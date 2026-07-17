В России создадут механизм поддержки импорта дизельного топлива

Выплаты будут предоставляться, если ранее в стране действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов

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Правительство России одобрило введение импортного демпфера для дизельного топлива. Мера должна помочь увеличить поставки топлива из-за рубежа в случае необходимости, сообщает Минэнерго России.

Механизм будет работать по аналогии с действующим демпфером для бензина. Выплаты импортерам будут предоставляться, если ранее в стране действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

— Введение импортного демпфера станет дополнительным инструментом обеспечения стабильного предложения дизельного топлива на внутреннем рынке. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей, — заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок РФ обеспечен дизелем после запрета на экспорт.

Наталья Жирнова