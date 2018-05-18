«Зеленая папка»: земельный дар в Верхнем Услоне, фокусы Минсельхоза и покаяние спортфункционера

Глава Счетной палаты РТ вскрыл аферы с участками, а прокурор республики — коррупционные ноу-хау в сельском хозяйстве

Фото: Олег Тихонов

Новые подробности антикоррупционной встречи в казанском Кремле. О передаче в собственность владелице коттеджа в 300 «квадратов» аж 6 гектаров земли в Верхнем Услоне и сдаче в Сарманово 19 гектаров с арендной платой меньше 50 рублей в год за га рассказали на закрытой для СМИ части заседания руководители силовых ведомств и Счетной палаты республики. Как выяснило «Реальное время», под раздачу попал и Минсельхозпрод Татарстана — за требование трудовых книжек у крестьян.

Удаление СМИ со второй части кремлевского заседания 16 мая было связано с нежеланием сдерживать выражения, при характеристике ситуации с коррупцией в Татарстане. Особенно жесткие комментарии, как уверяют присутствовавшие, прозвучали от силовиков. Впрочем, и в изученных «Реальным временем» докладах с заседания оказалось немало интересного.



«Домик кроликовода» стал способом разбазаривания 6 гектаров?

После вывода прессы из зала место за трибуной занял председатель Счетной палаты республики Алексей Демидов. Процитировал часть послания Минниханова Госсовету РТ о том, что «резервом в инфраструктурном развитии являются земельные ресурсы», к которым многие собственники «относятся как средству накопления капитала и даже спекуляции». И перешел к примерам.

По данным аудиторов, Палата земельных и имущественных отношений Сармановского района сдала без торгов 18,7 га сельхозземель, установив цену аренды — 48 рублей за гектар. В год! Сказочно доступные земли достались четырем агрофирмам — «Нуркеево», «Сарман», «Джалиль» и «Туган як». При этом остальные сельхозарендаторы платили по 100 рублей за га. Секрет преференций Демидов раскрывать не стал, но сообщил — уже в ходе проверки цены для той четверки арендаторов подняли до той же планки.

По данным аудиторов, Палата земельных и имущественных отношений Сармановского района сдала без торгов 18,7 га сельхозземель, установив цену аренды — 48 рублей за гектар. Фото gossov.tatarstan.ru



Антилидером по эффективности управления земельными ресурсами можно назвать Бугульминский район. За проверяемый период с торгов там ушел всего один муниципальный участок, а мимо торгов — 318! В Верхнеуслонском районе ситуация немногим лучше: на конкурентных условиях в 2016 году муниципалитет заключил лишь 5 процентов договоров по земле (23 из 259). Особое внимание аудиторов привлекла история «прихватизации» аж 6 га. Эту землю под Казанью сначала получила в аренду некая Эльмира Соколова — полная тезка зарегистрированной в Казани главы крестьянско-фермерского хозяйства со специализацией на разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах.

Участок предназначался для сельхозпроизводства, что не помешало даме отстроить на нем приличный коттеджик, а потом запросить землю под домом уже в собственность. И хотя площадь дома была всего 294 «квадрата» местные власти дали добро на переоформление всех 6 га. Доход бюджету от такой сделки составил чуть более 3 тысяч рублей, сообщил собравшимся Алексей Демидов. Но не стал напоминать, как услонские начальники пытались обосновать земельный казус тем, что арендатор построила там вовсе не коттедж, а «Дом кроликовода»! Кирпичный такой и с башенкой в три этажа. Напомним, за историю с «домиком пчеловода» пошел под суд глава исполкома Балтасинского района.

Раскаявшийся «теннисист» и мертвое озеро

За весь 2017 год сотрудники СП РТ выявили нарушения в использовании бюджетных средств и имущества на сумму 2 млрд 40 млн рублей. И, как отметил председатель палаты, приняты меры «по [их] устранению на сумму 1 млрд 974 млн (97% от выявленного объема», в 2016 году тот же показатель достигал лишь 87%).

Не меньше проблем с использованием имущества Алексея Демидова беспокоит и простой. Так в Республиканской клинической больнице больше трех лет мертвым грузом лежало оборудование для бесперебойной работы операционных и отделений реанимации, ангиографии и томографии. Закупленные за бюджетный счет дизель-генераторные установки подключили лишь «после принятия жестких мер по итогам проверки», сообщил докладчик. На фоне обнародованных на том же совещании серых закупочных схем для РКБ, офтальмологической клиники и онкодиспансера удивления этот факт у собравшихся уже не вызывал.

В Республиканской клинической больнице больше трех лет мертвым грузом лежало оборудование для бесперебойной работы операционных и отделений реанимации, ангиографии и томографии. Фото Максима Платонова



По результатам аудиторских проверок за последние 2 года возбуждено восемь дел. Самые свежие из них, как выяснило «Реальное время», до суда не дойдут. Следком по РТ прекратил уголовное преследование бывшего президента Федерации тенниса РТ Равиля Ногуманова за деятельным раскаянием и возмещением ущерба. В ходе аудиторской проверки была получена информация, что Ногуманов в 2013—2014 годах использовал средства для оплаты тренировочных сборов и проведения спортивных турниров и иных мероприятий на собственные необоснованные загранкомандировки на общую сумму 1 млн 26 тысяч рублей. Проверка была инициирована по просьбе нового руководства федерации. Уголовное дело расследовалось по двум статьям — мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

На других основаниях прекратили дело о мошенничестве на 1,1 млн рублей с работами по очистке озера в Семиозерском поселении Высокогорского района. После обращения активистов «Общественного народного фронта» в прокуратуру аудиторы установили: контракт на работы заключался по итогам аукциона в 2014 году, акт приемки на вышеуказанную сумму подписывал руководитель исполкома поселения. Вот только на момент проверки в 2017-м дно озера поросло травой, воды в нем не появилось, а ил и мусор имелись. Общественники и аудиторы пришли к выводу — работы на 785 тысяч рублей так и не были выполнены. Но в ходе расследования уголовного дела выяснилось: работы на объекте велись, но успеха не имели — ввиду отсутствия природных источников пересохшее озеро так и не ожило.

В финале своей речи Демидов от лица межведомственного координационного Совета по вопросам госфинконтроля попросил всех собравшихся изучить специально разработанные методички по повышению эффективности управления землей и другим бюджетным имуществом, по совершенствованию контроля в сфере ЖКХ и выявлению фактов личной заинтересованности и аффилированности со стороны принимающих решения о бюджетных расходах и доходах.

Коррупциогенный приказ Минсельхозпрода

Выступавший следом прокурор Татарстана отметил — за год по коррупционным преступлениям в республике было возбуждено 270 дел и 249 человек уже осуждены. При этом Илдус Нафиков сообщил — есть тенденция к снижению коррупционных проявлений, хотя «положение в отдельных органах власти оставляет желать лучшего».

— К сожалению, мы сталкиваемся с умалчиванием и утаиванием фактов приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и автомобилей государственными служащими, депутатами, министрами. В частности, в прошлом году восьми министрами, а это 24 процента состава кабинета министров республики, указаны недостоверные сведения о получении доходов, наличии ценных бумаг и объектов недвижимости, — сказал прокурор.

Илдус Нафиков сообщил — есть тенденция к снижению коррупционных проявлений, хотя «положение в отдельных органах власти оставляет желать лучшего». Фото Олега Тихонова



Бездействие начальников в части наведения порядка — показатель, что эту работу считают второстепенной. Поэтому кадровики предпочитают не вникать в справки о появлении дорогостоящего имущества, а руководители — не инициировать обязательную в таких случаях процедуру контроля расходов, сказал выступающий. По линии прокуратуры за год было инициировано 13 таких процедур.

Внимание надзорного ведомства привлек приказ руководства Минсельхозпрода РТ об объявлении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в программах поддержки на 2017—2020 годы. В документе забыли расписать порядок действий конкурсной комиссии и последствия заявителей при направлении неполного пакета документов. В то же время в приказе нашлось требование к главам КФХ о предоставлении трудовой книжки. Тогда как при ведении деятельности без образования юрлица крестьяне сами себе трудовые не оформляют. В результате желающий получить субсидию попадает в зависимость от толкования норм документа.

Наказание за конфликт интересов

Далее Илдус Нафиков сообщил, что его подчиненные за 2 года выявили и пресекли 66 фактов конфликта интересов чиновников. По результатам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела на руководителей сельхозуправлений Буинского и Дрожжановского районов. Первый не принял мер к предотвращению или урегулированию конфликта интересов и наряду с муниципальной службой занялся управлением КФХ своего сына по нотариальной доверенности. А в результате попал под уголовную статью — незаконное участие в предпринимательской деятельности. На том же погорел его дрожжановский коллега.

Вспомнил прокурор и муниципальные контракты, которые в Нурлате, по результатам электронных аукционов, заключили с подразделением «Татнефтедора». Во главе подразделения — племянник руководителя исполкома Сафиуллина. Прокурор отметил, что Сафиуллин нарушил закон, не предупредив непосредственного руководителя о возникшем конфликте или возможности его появления, за что был по результатам прокурорской проверки привлечен к дисциплинарной ответственности.

Вспомнил прокурор и муниципальные контракты, которые в Нурлате, по результатам электронных аукционов, заключили с подразделением «Татнефтедора». Фото tatneftedor.ru



Отметим, что сам племянник проштрафившегося чиновника получил срок за коммерческий подкуп и взятку, но позже президиум ВС РТ установил, что без провокации силовиков взятки бы не было, и скинул дорожнику 2 года колонии. Подводя итог сказанному на заседании, Нафиков предупредил: впредь при выявлении подобных фактов прокуроры будут требовать увольнения нарушителей в связи с утратой доверия.

Как должен действовать чиновник, чтобы не попасть под обвинения, «Реальному времени» уже после заседания в Кремле рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Алмаз Сагитзянов:

— Конфликт интересов должен быть предотвращен или урегулирован. Каким образом — решает комиссия по урегулированию конфликта интересов, она есть в любой бюджетной организации. После обращения сотрудника комиссия выясняет — действительно ли имеется конфликт. Если да, то методы могут быть разные — например, отстранение сотрудника от выполнения обязанностей в той сфере, где возникает конфликт его интересов. Конфликт может возникнуть и неожиданно — допустим, налогового инспектора направляют с проверкой в организацию, где работает его родственник, или член аукционной комиссии вдруг видит среди участников закупки своего родственника. Оба служащих должны сообщить об этом и не допускать нарушения закона.