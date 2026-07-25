Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Ряд НПЗ «вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках», заявил Александр Новак

Фото: Динар Фатыхов

В России продлят запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Ранее о такой возможности сообщали источники «Интерфакса».

Запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки, пишет ТАСС.



Сегодня Александр Новак заверил, что в России стабилизируется ситуация с топливом. По его словам, ряд НПЗ «вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках».

Денис Петров