«У ЦБ мы приближаемся к «красной зоне»: как страховщики Татарстана ушли в минус

Опережающий рост выплат, инфляция и мошенничество давят на рентабельность страхового бизнеса в республике

Фото: Реальное время

Российский рынок страхования вырос до 941,6 млрд рублей, однако спрос на услуги в этой сфере снизился в условиях спада потребительской и деловой активности. Это заметно ударило по финансовым результатам компаний: чистая прибыль страховщиков в I квартале года сократилась примерно на треть — до 109,3 млрд рублей. Рентабельность капитала упала до минимума за четыре года. В Татарстане тренд еще тревожнее: большинство местных страховщиков, по оценкам экспертов, работают в убыток. О том, почему рост сборов не приносит дохода, какие сегменты тянут рынок вниз и что намерены делать игроки, — в материале «Реального времени».

Рост сборов на фоне снижения рентабельности

Страховой рынок России в I квартале года вырос на 11,4% и достиг 941,6 млрд рублей. Основной вклад в положительную динамику в годовом выражении внес сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ), следует из данных Центробанка. При этом в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) зафиксировано резкое снижение, в том числе из‑за прекращения новых продаж таких продуктов в этом году.

Сборы выросли в сегментах ДМС, автокаско и страхования имущества — как компаний, так и граждан. При этом страхование заемщиков заметно просело: взносы упали более чем на четверть и составили 38 млрд рублей — главным образом из‑за того, что выдачи ипотеки сократились на 42% после ужесточения льготных программ.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рост в ДМС до 93,2 млрд рублей (+16,5%) во многом связан с тем, что работодатели активнее страховали сотрудников. По линии страхования заемщиков на ДМС пришлось больше 80% сборов. Средняя стоимость страховки на одного человека выросла до 6,4 тыс. рублей — в основном из‑за роста цен на медуслуги.

В автостраховании рост держится за счет физлиц: россияне чаще покупают полисы каско и ОСАГО, в том числе вместе с новыми машинами и автокредитами. Взносы по каско достигли 77,4 млрд рублей, причем почти половина из них — от населения. Число договоров с гражданами выросло до 2,2 млн. В ОСАГО сборы поднялись до 74,6 млрд рублей, тоже в основном за счет частных автовладельцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом прибыль страховщиков упала: чистая прибыль рынка снизилась почти на треть — до 109,3 млрд рублей. Компании стали больше платить по страховым случаям, и это съедает их доходы, пояснил регулятор. Частично ситуацию сгладили доходы от изменения валютных курсов.

Тем не менее рентабельность бизнеса снизилась: доходность активов — 7,1%, капитала — 23,8%. При этом почти 90% всех сборов пришлось на 20 крупнейших страховых компаний страны.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Рост премий и выплат опережает прибыль страховщиков Татарстана

Страховой рынок республики в первом квартале 2026 года показал разнонаправленную динамику. Объем страховых премий и выплат заметно вырос, тогда как темпы роста финансового результата оказались более сдержанными. По данным Центробанка и Росстата, страховые премии достигли 16,5 млрд рублей — это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом выплаты по договорам страхования увеличились еще существеннее — до 13,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 40%.

За отчетный период было заключено 975,7 тысячи договоров страхования. Однако опережающий рост выплат относительно премий сигнализирует о нарастающем давлении на маржинальность бизнеса, отмечают в отрасли. Разрыв между доходами и расходами страховщиков сокращается, что согласуется с оценками экспертов о сложной ситуации на рынке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ключевую роль в формировании совокупного объема премий играет сегмент страхования жизни (ДСЖ): на него пришлась почти половина всех сборов — 8,1 млрд рублей. Среди рисковых видов лидируют ОСАГО (2,3 млрд рублей) и каско (1,9 млрд рублей), следом идет добровольное медицинское страхование (ДМС) с показателем 1,7 млрд рублей. Более скромные доли занимают страхование имущества физических лиц (ИФЛ — 0,8 млрд рублей) и страхование имущества юридических лиц (ИЮЛ — 0,4 млрд рублей). На прочие виды страхования пришлось 1,3 млрд рублей.

Такая структура рынка подчеркивает его зависимость от крупных сегментов, где сейчас фиксируются наибольшие проблемы с убыточностью, в частности в ОСАГО, каско и ДМС. Существенный прирост выплат при умеренном увеличении премий отражает системные вызовы отрасли: от роста стоимости ремонта и запчастей до увеличения частоты страховых случаев и рисков мошенничества.

Реальное время / realnoevremya.ru

«На каждый собранный рубль — 5—10 копеек убытка»

Татарстан оказался в общероссийском тренде с ростом страховых премий и выплат. Однако оценить падение доходов татарстанских страховщиков сложно — статистики по чистой прибыли страховых организаций РТ регулятор не приводит. Тем не менее региональный рынок демонстрирует тревожные тенденции, указал президент Союза страховщиков Татарстана Ринат Касимов:

— В Татарстане ситуация ничем не лучше, а даже хуже с точки зрения прибыльности страхового бизнеса. Если в целом по стране чистая прибыль упала на 29%, то у нас, скажу больше, практически все страховые компании получили убыток, как по итогам 2025 года, так и в первом квартале текущего. Причин несколько, но основные — это то, что значительно ухудшились показатели маржинальности по каско, ОСАГО, ипотеке и ДМС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) это связано с ростом инфляции: «расценки клиник выросли, и выплаты потянули за собой», пояснил спикер. Не помогает и темп роста сборов — он незначителен и не позволяет перекрывать растущие потери. Свою лепту внесла и тяжелая зима: «По Татарстану в среднем где‑то на треть выросла частота наступления событий по каско и ОСАГО. Очень сильно сказались аномальные снегопады».

Особую настороженность вызывает положение Татарстана на рынке ОСАГО по мониторингу Банка России: «Мы в «желтой зоне» у ЦБ по уровню рисков и приближаемся к «красной». Потому что у нас опять‑таки рост средней выплаты и, самое главное, довольно высокая доля токсичных выплат, — пояснил Ринат Касимов. — Токсичные — это неоднократные выплаты, которые косвенно указывают на признаки мошенничества». Для решения проблемы в республике создана специальная рабочая группа, в которую входят правоохранительные органы, Нацбанк, прокуратура и страховое сообщество. «Работаем, пытаемся противодействовать, но пока особо успехов нет», — заметил глава союза.

Финансовые последствия снижения рентабельности бизнеса, по его словам, весьма ощутимы. По оценке Рината Касимова, совокупный убыток страхового рынка Татарстана по итогам года может составить порядка 1,5—2 млрд рублей: «Может быть, даже и больше, ведь не все раскрывают свои реальные показатели». Наглядным примером может служить ситуация с ОСАГО: «Соотношение выплат к сборам уже далеко за 100% с учетом расходов на ведение дела. Это значит, что на каждый собранный рубль минимум 5—10 копеек компания несет убытки».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Все стараются как минимум выйти в «зеленый ноль»

В ответ на ухудшение финансовых показателей страховщики вынуждены идти на оптимизацию: сокращать штат, оставлять новые вакансии незаполненными и снижать премиальную часть вознаграждений.

— Сейчас на страховом рынке республики уже нет никакого дефицита с кадрами, — констатировал Ринат Касимов. — Довольно-таки много желающих работать. Запросы по зарплате сильно сократились, премии значительно ниже стали получать.

При этом массового ухода страховщиков в Татарстане не предвидится, считает эксперт: республика — пятый по емкости страховой рынок в России, и крупные игроки не склонны его покидать. Для сравнения, в регионах с меньшей емкостью дела обстоят еще хуже: «К примеру, в Марий Эл некоторые компании закрывают филиалы, просто перестают работать, там почти катастрофичная ситуация. Сейчас в большинстве компаний даже комиссию по ОСАГО не платят, тарифы сильно подняты».

Прогноз на конец 2026 года остается сдержанным. «Есть, конечно, вероятность, что мы закончим год в ноль, — допустил спикер. — Но слишком все непредсказуемо. В любой момент что-то может произойти и все изменить. Вообще, все стараются как минимум выйти в «зеленый ноль», то есть получить хоть и небольшой, но положительный результат. Принимают меры, но пока нет сильных предпосылок для улучшения ситуации — слишком много факторов остаются непредсказуемыми».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нужно ужесточать борьбу со страховым мошенничеством»

Рассуждая о причинах роста убытков, еще один представитель страхового сообщества республики — бывший президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров связал ухудшение финансовых показателей страховых компаний с общей экономической ситуацией в стране. «Страхование не изолированный сектор, а органичная часть экономики. Мы знаем ситуацию в экономике, она сегодня, мягко говоря, не очень хорошая, и, соответственно, у страхования происходит примерно то же самое», — заявил он.

Один из ключевых драйверов убыточности, по мнению эксперта, — это изменения на авторынке и последствия многолетней конкуренции за счет низких тарифов. В сегменте каско долгие годы наблюдался тренд на снижение ставок и предоставление скидок, и это сейчас оборачивается серьезными потерями, отметил он.

— В последние годы наблюдается тренд на снижение тарифов по каско, и страховые компании конкурировали в том числе низкими тарифами и скидками, — пояснил Рустэм Сабиров. — А теперь появилось много китайских автомобилей, которые заняли место европейских. При одной и той же аварии у «немца» будет поврежден только бампер, а у «китайца» сломается и бампер, и крыло, и фары. За счет экономии на материалах убытки по одному и тому же ДТП будут гораздо выше, а премия — меньше, потому что сам автомобиль дешевле.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Не менее острая проблема — рост мошенничества: «Многие люди идут на преступления: где‑то по финансовым причинам, где‑то по каким‑то другим. Изощряются, придумывают новые виды. Тут тоже нужно бороться. Я считаю, нужно ужесточать борьбу».

В сегменте ОСАГО страховщики также сталкиваются с непропорциональным ростом расходов, продолжил спикер. «Стоимость запчастей выросла: если стекло с лобовой части стоило 20 тысяч рублей, сегодня оно стоит 40—50 тысяч. Плюс подорожала логистика, а на нее, в свою очередь, влияет рост цен на топливо. То есть все связано, — подчеркнул эксперт. — Необходимо, наверное, уже поднимать тарифы и по ОСАГО. Страховые по максимуму работают, применяя максимальные коэффициенты, но все равно не хватает».

Сабиров также обратил внимание на сезонность финансовых результатов — традиционно первый квартал года оказывается самым слабым с точки зрения прибыли. «С финансовой точки зрения он самый плохой: в январе много выходных, выплачиваются бонусы и премии, февраль короткий, а затраты вырастают. При этом сборы снижаются из‑за меньшего количества рабочих дней. Массовым по сборам, как правило, бывает четвертый квартал: люди вырабатывают бюджеты, подводят итоги и к концу года хотят застраховать».

Тем не менее пока нет оснований рассчитывать, что 2026 год окажется лучше 2025‑го, считает собеседник издания. «Все зависит от того, какой будет ситуация в экономике, — резюмировал Рустэм Сабиров. — Всем отраслям сегодня тяжело, и страхование здесь не исключение».