Новак заявил, что меры по стабилизации топливного рынка приносят результаты
Улучшение обстановки вице-премьер связывает с мерами по запрету экспорта нефтепродуктов и насыщению рынка за счет импорта
Меры правительства по стабилизации топливного рынка приносят результаты, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире «Вестей». По его словам, в некоторых регионах ограничения на отпуск топлива постепенно снимают, количество работающих заправок растет, а очереди становятся короче.
Улучшения вице-премьер связывает с мерами по запрету экспорта нефтепродуктов и насыщению рынка за счет импорта. Кроме того, на ситуации благотворно сказался рост объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.
— Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, — цитирует Новака ТАСС.
Напомним, в России создадут механизм поддержки импорта дизельного топлива. Он будет работать по аналогии с действующим демпфером для бензина. Импортеры получат выплаты, если ранее в стране действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.
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