Мировая ASG с прокуратурой обойдется в сумму свыше 1 миллиарда рублей?

Татарстанский арбитраж дал месяц на подготовку мирового соглашения сторон

Фото: Динар Фатыхов

«Мы в целом не против мирового соглашения, но у нас есть условия», — заявил сегодня «Реальному времени» прокурор отдела Прокуратуры РТ Марат Биккинеев, комментируя предложение ASG решить миром спор о признании незаконными земельных сделок города с компанией. Надзорный орган требует взыскать с компании Алексея Семина 383,5 млн рублей за 35 участков и истребовать из незаконного владения еще 15 участков в центре Казани. Общая стоимость угодий оценивается в сумму свыше 1 млрд рублей. Как уточнили прокуроры, для урегулирования спора необходимо возместить ущерб городской казне. В самой компании добавили, что сейчас решается вопрос о передаче городу еще нескольких участков «для развития городской инфраструктуры и решения социально значимых для города задач». Подробности — в материале «Реального времени».

ASG: «Принципиально договорились, но нам нужно время»

Сегодня в Арбитражном суде РТ продолжили предварительное слушание по иску Прокуратуры РТ к исполкому Казани и УК «Капитал-Траст-Инвест». Прокуроры пытаются «обнулить» земельные сделки города по передаче 65 участков аффилированной миллиардеру Алексею Семину компании.

Незаконными требуют признать 25 постановлений исполкома о предоставлении земель в центре Казани в собственность лендлорду в обмен на его угодья в окрестностях города на том основании, что участки ASG были переоценены в 5 раз. Заказанная надзорным органом экспертиза заключила, что эти земли стоили не 1,1 млрд рублей, а всего 200 млн.

Прокуроры пытаются «обнулить» земельные сделки города по передаче 65 участков аффилированной миллиардеру Алексею Семину компании. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На прошлом заседании в марте сторона ответчика заявила о пропущенном сроке давности для иска, а также о подготовке мирового соглашения, для чего просила отложить слушание. Сегодня юристы компании Диана Губайдуллина и Айгуль Валиева вновь выступили со схожей просьбой:

— Хотелось бы отметить, что стороны принципиально договорились об условиях мирового соглашения, но нам нужно время для оформления текста, его согласования и предоставления суду. Поэтому считаем, что есть необходимость в отложении судебного заседания, просим удовлетворить наше ходатайство.

Прокуратура: «Мы не против мирового, но у нас есть условия»

Прокурор Марат Биккинеев, как и представитель исполкома Казани Регина Нуриева, а также представитель КЗИО города Ирина Мухаметова не возражали. Однако, «поскольку стороной ответчика не были представлены доказательства в подтверждение оснований», в ходатайстве было отказано. Убедившись, что прокуроры поддерживают свои исковые требования, а исполком, КЗИО и УК «Капитал-Траст-Инвест» по-прежнему просят отказать, суд решил перейти к рассмотрению дела по существу.

— На сегодня наша позиция складывается из возможностей заключения мирового соглашения, и текст согласовывается. Поэтому мы считаем целесообразным не переходить к рассмотрению дела в основном судебном заседании, а дать нам время, чтобы мы согласовали окончательный текст мирового соглашения, — заявила Диана Губайдуллина.

Диана Губайдуллина считает целесообразным не переходить к рассмотрению дела в основном судебном заседании, а дать ответчику время согласовать окончательный текст мирового. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С учетом предстоящих майских праздников ответчик просил отложить рассмотрение дела на месяц. Другие участники процесса не возражали. Судья объявил о прекращении предварительного судебного разбирательства и о назначении дела к рассмотрению на 20 мая.

— Мы в целом не против мирового соглашения, но у нас есть условия, — сообщил «Реальному времени» прокурор отдела Прокуратуры РТ Марат Биккинеев. — Для нас главная задача — это защита интересов государства и общества. И в рамках данного дела наша позиция неизменна — это максимальная защита интересов государства. Все остальные моменты по условиям мирового соглашения обговариваются.

Источник: ASG ставят условие возместить ущерб свыше 1 млрд рублей

В качестве слушателей в суде сегодня присутствовали представители спорных земель. Дело в том, что, по мнению ответчиков, в иске ошибочно были указаны три участка, которые ранее принадлежали ASG, но сменили владельца. «У нас пока не истребуют документы», — сообщила одна из собственниц таких участков «Реальному времени», подтвердив, что приходит, чтобы следить за развитием процесса.

По иску прокуратура требует признать незаконными постановления исполкома Казани о передаче земель в собственность компании, взыскать в городской бюджет 383,5 млн рублей за 35 участков и истребовать из незаконного владения еще 15 земельных участков. Источник «Реального времени» в правоохранительных органах сообщил, что прокуроры в качестве условия для заключения мировой с ASG выставили требование о возмещении этого ущерба. С учетом компенсации в 383,5 млн и рыночной оценки еще 15 участков в центре Казани общая сумма сделки превышает 1 млрд рублей, уточнил собеседник издания.

Следующее заседание по делу назначено на 20 мая, к тому времени подготовку мирового соглашения должны завершить. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Официально подробности условий мирового соглашения ни одна из сторон пока не комментирует.

— Пока у нас отсутствует окончательная редакция текста, я, к сожалению, не могу точно эту информацию предоставить, потому что мы судебный отдел и занимаемся непосредственно участием в судебных заседаниях. А согласованием текста мирового соглашения занимаются другие лица, — пояснила изданию представитель ASG Диана Губайдуллина. — Давайте дождемся согласования текста мирового соглашения, оно будет опубликовано. Сейчас преждевременно обсуждать. Но наша позиция не изменилась. Поскольку никто не возражает, мы хотим заключить спор миром. Поэтому к следующему судебному заседанию должны эту работу завершить.

Как сообщили «Реальному времени» в самой компании, «стороны достигли соглашения по условиям мирового соглашения в деле». Поэтому сейчас «определяется перечень земельных участков, подлежащих передаче в муниципальную собственность, для развития городской инфраструктуры и решения социально значимых для города задач».

— Мирному урегулированию спора предшествовала тщательная работа по поиску решений совместно с Исполкомом города Казани. Прокуратура Республики Татарстан согласилась с приведенными сторонами доводами по условиям мирового соглашения, — добавили в ASG. — В ближайшее время, после проведения оценки передаваемых земельных участков, полный текст мирового соглашения будет представлен в Арбитражный суд Республики Татарстан для последующей проверки соответствия действующему законодательству и утверждения. После вступления в силу соответствующего решения оно станет обязательным для исполнения сторонами.