Новости происшествий

08:17 МСК
Новости раздела
Происшествия

Клёв в Камских полянах: как получить 45 миллионов «премии» за несуществующий рыбзавод

07:00, 09.04.2018 12

Личности «неустановленных» участников аферы должны установить экспертизы, тень подозрений брошена на чиновников Нижнекамского района и ГИСУ РТ

Клёв в Камских полянах: как получить 45 миллионов «премии» за несуществующий рыбзавод Фото: komanda-k.ru

Нереализованный проект завода по разведению форели и «Рыбацкой деревни» для туристов в Татарстане лег в основу уголовного дела. По версии следствия, неустановленные мошенники похитили 45 из 250 млн рублей, выделенных еще в 2011 году на создание рыбоводно-рекреационного кластера в зоне замороженной стройки АЭС в Камполянах. Комментируя это дело, глава МВД по Татарстану назвал пропавшие деньги незаконной премией, а сотрудники Следкома обнаружили в казначействе липовые отчеты по госконтракту. Подробности в материале «Реального времени».

Госконтракт остался незавершенным

Интересующий следствие госконтракт был подписан 1 августа 2011 года между Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана и единственным поставщиком — ООО «Камстройпроект-НК». Подрядчик обязался уже к новому 2012 году обеспечить Камполяны инфраструктурой (дороги, сети связи, электричества, воды, газа и проч.) и оборудованием для разведения промысловой рыбы и для отдыха любителей рыбалки за 251,5 млн рублей. Из них 210,7 млн рублей перечислил федеральный бюджет, а 40,8 млн — республика.

Добро на проект было получено еще осенью 2010-го, после проведения в Камполянах всероссийских соревнований по ловле на спиннинг, которые открывали глава Росрыболовства Андрей Крайний и Равиль Муратов, в ту пору первый вице-премьер РТ. Он-то и рассказывал журналистам, что «атомный поселок» может стать рыбацкой столицей с гостиницами, турбазами, лодочными станциями и полным арсеналом снастей для желающих попытать удачу с удочкой. «Мы приняли решение отдать на эти цели 4 тысячи га в туристической зоне Камполян. Здесь запрещено строить промышленные предприятия, но для отдыха можно создать все условия», — говорил тогда Муратов, обещая, что на будущий год рядом начнется строительство рыборазводного завода, а в планах — воспроизводство мальков для запуска в Каму в рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2009-2013 годы».

Примечательно, что лишь всего за несколько дней до подписания госконтракта на четверть миллиарда прежний глава Камских Полян Игорь Привалов сложил свои полномочия и на его места был избран… Александр Афанасьевич Павлов, директор ООО «Камстройпроект-НК». С его уходом во власть фирму возглавил Василий Афанасьевич Павлов. Он и подписывал контракт, который, судя по федеральной базе госзакупок, давно оплачен, но до сих пор числится незавершенным и не функционирует. Хотя постановлением Нижнекамского муниципалитета был введен в эксплуатацию еще 27 декабря 2011 года.

За несколько дней до подписания госконтракта на четверть миллиарда прежний глава Камских Полян Игорь Привалов сложил свои полномочия и на его места был избран Александр Павлов, директор ООО «Камстройпроект-НК». Фото e-nkama.ru

Подозреваемых ищут по почерку?

Уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей расследуется еще с августа 2017 года. Огласку оно получило лишь на днях по инициативе министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, подчиненные которого из УБЭП и выявили признаки хищения по рыбному госконтракту. «В конце ноября 2011 года неустановленные должностные лица из исполкома Нижнекамского района инициировали подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, тогда как объект сдан не был, поскольку часть работ не была выполнена. А премия в 45 миллионов рублей была получена и похищена», — сказал Хохорин в интервью «Татар-информу».

Дело находится в производстве первого отдела Следкома по РТ. В ведомстве подтверждают — неустановленные лица все еще остаются таковыми, и поясняют, что премия в 45 млн рублей была предусмотрена за своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Но ввод этот, по данным силовиков, был фиктивным. Поскольку часть техзадания выполнена так и не была, более того, в казначействе не оказалось строительно-технической документации от генподрядчика, обосновывающей выполнение работ на 37 млн рублей.

Зато в казначействе нашли подложные, по мнению следователей, документы от генподрядчика по работам и закупкам на 9,7 млн рублей. Проверка показала, что контрагенты, у которых якобы приобретали стройматериал для рыбоводного кластера, никогда не вели дел с ООО «Камстройпроект-НК». О незавершенных работах по контракту знали и представители заказчика, и кураторы из райадминистрации, включая руководство Камских Полян, которыми и поныне руководит Александр Павлов.

В рамках расследования уголовного дела назначены почерковедческие и технические экспертизы, по итогам которых в деле должны появиться подозреваемые. Ранее проведены 15 обысков в жилищах чиновников исполкома Нижнекамского района и ГИСУ РТ, а также сотрудников стройфирмы-подрядчика, которая с 2016-го года вступила в процедуру банкротства, а в феврале этого была ликвидирована арбитражным судом по завершении конкурсного производства.

Сейчас в Татарстане идет реализация новой госпрограммы по развитию товарной аквакультуры на 2016—2020 годы. Фото frmrus.ru

Подрядчик стал банкротом

Как выяснило «Реальное время», еще 11 декабря 2014 года ГИСУ направляло в «Камстройпроект-НК» претензию с указанием, что обязательства не исполнены, и предложением — в двухнедельный срок выплатить пени в 148 млн рублей. Отметим, что после участия в «рыбном контракте» этот ранее камполянский подрядчик пять раз менял налоговую прописку — в 2012-м съехал в Елабугу, в 2014-м перерегистрировался в Можге, за следующие два года сменил два адреса в Челябинске, а ликвидацию встретил уже в Ижевске.

Директора в период налоговых миграций также не раз менялись. А вот учредителем «Камстройпроект-НК» оставалась одна и та же управляющая компания «Каминвестпром» (учредитель — Надежда Афанасьевна Настина, директор — Дмитрий Александрович Павлов), возможно, не чужая для главы Камполян Александра Павлова. Последний в феврале 2017-го, рекламируя потенциальным инвесторам и резидентам возможности индустриального парка «Камские Поляны», вспоминал и про рыбоводно-рекреационный кластер и планы по разведению осетрины и радужной форели. Говорил, что за четверть миллиарда были построены сети водо-, тепло-, газоснабжения, связи, объекты энергетического хозяйства, автономная модульная котельная, подведены подъездные пути к площадке рыборазводного завода.

При этом Павлов признавал — сделано не все: «Сегодня главная задача — найти инвестора, чтобы завершить проект, который в будущем, несомненно, окажет положительное влияние на экономику Камских Полян, позволит создать новые рабочие места, а также может стать одним из важных направлений в развитии малого и среднего бизнеса...» На просьбу прокомментировать судьбу недостроя из администрации Камских Полян пришел такой ответ:

«В связи с отказом инвестора строительство и запуск самого проекта по созданию и развитию рыбоводно-рекреационного кластера (по строительству рыбзавода) были приостановлены. С целью вовлечения созданных объектов в хозяйственный оборот на сегодняшний день ведется работа по привлечению инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «пгт Камские Поляны».

Отметим, что сейчас в Татарстане идет реализация новой госпрограммы по развитию товарной аквакультуры на 2016—2020 годы.

Ирина Плотникова, Максим Матвеев
ПроисшествияОбществоИнфраструктураБизнес УдмуртияТатарстан
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    а что же в Рыбной Слободе построено грандиозное на берегу? По этому проекту, но там был и второй проект в 2010г
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Нет следов? Не смешите. Следы есть всегда. Вопрос в том хотят или нет ПОКАЗЫВАТЬ виновных.
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Самиловский почерк?
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    У Муратова спросите)
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Когда копнут Нижнекамск?
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    и поосновательней бы...
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    У Главы спросите)
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    прям обидно мне за население
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Вот так по жадности чиновников и умирают такие прекрасные задумки. Иногда кажется что проекты специально рождают чтобы деньги получить и в карман положить
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Как и многие проекты у нас такие
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Не обобщайте
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    А сколько их было !!!!!
    После ухода Хусаинова .......
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости происшествий

08:17 МСК
Новости раздела