Антимонопольная служба возбудила 15 дел против продавцов топлива

Обращения по поводу стоимости дизеля поступили из Новосибирской, Липецкой областей и Республики Коми

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба вместе с региональными управлениями начала 15 дел и разослала 38 предупреждений компаниям на нефтяном рынке. Поводом стали высокие цены на топливо.

— ФАС анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте рынка у компаний, поставляющих топливо независимым автозаправочным станциям и сельхозпроизводителям, — передает РБК информацию пресс-службы ФАС.

Один из примеров — Удмуртия. Местное управление ФАС усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции в действиях ООО «Петросервис». Компания завысила цены на дизельное топливо для аграриев, в ответ получила предупреждение с требованием снизить стоимость до экономически обоснованного уровня.

Кроме того, в ФАС поступили жалобы от сельхозтоваропроизводителей из Новосибирской и Липецкой областей, а также из Республики Коми. Все обращения находятся на контроле территориальных управлений службы.

Ранее ФАС завершила ежегодный мониторинг соблюдения заказчиками квоты закупок у субъектов МСП и выявила 12 тыс. нарушителей.

Вадим Вахрушев