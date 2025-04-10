Умер продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

На 50-м году жизни скончался продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин. Причиной стала тяжелая болезнь, сообщается на сайте телеканала.

О месте и времени прощания станет известно позже.

Радик Фархуллин начал работать учителем русского языка и литературы. Потом перешел в ЗАО «Канал-6» («СТС-Казань»), где сначала был корреспондентом, потом ведущим информационной программы «Время новостей». В 2003 году пришел работать на ТНВ, в октябре 2005-го назначен главным редактором Дирекции информационных программ на русском языке, в сентябре 2012-го — редактором информационных программ нового спутникового телеканала «ТНВ-Планета». С 2016-го продюсировал ежедневные новостные выпуски «Новостей Татарстана». В 2023 году за большой вклад в развитие отрасли стал заслуженным работником печати и массовых коммуникаций Татарстана.

— Его материалы с зарубежных визитов первого президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева, освещение крупных событий российского и международного уровней с участием президента Рустама Нургалиевича Минниханова стали классическим примером того, как делать новостной репортаж с первыми лицами республики. За годы работы проявил себя как самостоятельный, ответственный, исполнительный, трудолюбивый и инициативный сотрудник. Обладает такими деловыми качествами, как добросовестное отношение к работе, стремление к профессиональному росту, аналитическое мышление, стрессоустойчивость, умение быстро и объективно оценивать ситуацию, способность работать в условиях многозадачности. В коллективе четко ставит задачи и координирует действия сотрудников. Его безграничная любовь к выбранной профессии определили не только его карьеру, но и судьбу, — говорится в сообщении ТНВ.