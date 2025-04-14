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В Азнакаево женщина подозревается в покушении на убийство из-за ревности

17:06, 14.04.2025
В Азнакаево женщина подозревается в покушении на убийство из-за ревности
Фото: Максим Платонов

В Азнакаево возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. 44-летняя местная жительница была доставлена в больницу с ножевым ранением грудной клетки в ночь на 12 апреля. Об этом сообщили в СУ Следкома по Татарстану.

  • Подозреваемая, 37-летняя жительница Азнакаево, задержана и дала признательные показания.

По предварительным данным следствия, незадолго до происшествия подозреваемая и ее сожитель распивали спиртные напитки вместе с потерпевшей. Между женщинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого хозяйка дома нанесла гостье удар ножом в грудь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева

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