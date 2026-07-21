Принят закон об усилении госконтроля за зерном
Племенные свидетельства будут выдаваться в электронном виде без взимания платы
Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об усилении контроля за оборотом зерна. Согласно новым нормам, Министерство сельского хозяйства получит право устанавливать порядок учета зерна и продуктов его переработки для производителей.
— Товаропроизводителям предоставляется право направлять запрос о представлении информации из ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, — передает ТАСС информацию из документа.
Кроме того, закон уточняет порядок выдачи племенных свидетельств. Теперь такие документы будут оформляться в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью и бесплатно.
Данные о выданных свидетельствах станут частью информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Минсельхоз также будет выдавать в электронном виде заключения об отнесении сельхозживотных и их семени к племенной продукции.
Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, хотя для отдельных положений могут быть установлены другие сроки. Ранее Минсельхоз запросил у региональных органов управления АПК данные о потребности аграриев в дизельном топливе.
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