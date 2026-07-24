Как семьи сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа заботятся о природе

В Нижнекамске проходит масштабный семейный марафон «ЭКОСЕМЬЯ НКНХ»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Задачи экоконкурса — не просто выбрать победителей, а показать, что забота об окружающей среде становится естественной частью жизни каждой семьи. Участники уже подключились к экогонке и делятся своими историями. Вдохновляющие примеры доказывают: большие перемены начинаются с маленьких шагов.

Для семьи Тимура Фазылова, старшего менеджера по охране здоровья на предприятии, забота о природе началась с воспитания дочери. Вместе с супругой Заремой они приучают маленькую Ютту к осознанному потреблению с раннего детства.

— Крышки мы начали собирать три года назад, когда дочка стала подрастать. Решили на личном примере показать ей, как можно делать мир чище и сокращать количество мусора, — делится Тимур. — Эта традиция у нас отлично прижилась. В Нижнекамске нет проблем с тем, куда сдавать сырье — компания открыла в городе современный «Экодом», куда мы регулярно и приносим собранное.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Семья ведущего инженера управления экологии Айрата Каримуллина подошла к процессу профессионально. Вместе с супругой Азалией они воспитывают четырехмесячного сына Аслана и дочь Малику, которая уже ходит в детский сад.

— Дома мы организовали специальное место для хранения отходов с отдельными секциями для бумаги, пластиковых бутылок и крышек, — рассказывает Айрат. — Для нас это уже семейный ритуал — вместе собирать и отвозить все в пункт приема. Каждую весну мы также приводим в порядок территорию возле нашего загородного дома. В современном мире образуется огромное количество отходов, и наша задача — научить детей правильно их утилизировать.

Эксперт по промышленной безопасности Артур Тухватуллин уверен: экологические привычки можно сохранять в любых условиях. Во время интенсивных плановых ремонтных работ на производстве он предложил коллегам собирать пластиковую тару прямо на рабочей площадке.

— В период ремонтов на заводе всегда жаркая пора, коллеги пьют много воды. Я просто нашел пустую коробку и предложил собирать бутылки и крышки для переработки. Команда у нас большая, так что собрали приличный объем! — улыбается Артур. — А дома главные экоактивисты — мои сыновья Карим и Малик. Они сами контролируют процесс и напоминают нам о сортировке.

Старший сын Карим с гордостью добавляет: «Я активно занимаюсь спортом и после тренировок пью много воды. Так что почти половина крышек в нашем семейном мешке — моя заслуга!»

В семье ведущего инженера Ильдара Набиуллина любовь к природе — дело семейное. Его супруга Фарида работает в Детском эколого-биологическом центре Нижнекамска, поэтому бережное отношение к ресурсам для них — норма жизни. Пару лет назад Набиуллины даже заняли призовое место в городском конкурсе «Эковесна».

— Наш балкон временно превратился в мини-сортировочный центр, — смеется Фарида. — Выпили минералку — бутылку на балкон, купили обувь — коробка отправляется туда же. Наш девиз: «Кто, если не мы?» Мы участвуем во всех городских субботниках и акциях. Все друзья, соседи и родственники знают о нашем увлечении. Теперь родители передают нам пластик, а соседи по дому приносят использованные батарейки, зная, что мы правильно их утилизируем.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Эти истории — лишь малая часть примеров того, как семейные традиции могут сочетаться с заботой об экологии.

— Приятно видеть, как наши сотрудники заражают своей энергией близких, друзей и соседей, — комментирует эксперт управления экологии НКНХ Эльвира Сарсенова. — Конкурс «ЭКОСЕМЬЯ» для работников предприятия продолжается. Вне конкурса каждый желающий может сдать чистое и спрессованное вторсырье: макулатуру, ПЭТ-бутылки, алюминий и стекло в «Экодом» на проспекте Шинников, ведь главное для всех нас — чистый и зеленый город.