На НКНХ завершен монтаж технологического оборудования новой воздухоразделительной установки

Общая готовность составляет 87%

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На новой воздухоразделительной установке (ВРУ) Нижнекамского предприятия СИБУРа начались пусконаладочные работы. Новый комплекс ВРУ производительностью 32 тысячи кубометров азота в час заменит три действующие установки, которые эксплуатируются более 40 лет. После ввода в эксплуатацию установка полностью покроет потребности действующих производств и перспективных проектов предприятия в азоте, повысив надежность снабжения и безопасность предприятия.

— Монтаж основного технологического оборудования завершен. Сейчас мы сосредоточены на его обвязке технологическими трубопроводами, готовимся к подаче напряжения и параллельно ведем пусконаладочные работы, которые начали примерно на два месяца раньше. Сегодня их готовность уже составляет около 6%. Такой подход позволяет значительно сократить общий срок реализации проекта и быстрее завершить его — уже в декабре, — отметил руководитель проекта Артем Викулов.

Сегодня на площадке работают более 200 специалистов подрядных организаций. Основу комплекса составляют компрессоры, теплообменники и блоки низкотемпературного разделения воздуха. Значительная часть оборудования — отечественного производства: высоковольтное электротехническое оборудование, грузоподъемные механизмы и современные системы противопожарной защиты, системы управления и программное обеспечение.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Новая установка отличается высокой степенью автоматизации. Управление технологическим процессом будет сосредоточено в операторной, где работу оборудования смогут контролировать три специалиста. Для эксплуатации нового комплекса обучение уже прошли 60 сотрудников. Подготовка включала занятия в специализированном учебном классе и работу с трехмерной цифровой моделью установки.

Особое внимание в проекте уделено промышленной безопасности. ВРУ оснащается современными системами обнаружения задымления, газового и пенного пожаротушения, а также поточными газоанализаторами, которые в режиме реального времени контролируют качество технологических газов, снижают нагрузку на лабораторию и ускоряют принятие технологических решений.

— Сегодня существующие установки уже работают на пределе возможностей, нередко останавливаются на внеплановые ремонты. Новый комплекс значительно повысит надежность снабжения производств азотом высокой чистоты и создаст необходимый резерв для будущего развития предприятия, — сказал старший менеджер операционного блока ВРУ Александр Лященко.

Проект также отвечает современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности. Благодаря применению оборудования с высоким коэффициентом полезного действия будет снижено удельное энергопотребление при производстве азота. Сам процесс разделения воздуха не сопровождается образованием загрязняющих веществ: после извлечения азота в атмосферу возвращается обогащенный кислородом воздух.

— Новая воздухоразделительная установка — один из ключевых инфраструктурных проектов предприятия. Она обеспечит надежное снабжение производств азотом, повысит эффективность и безопасность технологических процессов, а также создаст резерв для дальнейшего развития предприятия. Этот проект сочетает современные цифровые технологии, высокую степень автоматизации, экологичность и энергоэффективность, формируя основу устойчивой работы предприятия на многие годы вперед, — отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.