, — заявили в пресс-службе раиса.