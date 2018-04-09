«Татфондбанк» vs «Сувар»: АСВ и Корольков делят остров Коровий на Волге

Стороны спорят, как продавать намытые под коттеджи берега — одним лотом или несколькими

«Татфондбанк» в лице АСВ оспаривает порядок и условия продажи имущества основателя «Сувара» Евгения Королькова. Речь идет о его владениях в Лаишевском районе — острове Коровьем на Волге, где застройщик планировал возвести коттеджи. Под конец года ТФБ включился в реестр требований к бенефициару «Сувара» с 255 млн рублей. Но, судя по всему, выручить сможет немногое. Из имущества у Королькова нашли только эти 17 участков и две мотолодки. Подробнее — в материале «Реального времени».

АСВ покусился на остров Коровий

Дело о банкротстве Евгения Королькова начинал рассматривал судья Максим Боровков, которого недавно повысили до председателя Арбитражного суда РТ. После назначения глава татарстанского арбитража практически сразу ушел в отпуск, сообщили в пресс-службе. По этой причине или по другой, на заседании его заменил новоиспеченный судья Айдар Галлиуллин. Дело начали рассматривать заново.

В суд пришли представитель «Татфондбанка» и конкурсный управляющий Королькова, сам должник не явился. Напомним, владелец «Сувара» инициировал собственное банкротство в октябре прошлого года, накопив долги на 595 млн рублей. В отношении него ввели процедуру реализации имущества, отчет о его оценке опубликовали 23 марта.

Судя по документу, Корольков готов предложить кредиторам немногое — всего 18,7 млн рублей. В эту сумму оценили 17 земельных участков и две мотолодки: каждая на 44 тыс. рублей. Что касается земли, речь идет об острове Коровьем на Волге в Лаишевском районе, где «Сувар» в 2015 году начал намывать каналы под строительство элитного коттеджного поселка. Но вмешательство прокуратуры и суда помешало этим планам сбыться.

8 февраля этого года «Татфондбанк» включили в реестр требований к Королькову с 254,7 млн рублей. 15 февраля конкурсный управляющий застройщика Сергей Кондратьев, также известный по делу о банкротстве «Вамина», подал заявление о порядке и условиях продажи имущества должника. В прошлую пятницу в суде ему пришлось схлестнуться с юристом от «Татфондбанка» на предмет того, как лучше выставить на торги земли Королькова.

На острове Коровьем на Волге в Лаишевском районе «Сувар» в 2015 году начал намывать каналы под строительство элитного коттеджного поселка. Скриншот видео



ТФБ: продажа земель единым лотом ограничит круг покупателей

Представитель «Татфондбанка» озвучила свои возражения по порядку и условиям торгов, предложенным Кондратьевым. Во-первых, банк не устраивает размер задатка в 20% от действующей цены. Его считают завышенным, что якобы снизит число возможных покупателей.

— Кроме того, мы считаем, реализация земельных участков единым лотом также приведет к ограничению круга потенциальных покупателей. И мы считаем, что целесообразнее будет реализовывать их разными лотами. Также мы не согласны с условиями продажи, поскольку такое слишком быстрое снижение цены на имущество должника не приведет ко второй и третьей очереди кредиторов, — заявила юрист от ТФБ.

Представитель банка предложила свои условия по реализации имущества основателя «Сувара». В частности, установить задаток в 10%, шаг снижения — 5%, период снижения — 7 календарных дней, и продавать участки раздельными лотами. Однако, по мнению Кондратьева, предложения кредитора ведут к затягиванию процесса.

— Видимо, они торгами не занимались. Почему задаток 20%? Потому что в последнее время на торгах очень много перекупщиков, которые за небольшой задаток выигрывают торги, а потом начинают лихорадочно бегать, искать деньги. Не найдя их, отказываются от имущества. Торги считаются несостоявшимися, и какой-то мизерный задаток остается в конкурсной массе. Торги приходится начинать сначала, — возразил Сергей Кондратьев.

Реализация земельных участков единым лотом приведет к ограничению круга потенциальных покупателей, заявила юрист от ТФБ. Фото Максима Платонова

«Я, конечно, понимаю — АСВ затягивать процессы хорошо»

Не согласен арбитражник Королькова и с тем, что земли нужно продавать разными лотами: «Наверное, они не ознакомились с местоположением данных земель». Уточнил, что речь идет не о Казани и пригороде, а о деревне Тетеево в Лаишевском районе:

— Там проходят высоковольтные кабели. И поэтому в раздробленном виде продавать эти участки — вообще ни о чем. Цена будет очень низкая, потому что по отдельности они не никому не нужны, — убежден Сергей Кондратьев.

Все 17 участков находятся в одном кадастровом квартале, и только у пяти — относительно большая площадь, остальные — по 7—8 соток. «В свое время они были разделены должником для строительства коттеджей. Какие-то из них выбыли, а по этим проходят сети», — пояснил арбитражник. По его мнению, увеличение сроков снижения на торгах также приведет к затягиванию до трех месяцев и более.

— Я, конечно, понимаю — АСВ затягивать процессы хорошо. Они только по «Татфондбанку» в квартал по 380 миллионов себе… — начал было Кондратьев, но судья его остановил: «Это к данному предмету спора не относится».

В ответ представитель ТФБ вновь вернулась к вопросу о раздельной продаже участков. В этом случае в реализации имущества могли бы участвовать и рядовые граждане, считает она. Покупать весь остров им без надобности, а вот 7 или 8 соток под ИЖС — вполне возможно:

— Если физлицо захочет купить один земельный участок, ему 17 будет не нужно. И размер задатка 20% от 18 млн составляет 3,9 млн рублей — это тоже большая цена. И даже если сократить до 10%, будет 1,8 млн — тоже много. Поэтому считаем нецелесообразным продавать земли под ИЖС в одном лоте, — полагает юрист от ТФБ.

Заслушав обе позиции, суд отложил заседание на 20 апреля и поручил сторонам привести экономическую целесообразность своих требований. Фото Ирины Плотниковой

Однако Кондратьев уточнил, что назначение земель — жилищное строительство. И если разбить участки по лотам, большие уйдут, но кто купит маленькие?

— Потом участки по 8 соток, я извиняюсь, сам должен покупать?! Они же никому не нужны! На них общественный туалет можно построить в лучшем случае, — явно приукрасил Кондратьев, что не осталось без внимания судьи: «На 7—8 сотках дом можно построить». Но арбитражник не сдавался: «Если люди и купят под ИЖС, им еще переводить надо будет в другую зону».

Заслушав обе позиции, суд отложил заседание на 20 апреля и поручил сторонам привести экономическую целесообразность своих требований, учесть временные затраты на проведение торгов и материальные — по оплате услуг управляющего, и не забыть о правах кредиторов.

Следом прошло еще одно заседание — по завершению процедуры банкротства Королькова. Это дело также подлежит рассмотрению с самого начала из-за замены судьи с Боровкова на Галиуллина. Ходатайство Кондратьева удовлетворили: процедуру реализации имущества должника продлили на 6 месяцев — до 10 октября 2018 года. После суда Сергей Кондратьев не стал комментировать тяжбу с ТФБ, в самом «Сувар Холдинге» на наш запрос не ответили.