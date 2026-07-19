Атака украинских БПЛА на терминал КТК остановила отгрузку нефти с танкеров
Об этом сообщили в пресс-службе компании
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил погрузку нефти после террористической атаки беспилотников на морской терминал в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Инцидент произошел 19 июля во время погрузки у причалов ВПУ-1 и ВПУ-3, где находились танкеры ASIA, «Матен», «Тенгизшевройл» и NISSOS IOS.
— Погрузка нефти остановлена. Разлива нефти не допущено. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, — добавили в компании.
Трубопроводная система КТК протяженностью 1,5 тыс. км — ключевой маршрут экспорта нефти из Казахстана на мировые рынки. Она соединяет месторождения Западного Казахстана с российским портом Новороссийск. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через «Транснефть»), структуры Chevron, ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell, а также Казахстан.
Ранее казахстанская сторона уведомила, что не намерена поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» до конца лета.
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