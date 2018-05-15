Доходы депутатов Чувашии: Porsche Угловых, успехи пивоваров и шоколадный король

Более 70 процентов дохода всех чувашских депутатов в 2017 году приходится лишь на 10 человек

«Реальное время» продолжает анализировать доходы региональных депутатов. Недавно выходил материал о самарских законотворцах, а также о членах правительства Дагестана. Сегодня мы познакомимся с доходами депутатов Чувашии. Суммарно они заработали за 2017 год около четверти миллиарда рублей.

Андрей Углов: электроника, резвые машины и внутрисемейная зарплатная рокировка

Совокупный доход 43 депутатов Госсовета Чувашии в 2017 году составил более четверти миллиарда рублей. Если быть точными — 264,6 млн рублей. Еще 75 млн заработали их супруги, а общая сумма доходов составила 339 млн рублей. На каждого депутата в среднем приходится, таким образом, около 6,2 млн рублей в год, а на всю семью — включая и доходы вторых половин — по 7,9 млн рублей в год, или 658 тыс. рублей в месяц. Сумма эта кажется довольно крупной, особенно если вспомнить апрельское исследование холдинга «Ромир», по результатам которого средняя российская семья из трех человек считает, что для «нормальной» жизни ей достаточно 75,9 тыс. рублей в месяц.

Впрочем, нужно отметить, что очень богатыми можно назвать не всех депутатов из Чувашии. 71% дохода всех депутатов в 2017 году приходится лишь на 10 человек, заработавших от 10 до 39 млн рублей. При этом семь депутатов получили за год менее 1 млн рублей, или 83 тыс. рублей в месяц.

Совокупный доход 43 депутатов Госсовета Чувашии в 2017 году составил более четверти миллиарда рублей

Богаче всех в Чувашии депутат-единоросс Андрей Углов. По данным сайта Госсовета Чувашии, с июня 2011-го по май 2016 года он был директором ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара» — приборостроительного предприятия, выпускающего автомобильную электронику и железнодорожную автоматику. По данным сайта, Углов является генеральным директором и сейчас. За 2017 год Андрей Александрович заработал 38,7 млн рублей — это 15% всего дохода чувашских депутатов. За год, кроме того, Углов увеличил доходы в 2,8 раза — в 2016 году эта сумма составляла 13,9 млн рублей. Впрочем, рост состоятельности компенсируется падением доходов его супруги: год назад она заработала 34 млн рублей, теперь — почти в 10 раз меньше, 3,7 млн рублей. Общий доход супругов, впрочем, все равно снизился, но не так сильно — на 12%.

Что касается собственности, то у Андрея Углова есть автомобиль Porsche Panamera, а его супруга ездит на Porsche Cayenne GTS. Недвижимости у самого Углова нет — только общие с женой и детьми квартиры площадью 189 и 197 кв. м в пользовании. А вот у его супруги с недвижимостью дела обстоят лучше: у нее есть два земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м, жилой дом на 246 кв. м, две квартиры площадью 74—75 кв. м и большой гараж, площадь которого может дать фору некоторым стандартным двухкомнатным квартирам в России — 55 кв. м.

Олег Мешков: алкоголь, фуры и богатая жена

Впрочем, если по личному доходу Андрей Углов занимает первое место в Госсовете Чувашии, то по доходу семьи он оказывается лишь на втором. В лидерах тут — семья Олега Мешкова. Доходы самого Мешкова составляют всего 6 млн рублей (это ставит его на 12-е место в списке самых богатых депутатов), при этом за год они снизились более чем в три раза — с 21,9 млн рублей. Зато жена оказалась самой богатой супругой депутатов Госсовета Чувашии с 41,4 млн рублей дохода. В отличие от мужа, она увеличила годовой доход в два раза — в итоге семейный бюджет за год вырос на 11%, до 47,4 млн рублей. Олег Мешков, выпускник Казанского государственного медицинского института, в 80—90-е годы работал по специальности, а позже ушел в коммерческий бизнес. В частности, был гендиректором ЗАО «Агро-Инвест», затем — чебоксарской пивоваренной фирмы «Букет Чувашии».

Сейчас Мешков является исполнительным директором «Агро-Инвеста» и гендиректором Чебоксарского ликеро-водочного завода. Входит в комитет Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам, а также по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Кроме того, является членом президиума регионального политсовета Чувашского отделения «Единой России». Компания «Агро-Инвест», согласно данным сайта, поставляет запчасти к тракторной технике.

Доходы самого Мешкова (на фото слева) составляют всего 6 млн рублей



Возможно, именно с этой сферой деятельности связано обилие техники, зарегистрированной на Олега Мешкова: девять грузовых автомобилей, два автофургона, четыре прицепа, а также автобус и автовышка. Еще больше транспорта у его супруги: более десяти изотермических фургонов, четыре седельных тягача, несколько автофургонов и автопогрузчиков, а также автомобиль ГАЗ-3302 и другая автотехника.



Что касается недвижимости, то у Олега Мешкова есть четыре земельных участка общей площадью около 28 тыс. кв. м, жилой дом на 812 «квадратов», четыре квартиры площадью от 35 до 75 кв. м, несколько складов, здание гаража с пристроем под склад с офисными помещениями и даже подъездной железнодорожный путь протяженностью 416 метров. За супругой Мешкова числится около половины земельного участка площадью 1 603 кв. м, квартира на 65 «квадратов» и половина квартиры в 85 кв. м, а также два нежилых помещения.

Владимир Михайлов: дом быта помог во владении 11 участками

На втором месте по личному доходу и на третьем по семейному оказался Владимир Михайлов. В 2017 году он заработал 30,4 млн рублей, в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Жена его, правда, снизила доход с 12,1 до 3,1 млн рублей, но семейный бюджет благодаря финансовым успехам Владимира Юрьевича в итоге не пострадал. За год чета Михайловых заработала 33,5 млн рублей — почти в полтора раза больше, чем в 2016 году. Тогда показатель составлял 23,3 млн рублей.

Михайлов, депутат от «Единой России» и член комитета по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, а также комитета по бюджету, финансам и налогам, уже долгое время возглавляет три компании с похожими названиями. С 1999 года он — директор компании «Дом быта «Орион», с 2003 года — «Орион-Силуэт», с 2007-го — «Орион-Строй». Как можно узнать из открытых источников, «Дом быта «Орион» — новочебоксарский холдинг, в который входят несколько предприятий, в том числе магазин и фабрика по пошиву одежды.

Владимир Михайлов владеет Lexus LX 470, а в списке недвижимости у него 11 земельных участков, четыре жилых дома, три комнаты, объект индивидуального жилищного строительства и нежилое здание (в некоторых случаях речь идет о долях в объектах). У супруги Михайлова есть два земельных участка и половина еще одного, две квартиры, половина жилого дома, три нежилых помещения и двухэтажное нежилое здание с мансардным этажом.





Юрий Шлепнев с 2014 года является генеральным директором АО «Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»



Юрий Шлепнев: коллекция раритетных автомобилей и около гектара земли на семью

Замыкает тройку депутатов чувашского Госсовета по личному доходу Юрий Шлепнев, самый богатый депутат не из «Единой России» — он представляет КПРФ. Шлепнев заработал 20,2 млн рублей. За год доход депутата увеличился на 19% — с 17 млн рублей. Еще 1,4 млн рублей заработала супруга, ее доход за год практически не изменился. Юрий Шлепнев с 2014 года является генеральным директором АО «Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть». Предприятие, функционирующее с 1959 года, занимается производством запчастей и оригинальных установок к оборудованию электростанций.

Набор транспорта Шлепнева по-настоящему пролетарский. Ему принадлежат такие автомобили, как ГАЗ-21, ГАЗ-31105, ГАЗ-20 (более известный как «Победа»), ГАЗ-69, УАЗ-396259, ЗАЗ-968Б, а также три понтона, мотолодка «Амур Д» и прицеп. Что касается недвижимости, то у Шлепнева есть четыре земельных участка общей площадью более 7 тыс. кв. м, квартира площадью 128,5 кв. м в совместной собственности, а также четыре нежилых помещения. У супруги Шлепнева — еще три участка общей площадью 4,6 тыс. кв. м, жилой дом на 248 «квадратов» и квартира на 128 кв. м в совместной собственности.

Николай Курчаткин: чувашский депутат, управляющий татарстанской свинофермой

Четвертое место и почти столько же годового заработка — у Николая Курчаткина, члена партии «Единая Россия», а также члена комитетов Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. В 2005—2011 годах он возглавлял филиал ООО «Авангард» — «Цивильский бекон», а с 2011 года является директором ООО «Авангард», расположенного в Буинском районе Татарстана и входящего в холдинговую компанию «Ак Барс» Ивана Егорова. «Авангард» является сельскохозяйственным предприятием, в частности занимающимся производством бекона и выращиванием корма для свиней. Доходы Курчаткина в 2017 году составили 19,2 млн рублей — на 9% меньше, чем в 2016-м. Еще больше, в 8 раз, снизились доходы супруги Николая Курчаткина — с 808 до 104 тыс. рублей.

В собственности у депутата земельный участок площадью около 2 200 кв. м, жилой дом на 348 «квадратов», гараж площадью 86 кв. м, сарай на 39 кв. м, баня и летняя кухня. У его супруги собственности больше — пять земельных участков общей площадью более 55 тысяч кв. м, 14 нежилых зданий и сооружений, а также квартира площадью 56 кв. м.

Замыкает первую пятерку чувашских депутатов по доходам еще один представитель «Единой России» — Валерий Иванов



Валерий Иванов: сладкое ведет на пятое место по доходам

Замыкает первую пятерку чувашских депутатов по доходам еще один представитель «Единой России» — Валерий Иванов. С 1998 года он возглавляет компанию «Акконд» — это крупная чебоксарская кондитерская фабрика, основанная еще в 1943 году. Помимо этого является председателем Федерации легкой атлетики Чувашии и председателем Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии. Также входит в комитеты по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии.

За 2017 год Валерий Николаевич заработал 17,8 млн рублей — на 11% больше, чем годом ранее, а его супруга — скромные 190 тыс. рублей, что, впрочем, все же на 4% больше, чем в 2016 году. В собственности у супругов нет транспорта, а вся недвижимость совместная. В частности, это земельный участок площадью 1 051 кв. м, квартира, половина участка в 1 507 кв. м, половина жилого дома на 91 кв. м, половина квартиры площадью 66 кв. м.

Строители и хлебопеки с солидным стажем

В список депутатов Госсовета Чувашии, заработавших в 2017 году более 10 млн рублей, входят еще пять человек. Шестое место и доход почти такой же, как у главы «Акконда» Валерия Иванова, — у очередного депутата от «Единой России» Николая Угаслова. В 2017 году он заработал 17 млн рублей — почти на 20% больше, чем годом ранее. Помимо работы в Госсовете Чувашии (и в комитетах по экономической и социальной политике), он с 2001 года возглавляет чебоксарское АО «ТУС» — строительную компанию, застройщика в частности микрорайона «Университет» на северо-западе регионального центра.

Супруга Угаслова в 2017 году заработала около 135 тыс. рублей — существенных изменений по сравнению с предыдущим годом не произошло. При этом, если у супруги нет никакой собственности (только квартира на 128 «квадратов» в пользовании), то у самого депутата Угаслова очень много недвижимости. К примеру, пять земельных участков общей площадью более 12 тыс. кв. м, три жилых дома (самый большой — на 229 «квадратов»), три квартиры площадью от 66 до 129 кв. м, четыре гаражных бокса, 57 машиномест, 45 нежилых помещений и одно нежилое здание. При этом за год им были приобретены земельный участок, жилой дом и нежилые помещения — за счет собственных средств и договора займа. Что касается транспорта, то автомобилей у Николая Угаслова нет, зато есть снегоход Ski-Doo Skandic SWT 600 и прицеп для перевозки грузов.

Несмотря на богатый опыт работы и неплохие доходы, в собственности у Бадаевой (на фото в центре) лишь квартира в 141 кв. м, да и то лишь половина доли в праве



На седьмом месте расположилась самая богатая женщина-депутат Госсовета Чувашии — Елена Бадаева. Ее доход значительно меньше, чем у обладателя шестого места, — всего 12,7 млн рублей, что на 11% меньше, чем годом ранее. Как и большинство самых богатых депутатов, она — член партии «Единая Россия». Кроме того, с 2014 года является гендиректором ООО «Чебоксарский хлебозавод №1», причем с предприятием у нее связана, судя по всему, вся карьера. Работать на различных должностях на этом хлебозаводе она начала еще в 1964 году, с 1971 года стала бригадиром хлебного цеха и старшим кассиром, с 1794 года — технологом, начальником производства и мастером производственного обучения. В 1983 году Бадаева стала начальником производства, а с 1985-го — директором хлебозавода. В 1993 году заняла должность гендиректора ОАО «Хлеб». Несмотря на богатый опыт работы и неплохие доходы, в собственности у Бадаевой лишь квартира в 141 кв. м, да и то лишь половина доли в праве.

Врачи на Land Cruiser, строители на Range Rover и производители красок на BMW

Восьмое место занял Сергей Михеев, депутат Госсовета от «Единой России» с задекларированным доходом в 2017 году в 11,7 млн рублей. По сравнению с прошлым годом доход вырос почти на треть, а супруга заработала 1,8 млн рублей — на 59% больше, чем в 2016-м. С 2000 года Михеев работает в НПП «Спектр» из Новочебоксарска — компания производит лакокрасочные изделия под брендом Certa.

В собственности у Сергея Михеева два автомобиля — BMW X6 и Volvo XC60. Из недвижимости у него — половина участков площадью 1 358 и 1 709 кв. м, целый участок в 700 кв. м, квартира 44 кв. м и по половине жилых домов на 513 и 22 кв. м. У супруги Михеева, помимо оставшихся «половин» участков и жилых домов, также три четвертых квартиры на 131 «квадрат» (оставшаяся четверть, судя по всему, у сына), квартира на 48 кв. м, три гаража и хозблок.

Девятое место по доходам занял Николай Николаев — главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, а также заместитель секретаря Чувашского регионального отделения «Единой России» и руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. В 2017 году он смог заработать 11,3 млн рублей — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Еще более завидные успехи у его жены: она увеличила доход с 995 тыс. до 7,58 млн рублей. Чета Николаевых, судя по всему, предпочитает японский автопром: сам депутат владеет Toyota Land Cruiser 200, а его супруга — Lexus RX270. В собственности у депутата по половине земельных участков общей площадью 5 тыс. кв. м, половина квартиры в 152 кв. м и половина машиноместа. Квартирой и машиноместом Николаев, похоже, владеет вместе с женой.

Доход Мурыгина в 2017 году составил 10 млн рублей, данных за 2016 год нет



Замыкает десятку депутатов чувашского Госсовета с самыми большими доходами Алексей Мурыгин — единоросс, председатель Совета отцов Чувашской республики при Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», директор по производству ООО «Отделфинстрой». Компания эта занимается строительством жилых комплексов в Чебоксарах, в том числе коттеджного поселка «Тихая слобода». Доход Мурыгина в 2017 году составил 10 млн рублей, данных за 2016 год нет (избран в Госсовет был только в сентябре 2017 года). В списке транспорта депутата — автомобили Range Rover и Mazda 6, в списке недвижимости — участок в 1 088 «квадратов», дом в 227 кв. м, половина квартиры на 139 кв. м (вместе с супругой, не заработавшей ничего в 2017 году), а также два гаражных бокса.

Доходы депутатов Государственного совета Чувашии

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ 2 1 Углов Андрей Александрович 38 674 597,64 3 703 862,24 13 853 527,11 3 2 Михайлов Владимир Юрьевич 30 412 015,26 3 069 456,67 11 137 059,80 4 3 Шлепнев Юрий Чонгарович 20 224 286,74 1 431 520,58 16 986 353,97 5 4 Курчаткин Николай Григорьевич 19 180 378,06 103 616,47 21 117 038,84 7 5 Иванов Валерий Николаевич 17 833 497,57 189 877,00 16 071 797,83 8 6 Угаслов Николай Федорович 16 956 139,61 134 986,43 14 268 024,87 10 7 Бадаева Елена Игнатьевна 12 714 495,55 14 327 441,73 9 8 Михеев Сергей Петрович 11 679 208,71 1 794 983,48 8 940 681,16 6 9 Николаев Николай Станиславович 11 293 207,27 7 575 766,74 4 408 530,35