Атака украинских БПЛА на терминал КТК остановила отгрузку нефти с танкеров

Об этом сообщили в пресс-службе компании

Фото: Артем Дергунов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти после террористической атаки беспилотников на морской терминал в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 19 июля во время погрузки у причалов ВПУ-1 и ВПУ-3, где находились танкеры ASIA, «Матен», «Тенгизшевройл» и NISSOS IOS.

— Погрузка нефти остановлена. Разлива нефти не допущено. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, — добавили в компании.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тыс. км — ключевой маршрут экспорта нефти из Казахстана на мировые рынки. Она соединяет месторождения Западного Казахстана с российским портом Новороссийск. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через «Транснефть»), структуры Chevron, ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell, а также Казахстан.

Ранее казахстанская сторона уведомила, что не намерена поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» до конца лета.

Зульфат Шафигуллин