Экспорт зерна водным транспортом из Татарстана вырос вдвое
С апреля по июль отгружено 13 теплоходов с пшеницей и ячменем
Объем зерна, отправленного водным транспортом из Татарстана, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 24 апреля по 21 июля под контролем специалистов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике отгружено 13 теплоходов с зерновым грузом общим объемом 62,3 тыс. тонн.
— Экспорт зерна осуществлялся двумя маршрутами: прямыми поставками в Иран и с предварительной перевалкой в порту Кавказ в Турцию, Египет и Израиль, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.
Прямым экспортом отгружался кормовой ячмень — 39,1 тыс. тонн (более 60% от общего объема). Через порт Кавказ отправлялась продовольственная пшеница — 23,2 тыс. тонн.
По итогам первого полугодия под контролем татарстанского филиала в 13 стран мира экспортировано более 120 тыс. тонн зерна, почти половина из которых — зерновые культур.
Ранее был пересмотрен прогноз по экспорту российской пшеницы в сторону понижения.
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