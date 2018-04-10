«Надо постараться»: АСВ попросили ускориться с продажей имущества «Татфондбанка»

Конкурсный управляющий ТФБ Михаил Захваткин о 7 тысячах исков к «плохим» заемщикам, уголовном деле на Роберта Мусина и планах на будущее

Фото: Максим Платонов

Агентству по страхованию вкладов не хватило отведенного года, чтобы закончить с банкротством «Татфондбанка»: сегодня Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство до 10 октября. До этого времени АСВ собирается подать массу новых исков к заемщикам и контрагентам банка и еще раз попытается реализовать его имущество на торгах. Пока что кредиторы ТФБ первой очереди получили 11 млрд рублей. При этом в банке обнаружена недостача имущества на 40 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Извините, транспорт»

С утра в здании арбитражного суда действовали усиленные меры безопасности: на пропускном пункте охранники, обычно не уделяющие много внимания посетителям, скрупулезно досматривали каждого входившего. Из-за предполагаемого ажиотажа заседание по делу ТФБ пришлось перенести в другой, более просторный зал. В какой именно, можно было не уточнять — задолго до начала процесса возле нужного помещения собралось более двух десятков пострадавших клиентов банка, их представителей и журналистов.

Открыв заседание, судья Наиля Гарапшина сообщила всем о новом ходатайстве, которое поступило в суд буквально вчера. Его направил Фарид Камалов, один из кредиторов «Татфондбанка». Гарапшина коротко пересказала суть ходатайства: заявитель считает, что банкротство ТФБ было фиктивным и просит приостановить дело о продлении конкурсного производства, пока это или обратное не будет доказано.

Пока участники процесса выясняли, включен ли заявитель ходатайства в реестр кредиторов, по ту сторону прозрачных дверей зала появился и сам Камалов. Посоветовавшись с судьей, один из охранников (всего в зале их было трое) пустил его внутрь. «Извините, транспорт», — ответил опоздавший Камалов, когда судья сказала, что заседание уже идет и его нельзя начать с начала. В итоге ходатайство было рассмотрено (и отклонено), но без участия самого заявителя.

Уже через несколько минут все тот же Камалов получил от Гарапшиной замечание, когда попросил стоящего за трибуной представителя АСВ говорить громче. «Вы мешаете работать суду. Если вам плохо слышно, присядьте поближе», — урезонила его судья.

С утра в здании арбитражного суда действовали усиленные меры безопасности. Фото Максима Платонова



Недостача и 7 тыс. исков к «плохим» должникам

О промежуточных итогах конкурсного производства отчитывался представитель конкурсного управляющего Михаил Захваткин. Итоги таковы. АСВ провело инвентаризацию имущества «Татфондбанка» — и выявило недостачу активов в размере 40,9 млрд рублей. Из них более 8 млрд рублей — это недостача по ценным бумагам, 6,2 млрд рублей — по кредитам. На сегодняшний день, однако, удалось найти документы и подтвердить право собственности банка на активы балансовой стоимостью более 11 млрд рублей. По словам Захваткина, АСВ продолжает работать с недостачей на сумму порядка 20 млрд рублей.

Инвентаризация помогла описать дополнительно 373 тыс. единиц ликвидного имущества банка (транспорт, недвижимость, земельные участки, ценные бумаги и прочие активы), его общая рыночная стоимость оценивается в 3,2 млрд рублей.

Часть имущества ТФБ в сентябре выставлялась на торги, но они ни к чему не привели ввиду отсутствия заявок. Гарапшина спросила, почему до сих пор не предпринимались попытки реализовать все остальное имущество. Как объяснил Захваткин, в ноябре 2017 года по просьбе одного из членов комитета кредиторов банка организатором торгов было выбрано татарстанское Агентство по госзаказу: «Но, к сожалению, оно уклонилось от подписания договора и оказалось не готово выполнять функции организатора», — заявил представитель АСВ.

Как рассказал Захваткин, у ТФБ остался кредитный портфель, состоящий из 1,5 тыс. кредитов организациям (99 млрд рублей), а также кредитов населению на 12 млрд рублей. Сейчас обслуживаться продолжают 28 тыс. кредитов балансовой стоимостью 27 млрд, еще 33 тыс. ссуд являются просроченными. По словам Захваткина, АСВ направило свыше 65 тыс. претензий и 7 тыс. исков к «плохим» заемщикам. Удельный вес кредитного портфеля и других размещенных средств в общей структуре активов «Татфондбанка» составляет около 53%.

Представитель конкурсного управляющего рассказал также о работе по оспариванию операций, которые АСВ считает сомнительными, — в последнее время она вызывала много нареканий как со стороны самих ответчиков, так и со стороны СМИ. Всего агентство подало в суды 787 заявлений по сомнительным сделкам на сумму 43,8 млрд рублей. Из них удовлетворены пока лишь 57, в удовлетворении 71 иска суды отказали, остальные дела еще рассматриваются.

«Продолжаются мероприятия по привлечению виновных лиц к ответственности, — рапортовал Захваткин. — В отношении бывшего председателя правления банка [Роберта Мусина] возбуждены уголовные дела по 21 эпизоду по фактам хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов юрлицам, мены ценных бумаг, злоупотребления полномочиями — ну и так далее».

В отношении бывшего председателя правления банка возбуждены уголовные дела по 21 эпизоду по фактам хищения денежных средств банка. Фото Марии Горожаниновой



Впереди — масса исков

Сумма, предназначенная кредиторам ТФБ первой очереди, пока составляет 14,6 млрд рублей, большая часть этих денег (11 млрд), по словам Захваткина, уже выплачена. Выплаты начались 29 сентября прошлого года; изначально предполагалось удовлетворить 15% требований кредиторов первой очереди, но потом сумму увеличили до 20%.

Закончив с отчетом, Захваткин, которого поддержали остальные участники процесса, просил суд продлить срок конкурсного производства еще на полгода.

«Какие мероприятия вы запланировали, чтобы за шесть месяцев уложиться? Что вы хотите сделать?» — уточнила Гарапшина. Представитель АСВ объяснил: агентству предстоит подать в суды еще массу исков, а также провести торги по реализации имущества. Сейчас прошло оценку и готово к торгам около 30% имущества банка, процесс идет медленно, поскольку объем работы очень большой, объяснил Захваткин. «Надо постараться», — просила судья.

Тем не менее суд продлил конкурсное производство на 6 месяцев, назначив следующее заседание по делу на 10 октября. Отметим, что точно такое же решение сегодня было вынесено по делу о конкурсном производстве в «ИнтехБанке».