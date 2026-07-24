Взаимная торговля РФ и Казахстана выросла на 17,5%

Страны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере расширения торгово-экономических связей

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Казахстан подписали меморандумы о развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере расширения торгово-экономических связей и продвижения экспортного потенциала Казахстана и Омской области. Также заключены три документа о сотрудничестве в сфере развития взаимной торговли и поставок агропромышленной продукции. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

— Совместная системная работа в сфере экологии и рационального природопользования, логистики и аграрной кооперации, торгово-инвестиционного взаимодействия и подготовки квалифицированных кадров позволяет представителям государственных структур, бизнеса и общественности России и Казахстана полнее раскрыть промышленный потенциал регионов, обеспечить стабильные поставки сельхозпродукции, развивать совместные производства, расширять экспортные возможности и создавать новые рабочие места, — рассказал замглавы российского ведомства Владимир Ильичев.

По данным Минэкономразвития, за первые пять месяцев 2026 года российский экспорт в Казахстан увеличился на 17,5%, импорт — на 9,8%. Россия входит в пятерку ведущих инвесторов Казахстана: по итогам 2025 года прямые иностранные инвестиции РФ в республику составили $2,8 миллиарда.

Ранее Казахстан ввел частичный запрет на ввоз пшеницы.

Вадим Вахрушев