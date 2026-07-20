В Европе стоимость газа превысила 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с конца марта

Увеличение связано с новой эскалацией конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке

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Цена газа на европейской бирже в понедельник впервые с 23 марта превысила $700 за 1 тыс. куб. м, согласно данным, предоставленным лондонской биржей ICE. Это увеличение связано с новой эскалацией конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке.

Стоимость августовского фьючерса на газ в Нидерландах на хабе TTF достигала примерно $716 за 1 тыс. куб. м, что соответствует €60,515 за МВт/ч (в соответствии с текущим обменным курсом евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). Рост котировок с начала торгов превышал 5%.

Эскалация отношений между США и Ираном началась 8 июля, когда вооруженные силы США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В этот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал атаковать ближневосточные объекты США, расположенные в таких странах, как Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Ранее сообщалось, что атака украинских БПЛА на терминал КТК остановила отгрузку нефти с танкеров.

Никита Егоров