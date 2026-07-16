Аквастанция FLAMAX — лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Предприятие удостоено звания лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
Флагманский продукт производственного предприятия FLAMAX — АКВАСТАНЦИЯ — признан победителем регионального конкурса качества «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Предприятие удостоено звания лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
Конкурсный отбор проходил в несколько этапов. В мае номинант успешно преодолел заочный отбор, а в июне состоялась презентация перед экспертным жюри, в рамках которой технологические решения компании представил руководитель направления инженерных систем Айрат Камалов. Генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин подчеркнул значимость награды для развития предприятия:
«Конкурсы качества имеют приоритетное значение для нашей компании, и эта награда — подтверждение того, что мы создаем инновационный, качественный и надежный продукт. Решения для хранения и подачи воды от FLAMAX получают высокую оценку экспертов третий год подряд, что доказывает правильность выбранного нами пути развития. Это заслуга всей команды и отличный стимул для дальнейшего роста».
По решению региональной комиссии по качеству продукция FLAMAX выдвинута на федеральный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
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Справка
FLAMAX специализируется на решениях для хранения и подачи воды противопожарного, технического и питьевого запаса на базе сборных стальных резервуаров и блочно-модульной насосной станции. Производственная площадка предприятия расположена в Лаишевском районе Республики Татарстан, процесс локализации был успешно завершен в 2023 году. На сегодня продукция FLAMAX активно применяется в промышленном и гражданском секторах как технологически эффективная альтернатива устаревшим водонапорным башням Рожновского.
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