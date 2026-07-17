Уборка зерна в России отстает более чем на 2,5 млн га из-за дождей

Наиболее серьезное отставание наблюдается в центральной части России, где из-за обильных осадков аграрии не могут полноценно выйти в поля

Фото: Алексей Вангаев

Сбор зерна в России идет с отставанием от графика. На данный момент аграрии намолотили более 21 млн тонн зерновых, однако темпы уборочной кампании остаются ниже плановых. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на «Всероссийском дне поля — 2026». По ее словам, отставание по зерновым культурам составляет более 2,5 млн гектаров. Основной причиной стали сложные погодные условия: из-за дождей посевная кампания началась позже, что повлияло и на сроки уборки.

Сейчас активная уборка идет в 25 регионах. Наиболее серьезное отставание наблюдается в центральной части России, где из-за обильных осадков аграрии не могут полноценно выйти в поля. При этом южные регионы, по оценке Минсельхоза, могут показать хорошие результаты благодаря достаточному количеству влаги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сложная ситуация складывается в Сибири, особенно в Алтайском крае. Там из-за продолжительной жары и отсутствия дождей отмечается снижение урожайности. В Минсельхозе рассчитывают, что более высокие показатели в одних регионах смогут компенсировать снижение в других.

Также Оксана Лут сообщила о ситуации с обеспечением аграриев топливом. По ее словам, в отдельных регионах есть сложности с поставками, однако в целом сельхозпроизводители должны быть обеспечены необходимыми объемами топлива для уборочной кампании и подготовки к следующей посевной.

В 2025 году Россия собрала 141,2 млн тонн зерна без учета новых регионов. С учетом новых территорий Минсельхоз оценивал урожай прошлого года в 144,6 млн тонн.

Наталья Жирнова