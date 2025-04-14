Пьяный водитель КАМАЗа протаранил три автомобиля в Казани

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 14 апреля, на улице Южно-Промышленной в Казани водитель КАМАЗа, 61-летний житель Казани с 15-летним стажем вождения, совершил наезд на три припаркованных автомобиля: Mercedes, Daewoo Nexia и Hyundai Elantra. ДТП произошло при выезде грузовика с территории промышленной базы, сообщили в Госавтоинспекции.

По прибытии на место происшествия сотрудники выявили у водителя КАМАЗа признаки опьянения.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении виновника ДТП был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Это правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Рената Валеева