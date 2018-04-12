Ни на йоту: что значат ошибки в декларациях министров Татарстана?

К дисциплинарной ответственности за ошибки в декларациях привлекли девять бывших и нынешних чиновников из высшего руководства

Сегодня стали известны имена девяти чиновников из высших эшелонов республиканской власти, которых привлекли к дисциплинарной ответственности за ошибки в декларациях. Официальный представитель казанского Кремля добавила, что речь идет не о подаче заведомо ложной информации, а о технических ошибках, и, как пояснили «Реальному времени» опрошенные эксперты, такие ошибки действительно носят незначительный характер. Впрочем, чиновники в Татарстане ранее получали и более жесткие наказания за такие неточности. Подробнее — в нашем материале.

Замечание девятерым

Сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сделала резонансное заявление: назвала имена девяти бывших и нынешних высокопоставленных членов правительства, в чьих декларациях о доходах по итогам проверки в 2017 году были обнаружены ошибки. Вот их список:

Фарид Абдулганиев, министр экономики РТ;

Адель Вафин, бывший министр здравоохранения РТ (сейчас — советник ректора КФУ);

Артем Здунов, бывший министр экономики РТ (сейчас — глава правительства Дагестана);

Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту РТ;

Алмас Назиров, бывший министр лесного хозяйства РТ;

Энгель Фаттахов, бывший министр образования РТ (сейчас — руководитель Актанышского района РТ);

Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра РТ;

Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи РТ;

Азат Хамаев, министр земельных и имущественных отношений РТ.

Отметим, что об ошибках в декларациях министров и вице-премьера еще 3 апреля рассказал заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, однако конкретные имена он тогда называть не стал. Он также сказал, что все эти люди из-за неточностей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об ошибках в декларациях министров и вице-премьера еще 3 апреля рассказал Салават Рахимов, однако конкретные имена он тогда называть не стал. Фото tatar-inform.ru



Лилия Галимова уточнила сегодня, что под дисциплинарной ответственностью имеется в виду наименее суровый ее вариант — замечание.

— Во всех девяти случаях исключена версия подачи заведомо ложных данных. То есть речь идет преимущественно об ошибках технического характера. Как и положено по закону, после проведенного анализа было вынесено решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в форме объявления замечания.

Однако, несмотря на уточнение о техническом характере ошибок, новость все равно вызвала резонанс. Пользователи соцсетей задавались вопросом: что же именно бывшие и нынешние министры сделали не так? Что они забыли указать: точку, запятую или что-то более серьезное?

Карты раскрыли в Минсвязи

Из участников этого списка корреспонденту «Реального времени» удалось получить оперативный комментарий далеко не у всех, тем более часть из них уже ушли с министерских постов, а о новом месте работы одного из них, Алмаса Назирова, до сих пор неизвестно. Оперативно связаться с пресс-секретарями республиканских Минэкономики и Минземимущества, равно как и с Аделем Вафиным через пресс-службу ректора КФУ, не удалось, в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ комментарий пока не предоставили. В приемной бывшего министра экономики РТ, а ныне главы правительства Дагестана Артема Здунова пообещали предоставить ответ позднее — чиновник на тот момент находился на выезде. В приемной Василя Шайхразиева комментарии давать отказались.

Гораздо интереснее оказалась реакция в администрации Актанышского района РТ, которой сейчас руководит бывший министр образования Энгель Фаттахов (напомним, он сменил должность в конце 2017-го). В отделе кадров районной администрации, который и занимался составлением декларации Фаттахова, очень удивились, узнав об ошибках, — по сути, приняли заявление на свой счет и пообещали разобраться, в чем же была неточность.

Свет на характер (и время) ошибок пролили в пресс-службе Минсвязи РТ. Они пояснили, что речь идет о декларациях о доходах за 2016 год, а проверка была в 2017 году. Там действительно была выявлена техническая ошибка, но она касалась лишь неверно указанного вида банковского счета. Много денег за такой ошибкой явно не спрячешь.





Мидхат Курманов привел примеры незначительных ошибок. Фото Лины Саримовой



Наказать могут и за меньшее

Собеседники «Реального времени» также уверены, что речь идет только о незначительных ошибках, так как декларация о доходах требует идеальной точности составления. Яркий пример привел бывший министр юстиции РТ Мидхат Курманов.

— Я знаю один случай с министром, он взял и свою зарплату округлил до целого числа. У него там было в конце 70 копеек, он их округлил до рубля. Но компьютер отозвался, что декларация не соответствует действительности. И она не соответствует: он же приписал себе 30 копеек!

Курманов добавил, что некоторые чиновники сталкиваются и с другими проблемами: не указывают долю в каких-либо ООО, которые уже давно не работают, и сами чиновники считают их закрытыми. Однако если на бумаге эта компания все еще существует, она вполне может стать источником проблем.

Рафил Нугуманов рассказал, как чиновники за незначительные неточности получили выговоры. Фото gossov.tatarstan.ru

Другой пример привел заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов — в этом случае чиновники за незначительные неточности не отделались замечаниями.

— Однажды объявили выговор трем заместителям министра образования РТ, в том числе моей супруге (Людмиле Нугумановой, занимавшей этот пост с 2002-го по 2013 год, — прим. ред.). За что: она написала, что зарплата у нее в «Ак Барс» Банке. Но прокуратура заметила, что она не указала в тексте декларации, что «Ак Барс» Банк находится по адресу Декабристов, дом 2, как будто в России «Ак Барс» Банков так много! Такая мелочь, что просто смешно. Если бы чиновник не указал где-нибудь яхту или дом в Испании — это другой вопрос, уже, возможно, уголовный. Но тут мелочевка, запятую не там поставили, не так поставили. И это уже считается — «я неправильно составил декларацию», — посетовал Нугуманов.