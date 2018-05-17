Минздрав ответил на критику: «Во-первых, будет обеспечена ротация руководителей медорганизаций...»

План Минздрава по борьбе с коррупцией: ротация, тотальный контроль за закупками и выездные проверки по сигналам «Народного контроля»

Фото: Максим Платонов

Не откладывая в долгий ящик, отреагировали в республиканском Минздраве на разоблачения фактов коррупции в здравоохранении, прозвучавшие вчера на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ. Сегодня утром министр Марат Садыков в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о мерах, которые, по его мнению, позволят быстро взять ситуацию под жесткий контроль и исключить возникновение «конфликта интересов» в будущем.



«Решение будет принимать не один министр»

— Марат Наилевич, озвученная вчера информация произвела удручающее впечатление. Как планируете решать проблему?



— Могу прямо сейчас сказать, по каким направлениям пойдем. Во-первых, будет обеспечена системная ротация руководителей медицинских организаций. Мы ее уже начали, и это прозвучало в докладах и начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, и других силовых структур. В пяти медицинских организациях, включая три клиники, произведена смена руководителей. К ряду руководителей применены меры дисциплинарного взыскания. И запущена система срочных трудовых договоров с руководителями медучреждений. Контракт заключается на два года, потом принимается решение — продлевать его или нет.

— Два года — небольшой срок для того, чтобы руководитель успел всесторонне проявить свои качества. Как будете делать выводы о «профпригодности» главврачей?

— А решение об этом будет принимать не один министр. Будем проводить балансовую комиссию, в состав которой войдут и представители территориального фонда ОМС, и представители общественных организаций, например, диабетического общества. Будут оцениваться как экономические, так и лечебные показатели. Задачи, поставленные перед лечебными учреждениями на двухлетний срок должны быть выполнены! И по решению комиссии контракт с руководителем будет продлен или нет.

— Будут ли приниматься еще какие-то меры, чтобы держать руководителей медучреждений, так сказать, в тонусе?

— Вводятся новые требования к профессиональной аттестации руководителей, они учитывают все — опыт, стаж, выполнение клиникой индикативных показателей по лечебным и экономическим показателям, участие сотрудников в различных медицинских форумах, новые идеи, которые руководитель выдвигает и воплощает на практике.

«Мы усилили курирование госзаказов, будем осуществлять мониторинг цен на лекарственные препараты, медицинские изделия и медтехнику по всей России». Фото Максима Платонова



«Основной вопрос был по закупкам»

— На вчерашнем заседании Комиссии по противодействию коррупции констатировали неприятный факт: антикоррупционная работа в министерствах и ведомствах ведется формально. Как будете менять ситуацию?

— В Минздраве уже полностью обновлен состав двух комиссий — комиссии по противодействию коррупции и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих. Работу по выявлению коррупционных нарушений с марта возглавил новый начальник отдела кадров. Так что изменения неизбежны.

— А абитуриенты-«целевики»? Они же реально нужны в районах. А вот реально ли добиться, чтобы по программе целевой подготовки медицинских кадров для периферийных медучреждений выпускники школ поступали в вуз не по принципу наличия родственных связей с руководством района, чтобы туда попадали те, кто хорошо подготовлен к учебе, готов хорошо учиться, а потом вернуться в район и работать там?

— Мы определились с этим. В межведомственную комиссию, которая занимается отбором «целевиков», теперь будут включены представители медицинского университета.

— Не секрет, что процесс закупок насквозь коррумпирован во многих ведомствах. Но в медицине, как заметил в своем докладе Марс Бадрутдинов, закупки по ценам выше рыночных приводят к тому, что очереди на протезирование растут, а многие пациенты вынуждены годами ждать госпитализации и месяцами — обследований. Или платить за медицинские услуги, которые они вправе получить в рамках ОМС. Дешевые лекарства и расходные материалы — это, по сути, чья-то спасенная жизнь. Сможете сократить очереди, сэкономить деньги, заставить их более эффективно работать?

— Действительно, основной вопрос был по закупкам. Во-первых, у нас теперь создан экспертный совет по анализу имеющихся предложений на рынке, все решения принимаются только после обсуждения предложений экспертами. Во-вторых, закупки малого объема, на суммы до 100 тысяч рублей, будут осуществляться также по конкурсу, через электронную площадку Агентства по госзаказу. Мы усилили курирование госзаказов, будем осуществлять мониторинг цен на лекарственные препараты, медицинские изделия и медтехнику по всей России. У нас работает компьютерная программа, которая позволяет видеть цены, и мы не допустим, чтобы что-то закупалось втридорога. И еще одну лазейку прикроем — ввод в эксплуатацию нового медицинского оборудования будет осуществляться комиссионно, с привлечением внештатных и ведущих профильных специалистов нашего министерства, причем приемка будет осуществляться перекрестно. То есть в приемке оборудования для одного медицинского учреждения будут участвовать представители другого лечебного учреждения.

«По платным услугам будет готовиться новый регламент. Изменится вся система их предоставления». Фото Олега Тихонова



«По платным услугам будет готовиться новый регламент»

— Еще один наболевший вопрос — о платных медицинских услугах. Зачастую исследования, консультации в рамках ОМС надо долго ждать, но в этой же клинике все эти услуги за деньги можно получить немедленно…

— По платным услугам будет готовиться новый регламент. Изменится вся система их предоставления. Эту работу мы намерены провести совместно с территориальным фондом ОМС, и координировать ее будет ЦЭСИ РТ. Одно из основных требований к организации оказания платных услуг — это разделение потоков оказания платной и бесплатной помощи. Успешные примеры такого разделения потоков в крупных городских и республиканских медицинских учреждениях уже есть.

— Марат Наилевич, вчера в казанском Кремле прозвучала такая цифра: по данным Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу, каждый одиннадцатый татарстанец сегодня попадает в коррупционную ситуацию, а 53 процента из нас готовы дать взятку. Когда встает вопрос о здоровье и жизни, собственной или близких, эта готовность повышается, а открыто жаловаться на медиков-вымогателей люди боятся…

— При формировании плана мероприятий по противодействию коррупции мы будем использовать не только наши данные, но и результаты социологических исследований Татарстанстата, сайта «Народный контроль». И в районы, где, по мнению граждан, налицо самые высокие коррупционные риски, будет приезжать комиссия, включающая представителей контрольно-ревизионного отдела Минздрава и сектора внебюджетного контроля. И уже на месте будут рассматриваться все вопросы. Это нормальный шаг уже, я думаю?