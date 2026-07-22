Шохин заявил, что ситуация на рынке топлива стабилизируется, но ценовой шок остается

Топливная ситуация может повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на рынке топлива ситуация перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался значительным. Это обстоятельство, наряду с возможным увеличением дефицита федерального бюджета, может повлиять на решение Банка России о снижении ключевой ставки на заседании совета директоров 24 июля, пишет ТАСС.

Шохин отметил, что РСПП осознает аргументы, которыми может руководствоваться Центральный банк, если он решит оставить ставку на прежнем уровне. Хотя ситуация на топливном рынке начинает стабилизироваться, для полной нормализации потребуется время.

Глава РСПП также добавил, что на снижение ставки могут повлиять и другие факторы, включая рост бюджетных расходов. По данным «Электронного бюджета», в 2026 году расходы федерального бюджета и величина дефицита возрастут, что также негативно скажется на динамике снижения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба возбудила 15 дел против продавцов топлива.

Никита Егоров