«Если решение будет оправдательным»: в прениях по делу ОПГ «Перваки» прокуроры заявили о «помощниках» Юсупова

Фото: Михаил Захаров

До прений дошел сегодня процесс Верховного суда Татарстана по делу ранее оправданных присяжными «Перваков». Приговор 2013 года был отменен Верховным судом РФ, после чего дело вернулось на доследование и четыре раза прекращалось по реабилитирующим основаниям.

Все эти постановления были отменены, и повторно разбирательство по существу дела о серии убийств стартовало лишь в 2022-м, но до финала не дошло — пришлось распустить коллегию присяжных. В третий раз подсудимые вновь доверились народным судьям, впрочем, до их удаления в совещательную комнату и оглашения вердикта может пройти несколько дней, передает с места журналист «Реального времени».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, фигурантам вменяют участие в банде и расправах над членами своей и конкурирующих группировок, а также расстрел в августе 1999-го гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и учредителя «Русского радио» в Казани бизнесмена Тимура Атнагулова. На скамье подсудимых Фирдинант Юсупов, предполагаемый лидер подразделения ОПГ «Первогоровские» — «Бригада Феди», а также его предполагаемые соратники — Леонид Андреев и Сергей Сардаев.

Все трое, несмотря на тяжесть обвинений, находятся на свободе. За решеткой — лишь Владислав Мухин, который на протяжении 18 лет находился в международном розыске по заочному обвинению и лишь в марте 2021-го был экстрадирован из Болгарии.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также по делу предъявлено посмертное обвинение Валентину Лукоянову и Александру Ерусалимскому. Их родственники не согласились на прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям.

С обвинением в полном объеме по шести убийствам и одному приготовлению к убийству конца 1990-х — начала 2000 годов не согласны как живые фигуранты, так и близкие умерших. При этом в речи гособвинители Сергей Якунин и Альфия Явдолюк неоднократно ссылались на иные, признательные показания Сардаева, данные 10 лет назад. Также звучали ссылки на свидетеля Рината Фархутдинова (он же Ринтик), осужденного к пожизненному по делу банды «Хади Такташ».

По версии силовиков, вина всех подсудимых в ходе процесса полностью доказана. При этом в финале двухчасовой речи прокуроров в зале прозвучал спич о бандитизме как способе существования и дохода обвиняемых, которые «вольготно жили» на протяжении десятка лет, умели найти подход к нужным людям и оставаться безнаказанными.

— Важно, чтобы преступления не повторялись. Бандиты не должны быть рукопожатными для общества, — заявил прокурор Сергей Якунин, добавив, что не должно быть у бандитов знакомых «среди директоров заводов, депутатов и сотрудников милиции, о которых упомянул Юсупов» со ссылкой, что называть их «пока не время». — Наша задача, чтобы это время настало. Пока подсудимые на свободе, обо всех других «помощниках» они не заговорят.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее гособвинитель выразил намерение — вычислить помощников предполагаемого лидера «Бригады Феди», где бы они ни оставались. «Своим решением вы поможете закону, порядку, справедливости, — обратился он к присяжным. — Но если ваше решение будет оправдательным, то наводить порядок и добиваться справедливости опять будет, как сказал Юсупов, «еще не время».

Ожидается, что выступления сторон в прениях продолжатся в течение трех дней.