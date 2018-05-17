За долги Мусина: АСВ требует ареста офисов в «Казанском подворье»

Зданием владеет одна из фирм экс-главы ТФБ «Новая нефтехимия», в отношении которой усмотрели признаки вывода активов

Фото: Роман Хасаев

Очень коротким оказалось очередное заседание по делу о банкротстве ООО «Новая нефтехимия» в Арбитражном суде Республики Татарстан. Рассмотрение иска АСВ, которое предприняло очередную попытку наложить арест на активы компании, в которую перетекла внушительная часть имущества «Новой нефтехимии» забуксовало из-за того, что это дело является частью запутанного клубка взаимосвязанных и пока не разрешившихся судебных историй… На заседании побывала корреспондент «Реального времени».

От банкротства не увернулись

Напомним, дело о банкротстве одной из ключевых компаний бизнес-империи экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина — ООО «Новая нефтехимия» — было инициировано в Арбитражном суде РТ в августе 2017 года елабужским ООО «Производственная компания «КамПолиБэг». Однако в судебном заседании выяснилось, что незначительная, по меркам серьезного бизнеса, задолженность в 411 тысяч рублей уже погашена третьим лицом — неким московским адвокатом Сафарбием Малкандуевым. Похоже, это была попытка если не спасти «Новую нефтехимию» от банкротства, то хотя бы выиграть время. И последнее удалось: несмотря на то, что в судебном заседании 24 августа выяснилось, что уточненная сумма долга составляет, по мнению представителей истца, не 411 тысяч, а 3 миллиона рублей, суд производство по делу прекратил, и угроза банкротства ООО «Новая нефтехимия» отодвинулась.

Однако уже 29 августа в Арбитражный суд РТ поступило новое заявление о признании «Новой нефтехимии» банкротом — от ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». И уже в сентябре компания «КамПолиБэг» заявила ходатайство о привлечении к этому делу третьего лица, мотивируя это тем, что погасившее задолженность «Новой нефтехимии» третье лицо имело целью лишить ООО «КамПолиБэг» статуса заявителя по делу о банкротстве. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. А в октябре суд по требованию ПАО «Татфондбанк» ввел в отношении ООО «Новая нефтехимия» процедуру наблюдения, включив «Татфондбанк» в состав третьей очереди реестра требований кредиторов с требованием в размере 161,449 миллиона рублей.

В октябре суд по требованию ПАО «Татфондбанк» ввел в отношении ООО «Новая нефтехимия» процедуру наблюдения, включив «Татфондбанк» в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Фото Олега Тихонова



После этого суд последовательно принял к рассмотрению требования ряда кредиторов к «Новой нефтехимии». Первым 1 ноября 2017 года было принято к рассмотрению требование «КамПолиБэга», претендовавшего на возврат упоминавшегося выше долга в размере 3,434 миллиона рублей. 13 ноября было принято к производству требование казанского ООО «Время» о включении в реестр требований кредиторов с требованием 22,73 миллиона рублей. 23 ноября — требование ООО «Гелио полис» — с требованием 11,75 миллиона рублей. А 27 ноября суд принял к рассмотрению требование ПАО «ИНТЕХБАНК» о включении в реестр требований кредиторов с суммой 543,47 миллиона рублей. 29 ноября суд принял к рассмотрению требование ЗАО «УК «ТФБ Капитал» Д. У. ЗПИФ Рентный «ТФБ Рентный инвестиционный фонд», о включении в реестр требований кредиторов с суммой 441,24 миллиона рублей. 18 декабря были приняты к рассмотрению три требования ПАО «Татфондбанк» — о включении в реестр требований кредиторов с 1,989 миллиарда рублей, с 4,333 миллиарда и с 7,078 миллиарда.

19 декабря, казалось, накал страстей спал — в реестр попросилась Федеральная налоговая служба, которой «Новая нефтехимия» задолжала целый рубль и 21 копейку. А 22 декабря Арбитражный суд РТ включил в состав третьей очереди реестра требований кредиторов «Новой нефтехимии» кредитора, заявившего свои требования первым — «ПК «КамПолиБэг». Правда, не с изначально заявленной суммой долга в 3,434 миллиона рублей, а с уточненной — 1,51 миллиона рублей, включая проценты и пени.

Но уже 28 декабря Татфондбанк обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о включении в реестр требований кредиторов еще на почти 755,837 миллиона рублей. Итого только в рамках этого дела и только вышеперечисленные кредиторы потребовали от «Новой нефтехимии» заоблачную сумму — порядка 15,2 миллиарда рублей.

К началу февраля этого года в реестр требований кредиторов были включены требования ФНС, ПАО «Татфондбанк», ООО «ПК «КамПолиБэг» и ООО «Время» на сумму свыше 2,17 миллиарда рублей. А 19 марта Арбитражный суд РТ признал ООО «Новая нефтехимия» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 18 сентября.

19 марта Арбитражный суд РТ признал ООО «Новая нефтехимия» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. Фото Максима Платонова

Напрашивается вывод: это — вывод!

А в марте этого года конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Эдуард Киреев подал в Арбитражный суд РТ знаковое заявление — с него началась борьба уже не за «Новую нефтехимию», а за ту часть ее капиталов, которая под шум судебных процессов тихо перетекла в компанию, которая, как выяснило «Реальное время», также имеет отношение к разветвленной империи Роберта Мусина. Киреев оспорил январскую сделку между «Новой нефтехимией» и неким казанским ООО «Девять А», зарегистрированным совсем недавно — в декабре 2017 года.

Фирма эта, основным видом деятельности которой является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, имеет любопытную историю. Согласно данным ресурса rusprofile.ru, ее соучредителями стали ООО «Новая нефтехимия», ООО «Селена-Синтез» и гендиректор ООО «Новая нефтехимия» Айрат Тумакаев.

Уставный капитал ООО «Девять А» составляет 348,66 миллиона рублей. Но основная его доля — 340,4 миллиона рублей — это средства, внесенные «Новой нефтехимией». Причем не в дензнаках, а «натурой»: ООО «Девять А» отошли 3,76 тысячи квадратных метров офисных помещений в доме №9а по улице Баумана. Судя по всему речь идет о восстановленных помещениях так называемого «Казанского подворья» (об этом чуть ниже). Это произошло, когда «Новая нефтехимия» находилась на стадии банкротства, и, по мнению временного управляющего компании, сформулированному в исковом заявлении в Арбитражный суд РТ, эта сделка преследовала единственную цель — «вывод активов должника в процедуре наблюдения во избежание включения спорного имущества в конкурсную массу».

Косвенным подтверждением того, что активы «Новой нефтехимии» по сути просто переложили из окончательно прохудившегося кармана в менее дырявый, но принадлежащий тем же владельцам, служит содержащаяся в открытых источниках информация о том, кому принадлежит ООО «Девять А». Вслед за львиной долей «Новой нефтехимии», в уставном капитале «Девять А» идут 8,3 миллиона рублей, принадлежащие ООО «Селена-Синтез». Эта фирма была учреждена еще в 2005 году, и дела у нее шли неплохо до 2016-го, когда, по данным rusprofile.ru, прибыль компании резко пошла на спад. Убытки «Селена-Синтез» составили тогда 2,5 млрд рублей, а сейчас оно и вовсе находится в процессе ликвидации.

В благополучные времена в число соучредителей ООО «Селена-Синтез» входил сын главы Апастовского района Рашида Загидуллина. Фото apastovo.tatarstan.ru



Так вот, в благополучные времена в число соучредителей ООО «Селена-Синтез» входили сын главы Апастовского района Марат Загидуллин, который некоторое время возглавлял правление ТФБ, Адель Губайдуллин, Амир Гатин и Ренат Валетов. Причем связи ООО «Селена-Синтез» с ТФБ были «закольцованы» не только через Загидуллина, но и через ООО «Ак-Таш-Тфб», соучредителями которого являются Ренат Валетов, Нияз Минниханов и… правильно, Роберт Ренатович Мусин! Правда, в декабре 2016 года Загидуллин, Губайдуллин и Валетов из состава учредителей стремительно катившейся к банкротству «Селены-Синтез» поспешили выйти.

Прослеживаются интересные связи также и между ООО «Девять А» и империей «Сувар». По данным rusprofile.ru, гендиректор ООО «Новая нефтехимия» Айрат Тумакаев, занявший руководящее кресло в феврале 2017-го, является также гендиректором АО «Сувар Эстейт» и ООО «УК «Сувар Эстейт» — организации, которая управляет ЗАО «ПЛАЗА-ПАРТНЕРЗ», владеющим ТЦ «Сувар Плаза».

К тому же именно на Баумана, 9а располагается отдел продаж ООО «#Суварстроит», учрежденное в июне прошлого года Максимом Епифановым, который одновременно является и гендиректором этой фирмы, а также учрежденного тоже в прошлом году Анжелой Кирилловой ООО «Сувар». ООО «#Суварстроит», как сообщается на его официальном сайте, занимается реализацией проекта реконструкции и реставрации торгово-гостиничного комплекса «Казанское подворье», включающего бывшие гостиницу «Казань» и лавки купца Лисицына. О запутанной истории этого проекта «Реальное время» уже писало, а сейчас направило в ООО «#Суварстроит» запрос о том, как застройщик планирует действовать в случае ареста этих помещений по требованию АСВ — ждем ответа…

А еще Тумакаев — единственный учредитель ООО «Автопаркинг», которое также засветилось в процессах, связанных с крушением империи Мусина и попытками вывести активы должника из-под удара. 30 ноября 2016 года ООО «Автопаркинг» и ПАО «Татфондбанк» по обоюдному соглашению расторгли заключенный в июле 2015-го договор о залоге прав требований по договору купли-продажи ценных бумаг. В феврале 2018-го года Арбитражный суд РТ признал сделку недействительной и восстановил права залога «Татфондбанка» по требованию АСВ. А 19 апреля в Арбитражный суд РТ поступило требование ООО «Сувар Девелопмент» о включении в реестр требований кредиторов «Новой нефтехимии» с суммой долга 2,3 миллиарда рублей. Пока оно оставлено без движения.

Именно на Баумана, 9а располагается отдел продаж ООО «#Суварстроит». Фото Максима Платонова



По многочисленным просьбам арест отложен

Несмотря на очевидность напрашивающегося вывода о непрекращающихся попытках должника уменьшить потери, 24 апреля Арбитражный суд РТ отказал конкурсному управляющему «Новой нефтехимии» в принятии предварительных обеспечительных мер в виде ареста имущества ООО «Девять А» — нежилого помещения на улице Баумана, денежных средств на расчетных счетах и иного имущества и имущественных прав. А 4 мая Арбитражный суд РТ отклонил и аналогичное заявление ООО «Новая нефтехимия».

Суд исходил из того, что ранее, по заявлению ЗАО «УК «ТФБ Капитал» уже были приняты обеспечительные меры в виде запрета Управлению государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан на совершение любых регистрационных действий в отношении нежилого помещения по Баумана, 9А, а также запрета межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по РТ на совершение любых регистрационных действий с долями ООО «Девять А», принадлежащими ООО «Новая нефтехимия». Суд счел, что при таких условиях эта собственность должника «уплыть» в другие руки не может.

Темой же судебного заседания 14 мая должно было стать уже требование АСВ ареста имущества и всех счетов ООО «Девять А». Но едва оно началось, как представитель третьей стороны Сергей Олонов заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с тем, что «24 мая в апелляционной инстанции будет рассматриваться дело А65-3901/2017, от решения по которому непосредственно зависит исход рассматриваемого здесь дела…»

— Здесь спор идет между центральным банком должником «Новой нефтехимии» и присутствует сумма, которую требует кредитор, — пояснил Сергей Олонов.

— Мы хотели бы приостановить это дело до рассмотрения апелляционной инстанцией, — поддержал его представитель АСВ Алексей Амбразевич.

Представитель конкурсного управляющего ООО «Новая нефтехимия» Ильдар Шагиев поддержал представителей и также попросил суд отложить рассмотрение дела. И суд, после трехминутного размышления в совещательной комнате, удовлетворил это ходатайство.