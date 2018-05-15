«Курортная диверсия» в ОАЭ: «Я таких пятизвездочных отелей еще не видела!»

Россиян «траванули» в отеле американской сети в день Победы, в числе пострадавших — беременная и дети из Татарстана

Капельница и «утка» вместо солнечных ванн стали спутниками российских туристов на курорте Шарджа в Арабских Эмиратах. Температура под 40 и выше, рези в животе, понос, рвота подкосили не меньше 100 обитателей пятизвездочного отеля американской сети Sheraton, рассказали «Реальному времени» пострадавшие туристы из Набережных Челнов. С их слов, «отравленные в Шардже» до сих пор не знают свой диагноз, но готовят коллективный международный иск организаторам такого отдыха.

Подозрение на сальмонеллез



Яна Р. работает менеджером в крупной челнинской компании. Для отдыха за границей выбирает только пятизвездочные отели. В Эмиратах уже бывала — в Дубае, отель в Шардже выбрала первый раз. 6 мая вылетели с пятилетней дочкой и 26-летней племянницей из Казани в Эмираты. Из запланированной недели на отдых пришлись только первые дни — даже загореть не успели. Дальше пришлось «загорать» на койке.

«Я много езжу, но таких пятизвездочных отелей никогда не видела. Я вообще первый раз увидела там какую-то пластмассовую еду — омлет деревянный, сосиски безвкусные. Я просто обалдела от такого завтрака. Ребенок у меня от него отказался. А обедали и ужинали мы не в отеле», — вспоминает Яна. 9 мая, по ее словам, завтрак был из тех же яиц и колбасок, день прошел нормально, а ночью дочка проснулась и попросила воды. «Я потрогала лоб — она горит. «Нурофен» не помогает. С температурой начались понос и рвота. Утром ее тряпками мокрыми обкладывала, стала звонить в страховую компанию, поехала с их представителем в госпиталь», — рассказывает туристка.

С ее слов, должную медпомощь ребенку не оказали — дали жаропонижающие таблетки. Но толку от них не было. К этому времени зараза подкосила и саму Яну. С ее слов, в больницу пришлось ехать еще раз, но там оснований для госпитализации ребенка с температурой в 40 градусов не нашли. А в субботу, 12 мая, в номер отеля в сопровождении двух сотрудников персонала наконец пришел врач. И выписал антибиотики. Их закупку отель взял на себя. И тут здоровье матери и ребенка начало улучшаться. Правда, несколько раз за ночь девочке приходилось менять постель, а в самолет пятилетнему ребенку одели памперс.

Тем временем в отеле провели массовую чистку систем водопровода с помощью больших порций хлора. На время этих работ гостям «Шератона» запретили пользоваться водой в номерах и бассейном — туда люди в масках также щедро бросали хлорку.

Племянница Яны продержалась дольше родных — ее госпитализировали уже после возвращения в Челны, 13 мая. «Мы думаем, что это сальмонеллез. Диагноз нам в Эмиратах так и не поставили, говорили про гастроэнтерит», — рассказывает Яна. В Челнах она первым делом привела дочь к терапевту и вместе с ней пошла сдавать анализы. Результатов пока нет.

Еда из заменителей?

Нескольких отдохнувших в том же отеле в аэропорт Шарджи к вылету доставляли прямо из госпиталя на медицинских каталках. К тому моменту челнинцы уже знали — отравление носит массовый характер. В числе пострадавших — жители России, Украины, Казахстана, Германии и других стран. Среди россиян были большие группы туристов с Урала, северной столицы и Татарстана.

«Я больше всего переживал за супругу, она на шестом месяце беременности. Слегла 9 мая, 10-го вообще встать не могла», — рассказывает челнинец Артур Павлов «Реальному времени». Он уже вернулся из Эмиратов с женой и трехлетней дочкой. Малышка, с его слов, в отеле ела лишь булочки, возможно, поэтому не пострадала. Сам Артур незадолго до Дня Победы серьезно поранил руку и арабские медики прописали курс антибиотиков. Возможно, их прием наряду с отечественной «горилкой» и сгладил действие неизвестной заразы. Павлов также грешит на еду:

— Я слышал о том, что рис искусственный делают чуть ли не из резины. Вот было очень похоже, что нам давали такую еду, она была будто из заменителей.

Пострадавшие в Шардже объединились еще там — вместе требовали ответа у администрации отеля, звонили в страховую, посольство и Минздрав. Одна из туристок записала разговор со страховой компанией — сначала звонила в ВСК, потом переключили на их партнера. Туристка пожаловалась, что врача уже три часа нет.

— Да, я понимаю. Дело в том, что в этом отеле сегодня было массовое отравление. Очень много случаев. Поэтому такая задержка, — объяснила представитель страховой. — Дело в том, что маленькие дети отравились, много случаев. В первую очередь оказывали им помощь.

Эту аудиозапись пострадавшие выложили в своей группе в WhatsApp. Там же на фото, видео и аудио поделились своими историями. Украинки Наталия Бурденко и Полина Дудик рассказали, что прилетели в Эмираты 9 мая и пролежали на койке весь отпуск. «Это отравление было. Мы свидетели, и можем сказать, что пострадало порядка и даже более 100 человек», — поделились в мессенджере украинки.

— Благодаря отелю в Шардже наш отпуск улетел в трубу. Деньги и здоровье — туда же. Еще неизвестно, какие последствия будут. Отдохнули на славу! — делится во время экскурсии по номеру пятизвездочного отеля другая туристка.

Еще одна женщина сфотографировала своего мужа, у которого после завтрака в пятизвездочном отеле пожелтели белки глаз…

Жертвы диверсии объединились

Данными о том, сколько туристов из Татарстана после отдыха в «Шератоне» обратились к врачам, в Управлении Роспотребнадзора пока не делятся. Как не сообщают и о том, что за известная либо неизвестная зараза атаковала отдыхающих в Арабских Эмиратах.

Между тем в отеле Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa в ответ на запрос редакции TourDom.ru дали понять — говорить о массовом отравлении преждевременно: «В настоящее время мы изучаем сложившуюся неприятную ситуацию, в которой оказались наши гости. Ряд отдыхающих сообщили о том, что чувствуют себя плохо. Мы тесно сотрудничаем с местными органами здравоохранения, чтобы выяснить причину случившегося».

В отеле также отметили, что благополучие гостей имеет для персонала первостепенное значение. Сами пострадавшие говорят, что помощь приходилось буквально выбивать. Возможно, потому, что в ней нуждались слишком многие.

Спускать курортную диверсию татарстанцы и их товарищи по несчастью из других регионов и стран не намерены. Они планируют найти юриста-международника и подать коллективный иск к организаторам отдыха.

Не массовое отравление, а ротавирус?



Диагноз и причины отравления туристов, равно как и масштабы ЧП, остаются загадкой. На запрос «Реального времени» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не ответили. А накануне АТОР распространила через интернет со ссылкой на страховую компанию ERV информацию о том, что имели место «лишь единичные случаи обращения туристов отеля Sheraton за медицинской помощью».

«На сегодняшний день у нас зафиксировано 6 случаев обращений после 10 мая в этом отеле, в основном взрослые, — цитирует АТОР исполнительного директора ERV Юлию Алчееву. — Все события страховые, люди получают должное лечение, мы — плательщики». По словам Алчеевой, туристам поставлен диагноз «гастроэнтерит», никому из них не потребовалась госпитализация — только амбулаторная помощь, которую им оказали в отеле.

В отеле, по данным туроператора «Библио-Глобус», которого также цитирует АТОР, не подтверждают информацию об отравлении туристов: «Мы направили официальный запрос в отель по данному поводу. Согласно предварительной информации от отеля и медицинского центра, куда направляли туристов отеля, это не «массовое отравление», как описано в материалах СМИ. Речь идет об обычной ротавирусной инфекции».

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ в ответ на запрос «Реального времени» о судьбе татарстанских туристов сообщила: «К нам сведения не поступали. Ваш вопрос в компетенции Минздрава. Обратитесь к ним». Между тем пресс-служба республиканского Минздрава настаивает на том, что информация об отравлении имеется в Роспотребнадзоре и именно это ведомство компетентно отвечать на вопросы о ЧП с туристами. Нежелание пресс-службы Роспотребнадзора по РТ обсуждать неприятные темы объяснимо: сегодня в ведомстве проходит совещание рабочей группы по организации ЧМ-2018. Тут бы за спортсменами и гостями чемпионата уследить, а наши туристы — люди бывалые, справятся и так…

Ирина Плотникова, Инна Серова, фото предоставлено пострадавшими