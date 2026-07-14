«Баумана превратилась в какую-то клоаку»

Туроператоры попросили директора Комитета по развитию туризма Казани создать регламент работы на главной пешеходной улице

Фото: Мария Зверева

Туроператоры Казани бьют тревогу по поводу главной пешеходной улицы столицы Татарстана — Баумана. Ее, по их словам, заполонили нелегальные игроки, которые портят облик города. На встрече с директором Комитета по развитию туризма Казани Александром Шавлиашвили представители туристических агентств попросили создать регламент работы на «казанском Арбате», пожаловались на гостиницы и объяснили, почему не могут работать с посуточным рынком жилья. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Слонов уже привезли. Это непростая была история, очень непростая. Они не нам должны были достаться»

Одна из проблем, которая встала сейчас перед туристическим бизнесом и органами управления туризма, — создание и поддержка новых проектов, заявила исполнительный директор Ассоциации туристических агентств Татарстана Наталья Абрамович:

— Казань за последние 25 лет из города одного дня посещения уже дошла до трех-четырех-пяти дней, постепенно развиваясь. И это город возвратного туриста. Но за эти годы такого глобального развития туристической отрасли в Казани в Татарстане многие гости уже по несколько раз побывали и, наверное, еще бы не раз приехали. Однако за последние годы, на мой взгляд, не появляется каких-то таких глобальных проектов, которые могли бы привлечь в Казань повторных туристов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили сообщил, что сейчас Казань посещают в среднем за два дня, плюс один день уходит на Татарстан: «Этого недостаточно для иностранного туриста, поэтому у нас в принципе нет иностранцев. Нужен как минимум хотя бы грузинский сценарий — четыре дня».

Но пока в Казани нацелились добавить к двум дням третий. Однако тот же Кремль уже перегружен, о чем говорил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Для увеличения срока пребывания планируется развивать текущие объекты. Среди них:

Зоопарк «Река Замбези»

— Туда только что привезли слонов, и в течение этого года, и следующего он пополнится коллекцией животных, которых нет в стране. Такого никто не делал. Мы сейчас в процессе, и зоопарк «Река Замбези» станет одним из самых развивающихся в стране, на самом деле — самым развивающимся в стране. Это примерно 3—4 часа в день для туристов с детьми, — заявил Александр Шавлиашвили. — Инструментом продвижения станет целая PR-кампания зоопарка. Базироваться она будет как раз таки на коллекции животных и инфраструктуре, потому зоопарк «Река Замбези» будет перестраиваться.

Директор Туристско-информационного центра Любовь Ковалева добавила, что в августе появятся ночные экскурсии по закрытому зоопарку: «У нас произошла большая коллаборация с зооботсадом, мы вам можем закрыть еще пару часиков».

Ботанический сад

— Историческая часть зооботанического сада превратится в парк, — заявил Шавлиашвили, но не стал называть участок. Им займется компания архитекторов и ландшафтных дизайнеров мирового масштаба. — Казань получит новую площадь в центре города, один из самых красивых парков в нашей стране. Он будет нацелен уже на другую аудиторию. Это молодые люди, взрослые, но уже не семейная пара. Это еще примерно 3 часа, — сообщил директор Комитета по развитию туризма Казани.

Музей

По словам Александра Шавлиашвили, он появится через два года. «Мы сейчас ищем ту концепцию, которая смогла бы еще 3 часа в день занять», — подчеркнул он.

— То есть задача Комитета по туризму — в ближайшие годы, до 2030-го, этот день полностью заполнить достопримечательностями. Эти цели есть, они будут реализовываться уже очень быстро. Слонов уже привезли. Это непростая была история, очень непростая. Они не нам должны были достаться, — заметил директор Комитета по развитию туризма Казани.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Также комитет разрабатывает инструмент аналитики для изучения турпотока в столицу Татарстана.

— Мы в плотной связке сейчас с операторами сотовой связи и с представителями банковской среды с точки зрения сбора основной информации по тому, какое количество туристов к нам приезжает, из каких регионов, возрастная группа и направление трат — их сегментирование между объектами заселения, ресторанным бизнесом и туристическими локациями и достопримечательностями. Мы планируем все свести в единую базу, которая сможет помочь нам принимать решения, в том числе в создании туристического календаря и регулировании направлений продвижения бренда Казани. Например, в каких регионах усилить эту работу, — рассказал «Реальному времени» Александр Шавлиашвили.



«Мы получаем постоянную обратную связь, что неприятно находиться в центре города»

Тем не менее вилка падения по количеству туристов, посещающих Казань, начинается от 30%, заявила Любовь Ковалева. Следом развернулась большая дискуссия вокруг промоутеров на главной пешеходной улице Казани — Баумана.



— Спад просматривается практически на всех направлениях. В основном нас беспокоят проблемы функционирования и работа на улице Баумана. Если мы себя позиционируем как топ-5 городов для путешествий с высоким сервисом, с высокой культурой, культурой татарской, традиций, мы хотели бы попросить помощи комитета на предмет создания регламента работы на главной пешеходной улице, Баумана, — заявила директор Туристско-информационного центра.

Она описала текущую обстановку: «Если здесь, на встрече, представлены участники рынка, которые работают в легальном поле, то на Баумана у нас появляется огромное количество тех, кто эти регламенты не соблюдает. У нас появились хаотичные стихийные точки сбора на экскурсионные программы, они расположены в неположенных местах, они не регламентированы, нет кассовых аппаратов и так далее. Ну то есть работа идет исключительно в поле наличности, и формируются такие группы. Какой облик города мы получаем — это отсутствие ответственности этого игрока перед своим гостем, это отсутствие качества услуг, это может быть персонал, который не должен работать на этих направлениях: например, экскурсоводы не имеют федеральную аттестацию, и таких много».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По ее словам, «в основном «забаррикадирована» площадь 1 Мая и улица Профсоюзная, ближе к Казанскому Кремлю»: «Идет очень широкая подмена понятий, что эти экскурсии официальные, от Казанского Кремля. Основной игрок, который более всех пострадал сейчас на рынке, — это сам Казанский Кремль, государственное бюджетное учреждение, которое не может, скажем так, громко сказать, что «это не мы», но подмена понятия, она присутствует. Мы бы хотели обратиться к городу с просьбой ввести регламенты работы, потому что ни в Москве, на Арбате, ни в Санкт-Петербурге мы такого хаоса не видим».

Эта ситуация сказывается на общем бизнесе всех легальных игроков, заявила Любовь Ковалева. Коллеги на встрече ее поддержали: «Отбиваемся как можем», «Баумана на самом деле превратилась в какую-то клоаку».

В среднем на улице Баумана можно заметить от 40 до 60 промоутеров. «Представьте — вы гость, вы на центральной улице, вам порекомендовали отдохнуть. Три шага сделали — и к вам подходят, еще три шага сделали — к вам снова подходят. Мы получаем постоянную обратную связь, что неприятно находиться в центре города. Это агрессивный маркетинг, который отпугивает от этой зоны путешественников. Люди уезжают в Старо-Татарскую слободу, более отдаленные районы, пытаясь избежать «Арбата», потому что там некомфортно нашему туристу», — высказала обеспокоенность директор Туристско-информационного центра.

И речь идет не только о нелегальных промоутерах: «Они же на кого-то работают. Соответственно, это нерегламентированные компании, которые благодаря этой записи собирают автобусы, паркуются, собирают этих людей, отправляют на экскурсию, не выдают чеки, не несут никакой ответственности».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Условно говоря, идет гость на экскурсию, его перехватывает группа промоутеров и говорит: «Этот автобус уже уехал». Все: «Как так?» Они говорят: «Давайте к нам, мы уже заплатили, мы вам сделаем скидку на сумму вот этой предоплаты». Ну то есть там идет вредительство очень сильное на предмет перехвата этих гостей. Это некомпетентная работа, — продолжила Любовь Ковалева.

Есть в этом и вопрос легальности: «Мы платим аренду за офисы, за локации. Мы участвуем в торгах, чтобы получить землю. А нерегламентированные игроки просто приходят, ставят точки, на которые у них нет ни прав, ни документов, ни земли в аренду. Почему, когда необходима помощь от бизнеса, мы все за вас горой. Мы хотим порядка на улице Баумана. Это все, что мы просим. Мы молчим про эстетичность общения коллег, которые присутствуют на улице Баумана, это не вопросы комитета, но наличие конструкции без документов, без прав... Почему администрация в городе это позволяет?» — задалась вопросом директор ТИЦ.

— Давайте мы вникнем, — согласился Александр Шавлиашвили. — С промоутерами — это проблема мировая, не только у нас, а следующий шаг уже — это кто за этими промоутерами стоит, как выглядит эта услуга. Это мы отработаем.

И позже добавил: «Глобально мы обсуждаем вопрос недобросовестной конкуренции. Есть игроки, условия которых отличаются от ваших. То есть они просто конкурируют. Мы в это, безусловно, вникнем. Если там есть перегибы, мы посмотрим, насколько это реально корректировать. По крайней мере, работу в этом направлении точно можно начать».

Аналогичная проблема есть с промоутерами у ж/д вокзала и таксистами в аэропорту, заявили представители туроператоров.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Мы тоже будем заниматься, — пообещал директор Комитета по туризму. — Например, в аэропорту. Там с «Яндексом» идет сейчас работа об организации мест выгрузки и парковки.

«Сейчас чуть-чуть все поменялось»

Ряд проблем наблюдается и с размещением в гостиницах. Например, становится меньше гостиниц, лояльных к туроператорам, «которые могут дать на год цены», сообщила директор ООО «Спутник-Гермес-Казань» Миляуша Имамназарова.

— Но при этом за неделю-две до того самого высокого сезона они начинают писать и звонить: «А теперь мы вам отдадим». А никому уже не надо, все уже уехали в Москву, Питер и другие города, — подчеркнула она.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Александр Шавлиашвили отметил, что всегда работала связка туроператора, гостиницы и ресторана: «Почему сейчас не работает? Видимо, рынок поменялся, мы это видим. Появились квартиры [в посуточную аренду], гостиницам сейчас тоже очень непросто. Мы тоже с ними встречались. У них большая сезонность: зимой — пустые, летом — полные».

Некоторые мероприятия в городе накладываются друг на друга: «Как-то влиять на их ценообразование или их договороспособность мы не сможем», — сообщил директор Комитета по развитию туризма Казани.



— Это такой же бизнес, абсолютно то же самое. Почему они это делают? Все, являясь профессионалами в своем бизнесе, находятся сейчас на определенном переходном этапе, когда сами придумывают, как им выжить. Я прекрасно понимаю, что сейчас не ее [сферы туризма] золотое время, я помню его, оно было. Сейчас чуть-чуть все поменялось, — дополнил позже Александр Шавлиашвили.

«Сейчас очереди туроператоров не стоят за квартирой. Можно встать»

Среди других проблем туроператоры назвали дефицит доступных отелей уровня двух-трех звезд с хорошим расположением — текущего объема на пиковые даты не хватает. Некоторые гостиницы и вовсе охотнее работают с иногородними компаниями и вообще не работают с местными туроператорами. При этом цены на отели выше, чем по Казани и Москве.

Александр Шавлиашвили предупредил, что центр «не резиновый», но поручил собрать статистику по отелям и запросить потребность от туроператоров. По его словам, можно стимулировать появление новых гостиниц, но «здесь нужно понимать картину».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Если мы про деньги, то давайте будем реалистами. На сегодняшний день в нашей стране Казань на третьем месте по туристическому потоку из городов. Соотношение к жителям — первое в стране. На 1,3 млн жителей приходится более 5 млн туристов. Это несопоставимо. Есть определенные ограничения — и по достопримечательностям, и по гостиницам. Конкурировать ближайшие 5 лет ценой мы не сможем. Мы можем конкурировать сейчас только в сегменте качества. Чем меньше, тем дороже. И когда вы говорите, что Казань самая дорогая... Она ведь самая растущая по туристическому потоку — может, это неплохо звучит? Мы самые дорогие и самые растущие — может, в этом направлении смотреть? — задался вопросом Александр Шавлиашвили.

Он поинтересовался, можно ли закрыть дефицит гостиниц за счет квартир, которые сдают посуточно. Президент Ассоциации туристических агентств Рамиль Мифтахов пояснил, что по закону туроператоры не имеют права работать с агрегаторами и могут лишь оказывать экскурсионное обслуживание тех, кто проживает в квартирах.

— Хотели бы работать с ними? — спросил Александр Шавлиашвили.

— Нет, — ответил Рамиль Мифтахов.

— Почему?

— Качество сервиса мы не можем обеспечить. А так как деньги мы принимаем, мы отвечаем за все качество, которое там, или отсутствие качества, — пояснил президент Ассоциации туристических агентств.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Директор Комитета по развитию туризма Казани все же призвал обратить внимание на посуточную аренду квартир. И этот рынок, по его прогнозам, будет расти: «Мы это видим, что это очень легко с точки зрения реализации, обслуживания, продажи. Посмотрите, каким образом можно ваш вопрос «двух звезд» решить на этом фронте».

— Мы планируем сейчас взаимодействие с агрегаторами — «Авито», «Суточно.ру». Этот сектор еще и на уровне федеральном не исследован до конца. Все прекрасно понимают, что он самый растущий, сейчас будет регулирование. Может быть, каким-то образом подсветить эту проблему и какие-то возможные варианты участия туроператоров. Сейчас очереди туроператоров не стоят за квартирой. Можно встать, можно подумать что-то, — предложил Александр Шавлиашвили.