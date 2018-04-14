Скандалы недели: страсти по «Телеграму» и Сирии, падение рубля и прощание с министром

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Максим Платонов

Минувшая неделя ознаменовалась очередным «черным понедельником», который из-за санкций США повлек за собой ослабление курса рубля, миллиардные убытки богатейших людей России и угрозу третьей мировой войны. В Татарстане тем временем со своего поста уходит министр культуры, Анатолий Ливада из СИЗО переведен под домашний арест, а следователи продолжают распутывать многочисленные дела по коммерческому подкупу, хищению средств и незаконному отчуждению земель в республике. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Еще один «черный понедельник» с опасениями войны

9 апреля 2018 года стало очередным «черным понедельником» для российского фондового и валютного рынков. На фоне новых санкций США, которые были объявлены в конце прошлой недели, просели отечественные фондовые индексы; акции почти всех компаний, представленных на Московской бирже, в понедельник перешли в «красную зону». Паника инвесторов спровоцировала распродажу рубля и облигаций Минфина РФ.

Первые последствия таковы: машиностроительный концерн Sulzer (Швейцария) объявил, что собирается выкупить часть собственных акций у группы «Ренова» Виктора Вексельберга, санкции заметно отразились на капитализации ВТБ, существенно пострадали компании Олега Дерипаски.

Падение стоимости сразу нескольких компаний ударило по капиталам российских бизнесменов: по оценкам Forbes, общее состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось на $11,7 млрд. Рубль начал стремительно дешеветь. В пятницу курс был следующим: доллар 62,07, евро 76,76. Подробнее о том, каких еще последствий стоит ждать по итогам введенных и новых принимаемых санкций США против России, вы можете узнать из материала «Реального времени».

Спустя 2 дня внимание общественности переключилось на резонансное заявление президента США Дональда Трампа. Его реакцией на события в Сирии стал твит, в котором он призвал Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии. Правда, меньше, чем через сутки глава Америки предложил России остановить гонку вооружений. Тем не менее к вечеру появилась информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг. После этого пользователи соцсетей и некоторые эксперты заговорили о начале третьей мировой войны.

Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии. Фото golos-ameriki.ru



Спустя несколько часов после заявления Трампа президент России Владимир Путин дал свою оценку резко обострившейся международной обстановке: по его словам, ситуация становится все более хаотичной. Также Путин выразил надежду, что здравый смысл в конце концов возобладает, а международные отношения войдут в конструктивное русло, и вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой. Отметим, что градус напряжения значительно повысился благодаря британскому премьеру Терезе Мэй — СМИ сообщили, что она отправила подлодки на расстояние удара по Сирии. В четверг Трамп опубликовал еще один твит по теме, в котором заявил: «Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро».

Роскомнадзор хоронит Telegram

13 апреля Таганский суд Москвы все-таки удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Роскомнадзор уже внес сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Также Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать приложение при возникновении проблем со связью.



Роскомнадзор уже внес telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов. Фото: say-hi.me

Министр культуры уйдет на ТНВ, а министров уличили в ошибках в декларациях

Вчера стало понятно, что министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин покинет свой пост. Об этом сообщили «Реальному времени» два источника на условиях анонимности. Сибагатуллина назначат исполнительным директором ТНВ и «ТНВ Планета». Скорее всего, об этом будет объявлено сегодня, 14 апреля, на совещании в кабмине. По данным собеседников издания, Сибагатуллин будет курировать творческую часть телеканалов. В Министерстве культуры РТ информацию пока не прокомментировали. На ТНВ информацию о возможном назначении Сибагатуллина официально не подтвердили, но и не опровергли. Сегодня официально было объявлено об отставке.

По итогам проверки татарстанских министров наказали за ошибки в декларациях о доходах. Сибагатуллина в этом списке нет, зато есть другие высокопоставленные лица: Фарид Абдулганиев, Адель Вафин, Артем Здунов, Владимир Леонов. Алмас Назиров, Энгель Фаттахов, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов и Азат Хамаева.

Речь идет не о подаче заведомо ложной информации, а о технических ошибках, и, как пояснили «Реальному времени» опрошенные эксперты, такие ошибки действительно носят незначительный характер, правда, ранее за неточности наказывали более жестко.



Сечин явился в суд, а Улюкаеву не смягчили срок

12 апреля Игорь Сечин все-таки пришел в Мосгорсуд, где начали рассматривать апелляцию на приговор Алексею Улюкаеву. Главу «Роснефти» допросили в закрытом режиме.

По итогам рассмотрения апелляции Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Улюкаеву, исключив из него только один пункт — невозможность занимать руководящие должности на протяжении 8 лет. 8 лет колонии строгого режима и выплата штрафа в 130 млн рублей остались в силе.

Игорь Сечин все-таки пришел в Мосгорсуд. Фото kremlin.ru



«Татфондбанк» vs отца «Сувара» и продленное банкротство

«Татфондбанк» в лице АСВ оспаривает порядок и условия продажи имущества основателя «Сувара» Евгения Королькова. Речь идет о его владениях в Лаишевском районе — острове Коровьем на Волге, где застройщик планировал возвести коттеджи. Владелец «Сувара» инициировал собственное банкротство в октябре прошлого года, накопив долги на 595 млн рублей. Однако расплатиться с долгами, судя по всему, у банкрота не получится — его имущество оценили в 18,7 млн рублей — это 17 участков на острове Коровьем и две мотолодки. Только ТФБ же требует с бенефициара «Сувара» 255 млн рублей. Сейчас две стороны не могут найти общий язык по тому, как должно быть реализовано имущество должника.

Арбитражник Королькова не согласен с предложением АСВ продавать земли разными лотами, объясняя свою позицию тем, что по отдельности участки будут не востребованы и их стоимость снизится. А представителей ТФБ не устроило предложение арбитражного управляющего определить размер задатка в 20% от действующей цены. Кредитор предложил установить задаток в 10%, шаг снижения — 5%, период снижения — 7 календарных дней. К 20 апреля стороны должны предоставить суду экономическое обоснование своих позиций.

В тоже время Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство по «Татфондбанку» до 10 октября. Промежуточные итоги банкротства таковы: АСВ провело инвентаризацию имущества «Татфондбанка» и выявило недостачу активов в размере 40,9 млрд рублей. Из них более 8 млрд рублей — это недостача по ценным бумагам, 6,2 млрд рублей — по кредитам. На сегодняшний день, однако, удалось найти документы и подтвердить право собственности банка на активы балансовой стоимостью более 11 млрд рублей. По словам Захваткина, АСВ продолжает работать с недостачей на сумму порядка 20 млрд рублей.

Инвентаризация помогла описать дополнительно 373 тыс. единиц ликвидного имущества банка (транспорт, недвижимость, земельные участки, ценные бумаги и прочие активы), его общая рыночная стоимость оценивается в 3,2 млрд рублей. Часть имущества ТФБ в сентябре выставлялась на торги, но они ни к чему не привели ввиду отсутствия заявок.

Эпопея с мусоросжигательным заводом в Осиново только начинает входить в свою активную фазу. Фото vk.com

Больной вопрос с МСЗ

Эпопея с мусоросжигательным заводом в Осиново только начинает входить в свою активную фазу. На этой неделе на встрече рабочей группы по вопросу МСЗ в Казани глава комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин поклялся перед противниками строительства завода, что никого из присутствующих не задержат после сегодняшней встречи и передал извинения активистам от имени мэрии, заявив, что руководство города никак не связано с задержаниями.

«АГК-1» — компания, которая будет строить завод, тем временем сообщила журналистам, что с казанцами обсудят проектную документацию завода, а не его размещение. 14 апреля об этом инвесторы проекта будут говорить жителям лично. А 15 апреля народ выйдет на согласованный митинг против строительства МСЗ.

Уголовный клев, липовая конкуренция и дело РАЦИНа

10 апреля стартовал процесс и завершился приговором для 32-летнего коммерческого директора ООО «Гарант-Ком» Владимира Семенова, которого обвиняли в коммерческом подкупе. По официальным сообщениям республиканских МВД и Следкома, это уголовное дело связано с 12 аукционами на установку систем молниезащиты в школах и детсадах по заказу исполкома Камско-Устьинского района. Как установило следствие, в августе 2017 года Семенов подал на них заявки от имени «Гарант-Ком», однако позже узнал, что есть и другой претендент. Семенов встретился с руководителем этой фирмы и сделал предложение: ему заплатят за отказ от участия в аукционах, а он предоставит другому возможность выиграть их. О противоправных действиях Семенова руководитель второй фирмы сообщил в УЭБиПК, после чего все дальнейшие действия происходили под контролем оперативных служб.



Еще одно уголовное дело, детали которого стали известны «Реальному времени», касается нереализованного проекта завода по разведению форели и «Рыбацкой деревни» для туристов в Татарстане. По версии следствия, неустановленные мошенники похитили 45 из 250 млн рублей, выделенных еще в 2011 году на создание рыбоводно-рекреационного кластера в зоне замороженной стройки АЭС в Камполянах. Комментируя это дело, глава МВД по Татарстану назвал пропавшие деньги незаконной премией, а сотрудники Следкома обнаружили в казначействе липовые отчеты по госконтракту.

Кроме того, в Татарстане возбуждено второе уголовное дело о помехах аграрному бизнесу по схеме навязывания на муниципальном уровне договоров поставки удобрений с «РАЦИНом». Расследование в Мамадышском и Буинском районах ведут сотрудники Следкома. Их коллеги в других районах, как выяснило «Реальное время», начали проверки по схожим фактам. Претензии к Минсельхозпроду РТ уже предъявили антимонопольщики. При этом в самом «РАЦИНе» говорят, что о навязывании не может быть и речи, в то время как в Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств РТ констатируют — проблема существует не первый год.

Анатолий Ливада из СИЗО отправился в свой дом в Нижнем Услоне. Фото Олега Тихонова

Ливаду выпустили из СИЗО, а Швецова-старшего снова задержали

11 апреля Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения для главы «ФОНа» на домашний арест до 13 мая. Анатолий Ливада из СИЗО отправился в свой дом в Нижнем Услоне. Ему запрещено пользоваться интернетом, телефоном — за исключением экстренных случаев или контактов с правоохранительными органами. Суд разрешил Ливаде на 2 часа в день выходить на прогулку. Журналисты «Реального времени» поговорили с дольщиками ЖК «МЧС» и правой рукой застройщика Дианой Ахметзяновой и выяснили, как они отреагировали на освобождение застройщика. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.

Не оставили в покое следователи и бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова, которого снова задержали 12 апреля. Как утверждают источники «Реального времени», он стал фигурантом новых дел Следкома по РТ о незаконном завладении квартирой и хищении бюджетных средств посредством получения незаконных субсидий. В субботу в суде планируют рассмотреть ходатайство Следкома о его аресте.



Из Татарстан в Удмуртию с протекцией от Юрия Чайки

На внеочередной сессии Госсовета Удмуртии 18 апреля в качестве кандидатуры на должность прокурора республики от Генпрокурора РФ Юрия Чайки будет представлен казанец Артем Николаев, который отработал 12 лет на посту зампрокурора Татарстана и год назад ушел замом в Волжскую природоохранную прокуратуру. Как утверждают источники «Реального времени», Николаев давно дорос до высокой должности и не раз получал такие предложения, но раньше отказывался покидать Казань.

На должность прокурора Удмуртии будет представлен казанец Артем Николаев. Фото prokrt.ru



Следствие насело на газовиков, а суд отправил «долларового» полицейского домой

Под домашний арест отправился и бывший сотрудник МВД Роман Пахомов, которого обвиняют в получении взятки в 100 тысяч долларов. Несмотря на то, что на глазах корреспондентов «Реального времени» всего за 3 дня позиция следствия кардинально изменилась, и перед экс-полицейским замаячил следственный изолятор, судом ходатайство следователя об аресте «долларового» полицейского было отклонено.

А вот 68-летнему экс-руководителю ЭПУ «Центргаз» в «Газпром трансгаз Казань» Илгизяру Галееву суд продлил содержание под стражей на 2 месяца, несмотря на справки о его слабом здоровье. Галеева обвиняют в получении незаконных вознаграждений на 2 млн рублей в 2016—2017 годах, а по сути, в установке карманных тарифов за приемку сетей и пуск голубого топлива в частные дома, теплицы и другие объекты. Кроме того, 9 апреля по подозрению в мошенничестве был задержан еще один газовик — 55-летний Фагим Ильясов, главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз». В Следкоме полагают, что Ильясов причастен к незаконному отчуждению, оформлению и перепродаже как минимум одного участка в селе Большие Клыки в 2007—2009 годах.

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