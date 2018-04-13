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Стройка МСЗ: с казанцами обсудят проектную документацию завода, а не его размещение

14:25, 13.04.2018 10 Сюжет: МСЗ в Казани: за и против

Публичных слушаний по земельному участку в Осиново под будущее производство не будет

Стройка МСЗ: с казанцами обсудят проектную документацию завода, а не его размещение Фото: Максим Платонов

Представители компании ООО «АГК-1» в первый раз вышли в народ с официальным заявлением, по какой именно технологии они собираются строить мусоросжигательный завод. Оказалось, проводить публичные слушания по самому участку в Осиново, где его хотят возвести, никто не планирует. Подробнее — в материале «Реального времени».

Площадка находится в реализации

Строительство мусоросжигательного завода на территории Осиновского поселения — уже решенный вопрос, отдельных слушаний по переводу земель из одной категории в другую ждать не стоит, сообщили сегодня на брифинге представители «АГК-1» — компании, которая будет заниматься строительством.

— Вы хотите сказать, что решение по Осиново принято? — уточнили журналисты.

— Да, площадка находится в реализации.

— А как же общественные слушания по территории, по переводу земель из одной категории в другую?

Игорь Тимофеев добавил, что администрацией рассматривались несколько площадок, выбор пал именно на эту из-за того, что «она находится в центре потока (мусора, — прим. ред.), около дорожной сети, площадка наиболее оптимальная»

— Общественные слушания проходят не по площадке, а по проектной документации. Чтобы ее сделать, нужны экологические изыскания на конкретной площадке. Идет процесс перевода земель (из одной категории в другую, — прим. ред.), — пояснил генеральный директор «АГК-1» Игорь Тимофеев.

Представители СМИ задали еще один вопрос: «А если перевод земель не будет одобрен?», но представители компании только улыбнулись. Игорь Тимофеев добавил, что администрацией рассматривались несколько площадок, выбор пал именно на эту из-за того, что «она находится в центре потока (мусора, — прим. ред.), около дорожной сети, площадка наиболее оптимальная».

— Нет такой отдельной экспертизы по выбору места площадки, были предложены несколько вариантов — основной и альтернативные, — добавила заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования, доцент Российского университета дружбы народов Марианна Харламова.

Президент Российской экологической академии Владимир Грачев на встрече в агентстве «Татар-информ» уточнил, что заводу предстоит работать как минимум лет 40, отсюда и такие мощности.

«Нет такой отдельной экспертизы по выбору места площадки, были предложены несколько вариантов — основной и альтернативные», — добавила Марианна Харламова

Влияние завода заканчивается в 300 метрах

Татарстанскому заводу предстоит перерабатывать 550 тысяч тонн мусора в год, за счет этого будут вырабатываться 55 мегаватт электроэнергии, вложения составят 28 млрд рублей. Ожидается проектное финансирование, часть на себя возьмут банки, а часть — акционеры. На поставку электроэнергии уже заключены договоры. МСЗ будет одним из четырех предприятий, которые в ближайшие несколько лет появятся в России, остальные три будут работать на территории Московской области. По заверениям Игоря Тимофеева, МСЗ — последний этап в новом подходе к мусору, на первых — будет активно внедряться раздельный сбор.

— Именно региональные операторы по раздельному сбору мусора будут гарантировать, что тот мусор, который идет на завод, действительно можно сжигать. Если из-за оператора на завод поступит что-то крупное, то оно будет ему возвращаться на переработку, — убеждал в эффективности завода Игорь Тимофеев.

Как оказалось, он имел в виду не столько «крупные» отходы, сколько те, которые нельзя просто так сжигать, — батарейки, ртутные лампы, покрышки. На МСЗ попадет только то, что не подвергается переработке. А опасаться выделения диоксинов при горении, по словам экспертов, не нужно.

— Горение мусора будет происходить при 1200 градусах, а диоксины распадаются при 900 градусах. Все распадается, — заверил Игорь Тимофеев.

Датчики, которые будут установлены на предприятии — «гарантия того, что не прорвутся никакие газы», — уверен Владимир Грачев

На предприятии будут датчики, на данные которых никто не сможет повлиять. «Гарантия того, что не прорвутся никакие газы», — уверен Владимир Грачев.

Генеральному директору осталось добавить, что влияние предприятия заканчивается в 300 метрах от него. В Европе, например, на этом расстоянии уже строят объекты инфраструктуры. В Дании на заводе даже разместили горнолыжный склон.

Генеральный директор «АГК-1» пообещал, что мнение населения учитывается и будет учитываться.

— Мы планируем общественные обсуждения в конце мая — начале июня, когда будет готова документация по экологической части, — уведомил Игорь Тимофеев.

А вот заявления противников о том, что строительство МСЗ в Европе уже запрещено, лаконично назвал неправдой.

Юлия Косолапкина, фото Максима Платонова
ОбществоПромышленностьЭнергетика Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Пусть переезжают сами в Осиново!!!
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  • Анонимно 13 апр
    Гарантия, говорите?
    Когда давали разрешение на плавание "Булгарии" и работу "Адмирала", тоже гарантии давали. В виде согласующих подписей. И люди тоже верили.
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  • Анонимно 13 апр
    В любом случае нужен завод
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    Анонимно 13 апр
    Завод пусть будет в другом месте!!!
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    Анонимно 14 апр
    Если будет сортировка и переработка мусора, как они обещают, то сжигательный завод нам не понадобится вообще
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  • Анонимно 13 апр
    все слышали? что не будут перемещать МСЗ?
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  • Анонимно 13 апр
    Не будет, чтоб все были довольны.
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  • Анонимно 13 апр
    зачем его перемещать? просто эти москвичи не сообщили параметры и технологии для миллиона жителей - отсюда и страхи... но и сейчас не рассказали и фильмы не показали - что за секрет? Камеры сгорания на авиадвигателях и до 1400 градусов работают...
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  • Анонимно 13 апр
    ...ага, какая Дания?!...Какое, вообще, может быть сравнение с этими "карликовыми"государствами?...У "них, абсолютно другие проблемы, и подход к их решению...м-хм-м-м-м...
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  • Анонимно 13 апр
    Представители СМИ задали еще один вопрос: «А если перевод земель не будет одобрен?», но представители компании только улыбнулись

    Ну молодцы че! - улыбайтесь дальше. Кто вообще эти люди? Почему они решили за нас?
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