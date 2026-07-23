Экспорт зерна водным транспортом из Татарстана вырос вдвое

С апреля по июль отгружено 13 теплоходов с пшеницей и ячменем

Фото: Сергей Козлов

Объем зерна, отправленного водным транспортом из Татарстана, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 24 апреля по 21 июля под контролем специалистов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике отгружено 13 теплоходов с зерновым грузом общим объемом 62,3 тыс. тонн.

— Экспорт зерна осуществлялся двумя маршрутами: прямыми поставками в Иран и с предварительной перевалкой в порту Кавказ в Турцию, Египет и Израиль, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прямым экспортом отгружался кормовой ячмень — 39,1 тыс. тонн (более 60% от общего объема). Через порт Кавказ отправлялась продовольственная пшеница — 23,2 тыс. тонн.



По итогам первого полугодия под контролем татарстанского филиала в 13 стран мира экспортировано более 120 тыс. тонн зерна, почти половина из которых — зерновые культур.

Ранее был пересмотрен прогноз по экспорту российской пшеницы в сторону понижения.

Вадим Вахрушев