Ни на йоту: что значат ошибки в декларациях министров Татарстана?
К дисциплинарной ответственности за ошибки в декларациях привлекли девять бывших и нынешних чиновников из высшего руководства
Сегодня стали известны имена девяти чиновников из высших эшелонов республиканской власти, которых привлекли к дисциплинарной ответственности за ошибки в декларациях. Официальный представитель казанского Кремля добавила, что речь идет не о подаче заведомо ложной информации, а о технических ошибках, и, как пояснили «Реальному времени» опрошенные эксперты, такие ошибки действительно носят незначительный характер. Впрочем, чиновники в Татарстане ранее получали и более жесткие наказания за такие неточности. Подробнее — в нашем материале.
Замечание девятерым
Сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сделала резонансное заявление: назвала имена девяти бывших и нынешних высокопоставленных членов правительства, в чьих декларациях о доходах по итогам проверки в 2017 году были обнаружены ошибки. Вот их список:
- Фарид Абдулганиев, министр экономики РТ;
- Адель Вафин, бывший министр здравоохранения РТ (сейчас — советник ректора КФУ);
- Артем Здунов, бывший министр экономики РТ (сейчас — глава правительства Дагестана);
- Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту РТ;
- Алмас Назиров, бывший министр лесного хозяйства РТ;
- Энгель Фаттахов, бывший министр образования РТ (сейчас — руководитель Актанышского района РТ);
- Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра РТ;
- Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи РТ;
- Азат Хамаев, министр земельных и имущественных отношений РТ.
Отметим, что об ошибках в декларациях министров и вице-премьера еще 3 апреля рассказал заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, однако конкретные имена он тогда называть не стал. Он также сказал, что все эти люди из-за неточностей привлечены к дисциплинарной ответственности.
Лилия Галимова уточнила сегодня, что под дисциплинарной ответственностью имеется в виду наименее суровый ее вариант — замечание.
— Во всех девяти случаях исключена версия подачи заведомо ложных данных. То есть речь идет преимущественно об ошибках технического характера. Как и положено по закону, после проведенного анализа было вынесено решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в форме объявления замечания.
Однако, несмотря на уточнение о техническом характере ошибок, новость все равно вызвала резонанс. Пользователи соцсетей задавались вопросом: что же именно бывшие и нынешние министры сделали не так? Что они забыли указать: точку, запятую или что-то более серьезное?
Карты раскрыли в Минсвязи
Из участников этого списка корреспонденту «Реального времени» удалось получить оперативный комментарий далеко не у всех, тем более часть из них уже ушли с министерских постов, а о новом месте работы одного из них, Алмаса Назирова, до сих пор неизвестно. Оперативно связаться с пресс-секретарями республиканских Минэкономики и Минземимущества, равно как и с Аделем Вафиным через пресс-службу ректора КФУ, не удалось, в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ комментарий пока не предоставили. В приемной бывшего министра экономики РТ, а ныне главы правительства Дагестана Артема Здунова пообещали предоставить ответ позднее — чиновник на тот момент находился на выезде. В приемной Василя Шайхразиева комментарии давать отказались.
Гораздо интереснее оказалась реакция в администрации Актанышского района РТ, которой сейчас руководит бывший министр образования Энгель Фаттахов (напомним, он сменил должность в конце 2017-го). В отделе кадров районной администрации, который и занимался составлением декларации Фаттахова, очень удивились, узнав об ошибках, — по сути, приняли заявление на свой счет и пообещали разобраться, в чем же была неточность.
Свет на характер (и время) ошибок пролили в пресс-службе Минсвязи РТ. Они пояснили, что речь идет о декларациях о доходах за 2016 год, а проверка была в 2017 году. Там действительно была выявлена техническая ошибка, но она касалась лишь неверно указанного вида банковского счета. Много денег за такой ошибкой явно не спрячешь.
Наказать могут и за меньшее
Собеседники «Реального времени» также уверены, что речь идет только о незначительных ошибках, так как декларация о доходах требует идеальной точности составления. Яркий пример привел бывший министр юстиции РТ Мидхат Курманов.
— Я знаю один случай с министром, он взял и свою зарплату округлил до целого числа. У него там было в конце 70 копеек, он их округлил до рубля. Но компьютер отозвался, что декларация не соответствует действительности. И она не соответствует: он же приписал себе 30 копеек!
Курманов добавил, что некоторые чиновники сталкиваются и с другими проблемами: не указывают долю в каких-либо ООО, которые уже давно не работают, и сами чиновники считают их закрытыми. Однако если на бумаге эта компания все еще существует, она вполне может стать источником проблем.
Другой пример привел заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов — в этом случае чиновники за незначительные неточности не отделались замечаниями.
— Однажды объявили выговор трем заместителям министра образования РТ, в том числе моей супруге (Людмиле Нугумановой, занимавшей этот пост с 2002-го по 2013 год, — прим. ред.). За что: она написала, что зарплата у нее в «Ак Барс» Банке. Но прокуратура заметила, что она не указала в тексте декларации, что «Ак Барс» Банк находится по адресу Декабристов, дом 2, как будто в России «Ак Барс» Банков так много! Такая мелочь, что просто смешно. Если бы чиновник не указал где-нибудь яхту или дом в Испании — это другой вопрос, уже, возможно, уголовный. Но тут мелочевка, запятую не там поставили, не так поставили. И это уже считается — «я неправильно составил декларацию», — посетовал Нугуманов.
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