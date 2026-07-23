Российский суд взыскал с Rheinmetall 47 млн евро

Взыскание может быть обращено на имущество связанных с концерном компаний

Фото: Артем Дергунов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной военной прокуратуры к немецкому военно-промышленному концерну Rheinmetall. С компании решено взыскать более €47,2 млн неосновательного обогащения.

— Претензии надзорного ведомства связаны с договором, который «Гарнизон» заключил с Rheinmetall еще в июне 2011 года. Тогда Минобороны планировало построить Центр боевой подготовки сухопутных войск в нижегородском поселке Мулино, — сообщает «Коммерсантъ».

Официально у концерна не осталось активов в России после 2022 года, однако взыскание может быть обращено на имущество связанных с ним компаний.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall сообщил о получении от Украины многомиллионного заказа.

Вадим Вахуршев