Аквастанция FLAMAX — лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Предприятие удостоено звания лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Флагманский продукт производственного предприятия FLAMAX — АКВАСТАНЦИЯ — признан победителем регионального конкурса качества «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Предприятие удостоено звания лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Конкурсный отбор проходил в несколько этапов. В мае номинант успешно преодолел заочный отбор, а в июне состоялась презентация перед экспертным жюри, в рамках которой технологические решения компании представил руководитель направления инженерных систем Айрат Камалов. Генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин подчеркнул значимость награды для развития предприятия:

«Конкурсы качества имеют приоритетное значение для нашей компании, и эта награда — подтверждение того, что мы создаем инновационный, качественный и надежный продукт. Решения для хранения и подачи воды от FLAMAX получают высокую оценку экспертов третий год подряд, что доказывает правильность выбранного нами пути развития. Это заслуга всей команды и отличный стимул для дальнейшего роста».

По решению региональной комиссии по качеству продукция FLAMAX выдвинута на федеральный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

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