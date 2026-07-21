Новак заявил, что меры по стабилизации топливного рынка приносят результаты

Улучшение обстановки вице-премьер связывает с мерами по запрету экспорта нефтепродуктов и насыщению рынка за счет импорта

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Меры правительства по стабилизации топливного рынка приносят результаты, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире «Вестей». По его словам, в некоторых регионах ограничения на отпуск топлива постепенно снимают, количество работающих заправок растет, а очереди становятся короче.



Улучшения вице-премьер связывает с мерами по запрету экспорта нефтепродуктов и насыщению рынка за счет импорта. Кроме того, на ситуации благотворно сказался рост объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, — цитирует Новака ТАСС.

Напомним, в России создадут механизм поддержки импорта дизельного топлива. Он будет работать по аналогии с действующим демпфером для бензина. Импортеры получат выплаты, если ранее в стране действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

Галия Гарифуллина