Каюк в Куюках исправит московский инвестор?

Долгострои ЖК «Яшьлек» передают новой фирме, дольщики осторожничают и просят гарантий

Боятся спугнуть удачу и пока даже не верят своему счастью покупатели квартир в ЖК «Яшьлек» Пестречинского района. Все они участники федеральной программы «Жилье для российской семьи» — так называемых «путинок», но из-за провала проекта оказались в положении обманутых дольщиков и вместе с ними вошли в дорожную карту по завершению долгостроев. Если еще недавно перспективы у комплекса были весьма туманные, то сейчас забрезжил свет надежды. Появился инвестор — SP Development LLC, готовый достроить людям дома. Как выяснило «Реальное время», подрядчиком у московской компании, название которой пока официально не называют, возможно, будет «Ак Таш». Подробнее — в нашем материале.

В Куюки пришел инвестор

В марте в ЖК «Яшьлек» произошло событие, которое заставило сильно поволноваться будущих жильцов, — со стройки стали вывозить материалы. В полиции тогда успокаивали, что застройщик «Стройком» таким образом расплачивается с подрядчиками. В эти дни ситуация получила новое развитие. Оказалось, девелопер вовсе покидает стройку, а долгострои переходят новому инвестору.

— Да, переходят, вся информация в Минстрое, — коротко сообщил гендиректор «Стройкома» Фаик Гараев.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ нашему изданию подтвердили, что «правительством РТ одобрено вхождение в проект нового инвестора»:

— На сегодняшний день между ООО «Стройком» и новым застройщиком заключено соглашение о смене застройщика по объекту «Микрорайон «Яшьлек». В настоящее время ООО «Стройком» завершает передачу новому застройщику исходно-разрешительной, проектной, исполнительной документации и непосредственно строительной площадки. По соглашению, новый застройщик обязуется погасить все задолженности ООО «Стройком», касающиеся выполнения работ по данному объекту. Завершение строительства жилых домов №1—4 запланировано в срок, утвержденный дорожной картой. Ведутся переговоры с потенциальным подрядчиком. При этом смена застройщика и, соответственно, выполнение обязательств новым застройщиком возможны только при условии согласия всех дольщиков, то есть только в случае, если все дольщики подпишут дополнительные соглашения к ДДУ о смене застройщика, — заявила «Реальному времени» пресс-секретарь Минстроя РТ Гульназ Минниханова.

Название организации, готовой выступить инвестором, официально пока не называют. Почему, пока осталось неясно.

Инвестор возьмет в подрядчики «Ак Таш»?

Новый застройщик уже проводит встречи с будущими жителями микрорайона на предмет подписания допсоглашений. Наш источник из строительной отрасли сообщил, что речь идет о московской организации, которая имеет в Казани своего представителя, а тот рассматривает на роль подрядчика в Куюках фирму «Ак Таш». Правда, в самой компании пока не подтверждают и не опровергают эту информацию:

— Не в курсе, в контрактах пока такого нет, — сообщил нашему изданию первый заместитель директора ООО «Ак Таш» по строительству Дмитрий Клыков.

Для самих дольщиков приход инвестора стал полной неожиданностью. Имея за плечами горький опыт борьбы за недострой, люди стараются проявить максимальную осторожность, прежде чем вновь вверить свою судьбу застройщику:

— Пришел инвестор — какой-то человек, то есть с нами общается физлицо. Наличие каких-то юридических лиц на данный момент никак не подтверждается. Мы запрашиваем: что же это за инвестор, что за юрлицо? Но нам предоставить эту информацию так и не могут. Сам этот человек сказал, что он является представителем некой организации с английским названием — SP Development LLC, — рассказывает активистка комплекса Эльвира Нотфуллина.

Загадочные москвичи

Данных об этой компании или упоминания о ней дольщики не смогли найти в интернете, что вызвало еще больше сомнений. Сайт инвестора, который им указали, мягко сказано, малоинформативный. Ресурс не содержит никакой содержательной информации о самой компании. Раздел «Проекты» также сообщает немногое: «Наши партнеры — это крупные компании-заказчики, частные инвесторы, для которых важным критерием работы является конфиденциальность», — поясняет инвестор.

Никаких телефонов для связи с SP Development LLC на сайте нет. В разделе контактной информации только адрес: Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити». Здесь находится комплекс «Башня «Федерация», где расположены в основном коворкинги. В одном из них действительно вспомнили фирму с таким названием, правда, добавили, что организация уже полгода как съехала. В управляющей компании «Москва-Сити» «Реальному времени» сообщили, что предоставят информацию о своем арендаторе «только по запросу правоохранительных органов».

— Этот сайт тоже какой-то странный, как будто его вчера придумали, три слова написали и все. То есть на данный момент пока такая информация. Поэтому у нас есть сомнения, и мы просим у Минстроя гарантии, — пересказывает дольщица. — Этого инвестора якобы привел старый застройщик. Еще и поэтому у нас сомнения.

По словам будущих жильцов, новый инвестор предложил им достроить дома и весь комплекс целиком. Причем услуга будет бесплатной для 140 дольщиков, уже вложившихся в проект: «В том-то и дело, что с нашей стороны якобы никаких доплат, то есть мы должны будем подписать просто переуступку прав требований», — поясняет Эльвира Нотфуллина. Как раз сегодня в офисе старого застройщика новый инвестор должен встретиться с покупателями квартир. Пока люди идут лишь послушать застройщика, а подписывать документы опасаются «без каких-либо гарантий со стороны госорганов». Активисты проблемной стройки просят юристов правительства и Минстроя РТ проверить нового застройщика.

Инвестор связан с владельцами земли в Куюках?

Источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, обратил внимание еще на несколько обстоятельств в истории покупки земель под ЖК «Яшьлек». Речь о трех участках площадью 11; 8,7 и 4,7 гектара. Интересна история перехода прав на эти территории.

В мае 2005 года участками владел некто Б.Н. Мегаррамов, затем в апреле 2006 года в счет оплаты вклада в уставный капитал передал их ООО «Союз землевладельцев». В сентябре 2012 года земля в счет выплаты доли в уставном капитале отошла одному из бывших учредителей Союза — Владимиру Анатольевичу Климину, который сегодня числится главой и совладельцем ООО «Нефтегазхимпромавтоматика». В декабре 2013 года участки по договору продажи уходят в его же (на 70%) фирму — ООО «Изумрудный город». В марте 2015 года собственники «Изумрудного» В.А. Климин, Г.Р. Рахмеева и Р.Н. Шигапов делят территорию между собой. А в июне 2016 года у всей троицы землю выкупает «Стройком». Причем, по информации нашего источника и самих дольщиков, до сих пор не расплатился полностью. Отчасти это подтвердил и сам Климин:

— Да, не полностью, «Стройком» до сих пор еще не рассчитался, квартиры так и не передали за участок 4,7 гектара, там еще за 20 остается. Сейчас пришел новый инвестор. Он у нас выкупает эту землю, — сообщил Владимир Климин, руководитель фирмы «НГХПА».

Оказалось, прежний застройщик ЖК «Яшьлек» Фаик Гараев выкупил землю у физлиц Климина, Рахмеевой и Шигапова под создание микрорайона за баснословную цену — порядка 450 млн рублей, когда красная цена ей — не более 100 млн рублей. В частности, кадастровая стоимость всех трех участков не превышает 32,4 млн.

Перед самой публикацией материала нам удалось связаться с представителем инвестора, который рассказал, на какой стадии сейчас договоренность о переходе комплекса:

— Мы месяц занимались схемой передачи объектов застройщика. Где-то с участием Минстроя РТ, где-то с участием исполкома и другими инстанциями. Встречались с заместителем министра, высказали позицию, при которой готовы войти в проект и сменить «Стройком». Была встреча в кабмине при участии вице-премьера РТ, где также были обозначены определенные сроки, — сообщил «Реальному времени» Евгений Сипак, директор по развитию SP Development.

По его словам, дольщикам не придется доплачивать за достройку домов. Допсоглашения они подпишут с казанской компанией «КСМК», а срок сдачи домов — третий квартал 2018 года. Наше издание будет следить за развитием событий.