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Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

16:45, 25.07.2026

Ряд НПЗ «вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках», заявил Александр Новак

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года
Фото: Динар Фатыхов

В России продлят запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Ранее о такой возможности сообщали источники «Интерфакса».

Запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки, пишет ТАСС.

взято с сайта government.ru

Сегодня Александр Новак заверил, что в России стабилизируется ситуация с топливом. По его словам, ряд НПЗ «вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках».

Денис Петров

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