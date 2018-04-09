Клёв в Камских полянах: как получить 45 миллионов «премии» за несуществующий рыбзавод

Личности «неустановленных» участников аферы должны установить экспертизы, тень подозрений брошена на чиновников Нижнекамского района и ГИСУ РТ

Нереализованный проект завода по разведению форели и «Рыбацкой деревни» для туристов в Татарстане лег в основу уголовного дела. По версии следствия, неустановленные мошенники похитили 45 из 250 млн рублей, выделенных еще в 2011 году на создание рыбоводно-рекреационного кластера в зоне замороженной стройки АЭС в Камполянах. Комментируя это дело, глава МВД по Татарстану назвал пропавшие деньги незаконной премией, а сотрудники Следкома обнаружили в казначействе липовые отчеты по госконтракту. Подробности в материале «Реального времени».

Госконтракт остался незавершенным



Интересующий следствие госконтракт был подписан 1 августа 2011 года между Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана и единственным поставщиком — ООО «Камстройпроект-НК». Подрядчик обязался уже к новому 2012 году обеспечить Камполяны инфраструктурой (дороги, сети связи, электричества, воды, газа и проч.) и оборудованием для разведения промысловой рыбы и для отдыха любителей рыбалки за 251,5 млн рублей. Из них 210,7 млн рублей перечислил федеральный бюджет, а 40,8 млн — республика.

Добро на проект было получено еще осенью 2010-го, после проведения в Камполянах всероссийских соревнований по ловле на спиннинг, которые открывали глава Росрыболовства Андрей Крайний и Равиль Муратов, в ту пору первый вице-премьер РТ. Он-то и рассказывал журналистам, что «атомный поселок» может стать рыбацкой столицей с гостиницами, турбазами, лодочными станциями и полным арсеналом снастей для желающих попытать удачу с удочкой. «Мы приняли решение отдать на эти цели 4 тысячи га в туристической зоне Камполян. Здесь запрещено строить промышленные предприятия, но для отдыха можно создать все условия», — говорил тогда Муратов, обещая, что на будущий год рядом начнется строительство рыборазводного завода, а в планах — воспроизводство мальков для запуска в Каму в рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2009-2013 годы».

Примечательно, что лишь всего за несколько дней до подписания госконтракта на четверть миллиарда прежний глава Камских Полян Игорь Привалов сложил свои полномочия и на его места был избран… Александр Афанасьевич Павлов, директор ООО «Камстройпроект-НК». С его уходом во власть фирму возглавил Василий Афанасьевич Павлов. Он и подписывал контракт, который, судя по федеральной базе госзакупок, давно оплачен, но до сих пор числится незавершенным и не функционирует. Хотя постановлением Нижнекамского муниципалитета был введен в эксплуатацию еще 27 декабря 2011 года.

За несколько дней до подписания госконтракта на четверть миллиарда прежний глава Камских Полян Игорь Привалов сложил свои полномочия и на его места был избран Александр Павлов, директор ООО «Камстройпроект-НК». Фото e-nkama.ru



Подозреваемых ищут по почерку?



Уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей расследуется еще с августа 2017 года. Огласку оно получило лишь на днях по инициативе министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, подчиненные которого из УБЭП и выявили признаки хищения по рыбному госконтракту. «В конце ноября 2011 года неустановленные должностные лица из исполкома Нижнекамского района инициировали подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, тогда как объект сдан не был, поскольку часть работ не была выполнена. А премия в 45 миллионов рублей была получена и похищена», — сказал Хохорин в интервью «Татар-информу».

Дело находится в производстве первого отдела Следкома по РТ. В ведомстве подтверждают — неустановленные лица все еще остаются таковыми, и поясняют, что премия в 45 млн рублей была предусмотрена за своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Но ввод этот, по данным силовиков, был фиктивным. Поскольку часть техзадания выполнена так и не была, более того, в казначействе не оказалось строительно-технической документации от генподрядчика, обосновывающей выполнение работ на 37 млн рублей.

Зато в казначействе нашли подложные, по мнению следователей, документы от генподрядчика по работам и закупкам на 9,7 млн рублей. Проверка показала, что контрагенты, у которых якобы приобретали стройматериал для рыбоводного кластера, никогда не вели дел с ООО «Камстройпроект-НК». О незавершенных работах по контракту знали и представители заказчика, и кураторы из райадминистрации, включая руководство Камских Полян, которыми и поныне руководит Александр Павлов.

В рамках расследования уголовного дела назначены почерковедческие и технические экспертизы, по итогам которых в деле должны появиться подозреваемые. Ранее проведены 15 обысков в жилищах чиновников исполкома Нижнекамского района и ГИСУ РТ, а также сотрудников стройфирмы-подрядчика, которая с 2016-го года вступила в процедуру банкротства, а в феврале этого была ликвидирована арбитражным судом по завершении конкурсного производства.

Сейчас в Татарстане идет реализация новой госпрограммы по развитию товарной аквакультуры на 2016—2020 годы. Фото frmrus.ru

Подрядчик стал банкротом

Как выяснило «Реальное время», еще 11 декабря 2014 года ГИСУ направляло в «Камстройпроект-НК» претензию с указанием, что обязательства не исполнены, и предложением — в двухнедельный срок выплатить пени в 148 млн рублей. Отметим, что после участия в «рыбном контракте» этот ранее камполянский подрядчик пять раз менял налоговую прописку — в 2012-м съехал в Елабугу, в 2014-м перерегистрировался в Можге, за следующие два года сменил два адреса в Челябинске, а ликвидацию встретил уже в Ижевске.

Директора в период налоговых миграций также не раз менялись. А вот учредителем «Камстройпроект-НК» оставалась одна и та же управляющая компания «Каминвестпром» (учредитель — Надежда Афанасьевна Настина, директор — Дмитрий Александрович Павлов), возможно, не чужая для главы Камполян Александра Павлова. Последний в феврале 2017-го, рекламируя потенциальным инвесторам и резидентам возможности индустриального парка «Камские Поляны», вспоминал и про рыбоводно-рекреационный кластер и планы по разведению осетрины и радужной форели. Говорил, что за четверть миллиарда были построены сети водо-, тепло-, газоснабжения, связи, объекты энергетического хозяйства, автономная модульная котельная, подведены подъездные пути к площадке рыборазводного завода.

При этом Павлов признавал — сделано не все: «Сегодня главная задача — найти инвестора, чтобы завершить проект, который в будущем, несомненно, окажет положительное влияние на экономику Камских Полян, позволит создать новые рабочие места, а также может стать одним из важных направлений в развитии малого и среднего бизнеса...» На просьбу прокомментировать судьбу недостроя из администрации Камских Полян пришел такой ответ:

«В связи с отказом инвестора строительство и запуск самого проекта по созданию и развитию рыбоводно-рекреационного кластера (по строительству рыбзавода) были приостановлены. С целью вовлечения созданных объектов в хозяйственный оборот на сегодняшний день ведется работа по привлечению инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны».

Отметим, что сейчас в Татарстане идет реализация новой госпрограммы по развитию товарной аквакультуры на 2016—2020 годы.