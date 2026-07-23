Назаренко назвал сроки запуска полностью беспилотных КАМАЗов

В настоящее время управление грузовиком предполагает участие оператора-логиста

Фото: Динар Фатыхов

Планируется запустить полностью беспилотные КАМАЗы к 2028 году. Об этом сообщил главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗа Сергей Назаренко, пишет ТАСС.

Он отметил, что работы в этом направлении ведутся и компания движется к тому моменту, когда сможет уверенно заявить, что грузовик выполняет весь маршрут без вмешательства человека в 99,99% случаев. Цель — начать проведение таких заездов без водителя в кабине уже в 2028 году.

Назаренко рассказал, что в настоящее время управление грузовиком предполагает участие оператора-логиста, который следит за движением машины. При устойчивой связи оператор может дистанционно управлять транспортным средством, например, чтобы вывести его из пробки или объехать препятствие, которое автономная система не способна правильно обработать.

Также представитель КАМАЗа отметил, что возможно расширение географии перевозок беспилотными грузовиками, однако для этого пока недостаточно инфраструктуры. В первую очередь необходимы стабильный навигационный сигнал и покрытие сети 4G по всему маршруту.

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Никита Егоров