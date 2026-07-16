Доля строительства в экономике страны превысила 20%

В 16 регионах доля строительства в бюджетах превышает 20%

Фото: Динар Фатыхов

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин доложил об основных результатах строительной отрасли. По его словам, за последние годы, несмотря на внешнее давление, отрасль выросла на 34%.

— Сегодня строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20 процентов ВВП и за последние пять лет приросла на 1,9 процента, — рассказал Хуснуллин.

Хуснуллин также сообщил, что доля строительства в налоговых поступлениях составляет 16,7%, а в отрасли заняты 17,7% всех работающих россиян — около 13 миллионов человек. В 16 регионах строительство приносит более 20% доходов бюджетов, а в 65 регионах — более 10%.

Ранее Банк России сообщил о возобновлении роста экономики во втором квартале 2026 года.

Вадим Вахрушев