МВД отменит штрафы водителям, стоявшим в очередях на АЗС

Решение принято после случая в Саратовской области

Фото: Реальное время

МВД России примет решения об отмене штрафов, выписанных водителям, которые стояли в очередях на автозаправочных станциях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости, — сказано в социальных сетях Волк.

Поводом послужила ситуация в Саратовской области, где комплексы автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки зафиксировали нарушения у водителей в очередях на АЗС. По инициативе Госавтоинспекции региона эти комплексы прекратили работу с 1 июля.

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Вадим Вахрушев