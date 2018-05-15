Финишная прямая: дольщики офисов «Миллениум Сити» отстояли право собственности

Арбитражный суд Поволжского округа следом за татарстанским арбитражем и 11-м Апелляционным судом встал на сторону собственников офисов

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа следом за Арбитражным судом РТ и 11-м Апелляционным судом поддержал своим решением собственников нежилых помещений ЖК «Миллениум Сити», площади под офисы которых попытались забрать в конкурсную массу банкрота «Маг-Строя». Корреспондент «Реального времени» стала свидетелем небольшого триумфа и зарождающегося за ним нового этапа борьбы – теперь за достройку дома. Подробности – в нашем материале.

До кассации и обратно

Собственники нежилых помещений в долгострое «Маг-Строя» ЖК «Миллениум Сити» дошли в «офисной войне» до Арбитражного суда Поволжского округа, где рассматривались кассационные жалобы на решение первой и апелляционной инстанций об исключении площадей из конкурсной массы банкрота.

Руслан Миндубаев из адвокатского бюро «Валеев и партнеры» представляет интересы четырех собственников нежилых помещений в ЖК. Он рассказал, что первый случай исключения из конкурсной массы произошел еще в 2017 году, когда ФАС Поволжского округа постановил, что отсутствие у собственника государственной регистрации не отменяет вступивший в законную силу судебный акт суда общей юрисдикции о признании права собственности. Тогда кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд, который, в свою очередь, исключил нежилые площади собственника из конкурсной массы.

— После этого дольщики стали на основании судебных актов судов общей юрисдикции исключаться из конкурсной массы. Заинтересованные лица – конкурсный управляющий и «Тимер Банк» обжаловали судебный акт первой инстанции в апелляции. Апелляция оставила решение в законной силе и сейчас эти дела общим скопом добрались до кассационной инстанции, — рассказал юрист.

Сейчас, по его словам, обжалованием судебных актов занимается «Тимер Банк», но на сами судебные заседания его представители не являются. Свидетелем этого стала и корреспондент «Реального времени», поскольку помимо самих дольщиков с их адвокатами на заседания, следующие друг за другом, больше никто не пришел.





Руслан Миндубаев называет дело уникальным для правовой практики России, поскольку в данном случае закон о банкротстве никаким образом не защищает права дольщиков по нежилым помещениям. Фото адвокат-рт.рф



Финишная прямая

Комментируя дело, Руслан Миндубаев называет его уникальным для правовой практики России, поскольку в данном случае закон о банкротстве никаким образом не защищает права дольщиков по нежилым помещениям.

— Суды находятся в спорах относительно данного вопроса, потому что изначально, когда речь шла о признании права собственности на незавершенный строительством объект, уже на тот момент суды общей юрисдикции отказывали в принятии исковых заявлений. Но апелляционная инстанция, увидев, что закон о банкротстве не представляет никаких возможностей защитить интересы дольщиков именно по нежилым помещениям, обязала районные суды принять иски к производству и рассматривать их с вынесением судебного акта по существу. По существу право собственности было признанно, — говорит юрист.

Сегодня, уже будучи на финишной прямой в «офисной войне», дольщики разделились на две категории – одной, немногочисленной, удалось зарегистрировать в Росреестре свою собственность в недостроенном доме на основании решений районных судов. Но большинству суды в этом праве по непонятным причинам отказали.

Однако, несмотря на это, ФАС Поволожского округа в обоих случаях встал на сторону собственников и в удовлетворении кассации отказал. Победу в коридоре суда праздновали все – вне зависимости от того, зарегистрирована у них собственность или нет. Их радость можно понять – за несколько лет борьбы за свое имущество дольщики самоорганизовались в сообщество, где люди обсуждают общую проблему и делятся новостями. А победа одного собственника без регистрации недвижимого имущества дает возможность рассчитывать на победу других в аналогичных процессах.

ФАС Поволожского округа в обоих случаях встал на сторону собственников и в удовлетворении кассации отказал. Фото Романа Хасаева



Кстати, как писало «Реальное время», большинство дольщиков офисных помещений – обычные люди, решившие вложиться в недвижимость. Но есть среди них и всем известные в Казани персоны. Так, у Курбана Бердыева, в отличие от большинства собственников, проблем с регистрацией имущества не возникло – согласно материалам дела о банкротстве «Маг-Строя», решением Ново-Савиновского районного суда от 25 мая 2017 года за тренером «Рубина» было признано право на долю в праве общей долевой собственности в недостроенном доме. За ним числится нежилое помещение на втором этаже на 1049,6 кв.м., за которое он заплатил 81 750 000 рублей.

Из конкурсной массы собственность Курбана Бердыева была исключена по решению Арбитражного суда от 29 января 2018. 20 февраля 11-й Апелляционный суд поддержал решение арбитража и отказал конкурсному управляющему и «Тимер Банку» в удовлетворении апелляционной жалобы. Кассационная жалоба пока в картотеке арбитражных дел зарегистрирована не была.

В бой за достройку

Дойдя до кассации и выиграв судебные заседания, дольщики по нежилым помещениям немного выдохнули. Но впереди у них не менее серьезная борьба за достройку дома. По словам собственницы нежилого помещения Эльвиры Хайруллиной, к ней примерно два месяца назад обращался конкурсный управляющий обанкротившейся строительной компании Алмаз Сабитов.

— Он обещал организовать встречу с Управлением жилищной политики, но до сих пор я не получила никакой информации, — рассказывает дольщица. И уточняет, — Мы готовы разговаривать по поводу достройки дома.

Судя по всему, впереди у дольщиков еще долгий и сложный путь. По нему уже ни один год идут те, кто так и не получил в ЖК «Миллениум Сити» свои квартиры.

Дольщики намерены продолжить еженедельные одиночные пикеты напротив Кабинета министров и у Кремля



— В очередной раз мы планируем привлечь внимание властей к нашей проблеме. Ничего не происходит на протяжении уже более 4 лет, одни обещания и обман, а в большинстве случаев просто игнор. Чиновники закрылись от прямого общения, на совещания нас, инициативную группу, не приглашают, приходится общаться на ходу, на лестницах кабмина по субботам, когда у них заканчивается совещание. Только так мы можем получить хоть какую-то информацию. Нам говорят, что работа ведётся, ведут переговоры с руководством «Тимер банка» и застройщиком, да только «воз и ныне там». Стройка стоит, — рассказал «Реальному времени» активист комплекса «Миллениум Сити» Сергей Кузнецов.

Дольщики намерены продолжить еженедельные одиночные пикеты напротив Кабинета министров и у Кремля, а также проводить различные акции для привлечения внимания, пока не начнется стройка. Теперь можно констатировать, что в их полку прибыло из числа воинов, отстоявших свое право на владение нежилыми помещениями.